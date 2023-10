Rosario plantó el germen de la resistencia universitaria a Javier Milei

La diputada peronista Matilde Bruera; el líder sindical de Sadop, Martín Lucero ; el ex directivo de Federación Agraria, Pedro Peretti , y Gustavo Terés, de Amsafe estuvieron a la cabeza la marcha, entre otros.

Cientos de personas a lo largo de unas cinco cuadras recorrieron durante dos horas el centro de la ciudad y desembocaron en el Monumento Nacional a la Bandera . El documento final que se elaboró menciona no sólo al líder de La Libertad Avanza . También carga contra Patricia Bullrich .

Franco Bartolacci, rector de la UNR, radical aliado al intendente Pablo Javkin, se puso al frente de la concentración. Lo hizo ya en la previa, al avalar una decisión del Consejo Superior de la UNR y dispuso que no se contemplen las faltas de docentes y estudiantes para permitirles participar de la marcha y el posterior acto. La casa de altos estudios, sin embargo, permaneció abierta.

Esa decisión, y su postura frente a un hipotético triunfo de Milei, generaron un cruce contra los principales referentes del libertario en Santa Fe.

Una emoción enorme ver a nuestros jóvenes defender con gran entusiasmo y compromiso su universidad pública.

“Una presidencia de Javier Milei será una catástrofe para la Universidad Pública argentina y la ciencia de la Nación. Hay que advertirlo ahora con la contundencia que el peligro impone, porque después será muy tarde”, aseguró Bartolacci.

Los candidatos para la Cámara de Diputados por La Libertad Avanza, Romina Diez y Nicolás Mayoraz, presentaron una nota en la sede de la UNR para que se revirtiese la medida y amenazaron, incluso, con presentar una acción judicial en su contra.

“Desde su puesto de gran jerarquía debe abstenerse de intervenir o exhortar a cualquier tipo de actividad que atente contra el orden democrático, la libertad de pensamiento político y de expresiones dentro de la universidad”, planteaba la misiva.

“Esta es una manifestación de preocupación colectiva de la comunidad universitaria absolutamente legítima y razonable frente a un escenario que nos genera mucha incertidumbre”, insistió Bartolacci antes de iniciar la marcha.

Respecto del cuestionamiento que le hicieron los libertarios por señalar públicamente su postura, el rector aseguró: “Soy muy respetuoso de no involucrarme en los procesos electorales, porque ocupo una responsabilidad que representa a una comunidad que es muy diversa, pero no puedo más que señalar, precisamente porque soy rector de la universidad, cuando se dice de manera tan clara y abierta lo que se quiere hacer con el sistema educativo y la universidad pública, que ése no es el camino”.

Estudiantes que en la marcha portaban pancartas con los rostros de Milei y Bullrich y alusiones directas a los vouchers y la motosierra que exhibe el libertario como símbolo del recorte de fondos públicos que pretende hacer, cantaban consignas contra el candidato de La Libertad Avanza que iban más allá de lo que propone en el ámbito de la educación. “Milei, basura, vos sos la dictadura”, entonaban los jóvenes. “Madre de la Plaza, el pueblo las abraza”, era otra de las consignas que apuntaban al candidato libertario.

El rector Franco Bartolacci junto con el secretario general de los docentes particulares, Martín Lucero.

Lejos de los recortes propuestos por Milei, el documento consensuado por las distintas organizaciones reclama aumento de salarios, mayor presupuesto, políticas de salud mental, mejoras edilicias, más y mejores políticas de acceso y permanencia estudiantil, y la defensa de la educación ambiental y de la Educación Sexual Integral.

“Por supuesto no podemos pensar esto fuera de la tragedia social que implica que el 56% de los menores de 14 son pobres. Es un escándalo que quieran discutir privatización y vouchers cuando la mayoría de nuestrxs pibxs no tienen una alimentación básica adecuada”, plantea el escrito que incluye un párrafo crítico por el acuerdo con el FMI. En ese punto, cuestiona el endeudamiento tomado por el Gobierno de Juntos por el Cambio, pero también a la actual gestión por sostenerlo y respetarlo.