Horacio Rodríguez Larreta regresó de sus vacaciones, analizó el terreno político después de los primeros 50 días de la administración del presidente Javier Milei y comenzó a mover sus fichas con gobernadores aliados para mostrarse activo, ensayando lo que podría ser un futuro fuera del PRO. Transitando la misma avenida del medio con la que compitió en las PASO de Juntos por el Cambio (JxC) en la que perdió ante la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , el exjefe de Gobierno porteño no termina de definir si competirá contra Mauricio Macri por la titularidad del partido amarillo o si romperá para crear uno nuevo. Sus últimos movimientos van en el sentido de la segunda opción.

Mi vocación por cambiar la Argentina no depende de un puesto o una elección. Por eso visité San Luis para trabajar junto a @claudiojpoggi y aportar mi experiencia en gestión, para que desde la gobernación se puedan hacer los cambios que la provincia necesita.



Me voy muy… pic.twitter.com/KZMNJhrw3V — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) January 30, 2024

En cada una de esas intervenciones en su rol de "conferencista", Larreta se cuida mucho de no pisar el palito con conceptos que impliquen una crítica abierta al expresidente Mauricio Macri o a Bullrich por no haber definido todavía qué hará de cara a la contienda en el PRO. En la intimidad, el exjefe de Gobierno le hace saber a sus más cercanos que no comparte el "giro conservador" que tiene el partido amarillo y que debería volver hacia una impronta más innovadora. Paradójicamente ese mismo argumento era utilizado por el exjefe de Estado para criticar al exalcalde durante el 2023.