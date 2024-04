Cómo funciona el control de gestión que Horacio Rodríguez Larreta hace para Maximiliano Pullaro

Las visitas de Larreta se concentran en lo técnico y eluden las cuestiones políticas. Por eso en su último paso, por ejemplo, evitó gestos que puedan leerse con el prisma de la interna del PRO entre Federico Angelini y Gisela Scaglia . De hecho, la vicegobernadora - sindicada como la representante del porteño en la provincia - no participó de la reunión de gabinete.

Lo que aporta Horacio Rodríguez Larreta

En la mesa de control del gobierno provincial preocupaba la cuestión del seguimiento de la gestión. Entendían que el Estado santafesino, en la época del Frente Progresista, desarrolló capacidad de planificación estratégica pero no así habilidades para controlar el devenir del plan trazado. “Sin ese control, la planificación es un libro muerto: no sabés qué se hizo, qué no, ni por qué”, explican en la Casa Gris.