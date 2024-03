Horacio Rodríguez Larreta se queda (solo) en el PRO para intentar cambiar el macrismo desde adentro

Horacio Rodríguez Larreta le adelantó el domingo a Mauricio Macri que no sería parte de la estructura del PRO que su fundador ahora comandará, pero que tampoco se irá del partido. Incluso le dejó una advertencia: "Si me quieren afuera, me tendrán que echar". El exjefe de Gobienro quiere ser la voz crítica a Javier Milei dentro del macrismo.