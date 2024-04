Horacio Rodríguez Larreta 2025: dilema electoral y fundación en marcha

Paradójicamente, el dirigente que gobernó la Ciudad durante ocho años y desafió a su mentor eligió transitar un camino similar al del Macri. Pese a que volverá a conducir formalmente el espacio, el expresidente no pudo imponer sus condiciones y creó una corriente paralela por fuera del PRO. Tendrá como representantes al diputado Martín Yeza y al legislador porteño Darío Nieto. Ambos vocearán las ideas del ingeniero. El exalcalde sigue los mismos pasos, pero con otra impronta, por considerar que el sector liderado por el exprimer mandatario se corrió a la derecha al acercarse a Milei.

Larreta regresará al país en abril, después de una gira por India y Estados Unidos, adonde viajó para brindar conferencias. Sabe que sus acciones están a la baja después de la derrota ante Patricia Bullrich en la interna de JxC del año pasado, por lo que no le cerrará la puerta a ninguna figura del PRO o de la coalición opositora. Tampoco a quienes jugaron con él en las PASO y ahora se muestran cerca de la Casa Rosada, como el legislador Diego Santilli. Una "tábula rasa" versión dialoguista.

Embed - Meenakashi Lekhi on Instagram: "Had an engaging interaction with Former Mayor of Buenos Aires, Mr. Horacio Larreta. Exchanged views on finding new avenues to strengthen bilateral trade and economic operation and diversify our Strategic Partnership."