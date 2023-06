El vínculo entre Horacio Rodríguez Larreta y Maximiliano Pullaro nunca gozó de mejor salud. Al apoyo que el presidenciable PRO le dispensa -con cautela, para no quemarse con la interna que el exministro mantiene con Carolina Losada -, ahora se le suma el acuerdo para que un pullarista puro, Juan Cruz Cándido , encabece la lista de candidatos a diputados del jefe de gobierno porteño en Santa Fe . La nómina se integraría con figuras del PRO Evolución, el sector del macrismo santafesino que adhiere a la candidatura de Pullaro.

El nombre de Cándido para la nómina de diputados nacionales empezó a sonar cuando no apareció en la lista de precandidatos a diputados provinciales -en rigor, aparece en un puesto testimonial, el 55-. Lo acompañará una mujer del PRO Evolución, el sector que comanda el diputado Gabriel Chumpitaz y es la pata larretista del macrismo santafesino. El nombre no trascendió, pero se supo que será una militante y no una outsider. Así las cosas, se repite el acuerdo que el pullarismo cerró con el larretismo en la fórmula a gobernador y vice, donde a Pullaro lo acompaña Gisela Scaglia.