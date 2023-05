Antes del re-renunciamiento, el PJ pidió por Cristina y borró a Fernández

El Congreso Nacional del Partido Justicialista (PJ) había terminado hacía pocos minutos cuando Cristina Fernández de Kirchner confirmó – nuevamente - que no competirá en las próximas eleccione s. Adentro del microestadio de Ferro Carril Oeste había sonado el clamor por su candidatura presidencial, y el peronismo acababa de dejar afuera de las decisiones de la política de alianzas nada menos que a Alberto Fernández , primer mandatario y titular del partido.

Fernández no pisó el estadio de Caballito. Como publicó Letra P, hasta este lunes la presencia del Presidente no había sido confirmada y sus funcionarios de máxima confianza aseguraban que no tenía decidido asistir. Sin embargo, el martes a la tarde hubo personal de seguridad de la Casa Rosada en el club y los organizadores del Congreso aseguraron en un comunicado oficial que la presencia de Fernández estaba “prevista”. Incluso aseguraron que tenía una silla reservada.