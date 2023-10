Si bien la propuesta en Roca surgió en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Fadecs), se expandió por todas las oficinas públicas que hay en la ciudad. La unidad de criterio se ratificó en una reunión convocada en la semana en la sede de la UNCo. Allí se avanzó en una expresión en conjunto, que coronó la organización en una “Mesa en defensa de la educación pública".

Torres, siempre peronista

El rector de la UNRN, que obtuvo notoriedad más allá de las fronteras provinciales cuando compartió un acto con Cristina Fernández de Kirchner en Viedma, posee una trayectoria en el peronismo rionegrino. Al otorgarle un doctorado Honoris Causa a la vicepresidenta, hizo bandera de su posicionamiento. Antes de asumir el cargo, tras la repentina muerte de Juan Carlos del Bello, fue suplente en la boleta del extinto Frente de Todos (FdT) en las elecciones 2021.

En los últimos días, en plena campaña, viajó a Roma para ver al papa Francisco e hizo declaraciones que definieron hacia dónde va la UNRN. “A los universitarios no nos da lo mismo que gane cualquiera. Eso lo sabemos quiénes estamos en su interior desde toda la vida”, dijo en la previa de las PASO. Los gestos hacia Massa no fueron solo los de la coyuntura electoral; en 2022, cuando el ahora candidato de UP visitó la capital de Río Negro, Torres lo distinguió en la sede central de la casa de estudios.