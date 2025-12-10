10D Y DESPUÉS

El peronismo sumó al exsecretario de Salud de Javkin a su interbloque en el Concejo de Rosario

Leonardo Caruana articulará con las cinco bancas del PJ. Es un histórico dirigente del socialismo que coqueteó con Ciudad Futura. El nuevo mapa.

Letra P | Álvaro Maté
Por Álvaro Maté
Leonardo Caruana, del Frente Amplio por la Soberanía, junto a sus compañeras de interbloque, Fernanda Gigliani y Norma López

Pablo Javkin junto a su socia política, la presidenta del Concejo Deliberante de Rosario María Eugenia Schmuck. // Foto: Municipalidad de Rosario / Silvio Moriconi
CONVENCIÓN Y DESPUÉS

Javkin consiguió los votos para aprobar la autonomía de Rosario pese a las críticas de la oposición dura

Por  Álvaro Maté

La jugada expansiva del Movimiento Evita

Tras las elecciones nacionales del 26 de octubre, el peronismo rosarino dio inicio a un proceso de reconfiguración interna en el Palacio Vasallo. Como ya adelantó Letra P, el Evita había comenzado conversaciones con la concejala de Comunidad, Norma López, y con Leonardo Caruana, quien ocupó la Secretaría de Salud municipal durante las últimas gestiones del socialismo y el primer mandato de Javkin.

Imagen de WhatsApp 2025-11-07 a las 08.22.04_5304302b
Leonardo Caruana, Mariano Romero y Norma López en la presentación conjunta en el Concejo Deliberante de Rosario

Lo que comenzó como una presentación conjunta de proyectos, derivó en la formación de un interbloque —aún sin nombre— compuesto por los tres concejales del Evita, Norma López, Fernanda Gigliani y el propio Caruana. Pese a que Gigliani integró la lista de Caren Tepp rumbo al Congreso, se mantuvo articulando desde su monobloque con el sector justicialista.

El cálculo político de Caruana para acercarse al peronismo

Este año Caruana coqueteó con Ciudad Futura, especialmente luego de que el Frente Amplio por la Soberanía (FAS) —espacio que integra— decidiera respaldar la candidatura a concejal de Juan Monteverde. En ese momento, el argumento fue claro: “poner un freno a Javier Milei”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Leo_Caruana/status/1936822346846798250?s=20&partner=&hide_thread=false

Ese mismo razonamiento se trasladó al Concejo. “La decisión de conformar un interbloque con el peronismo va en ese mismo sentido. Sin Leo, el interbloque no alcanzaba la vicepresidencia primera”, explicó a Letra P un colaborador del exfuncionario. Con la nueva correlación de fuerzas, la vicepresidencia primera quedó para Norma López y la segunda para Juan Pedro Aleart.

Según fuentes del FAS, sin esta alianza, el espacio habría quedado en una posición débil para incidir en las comisiones o en la agenda pública. No obstante, aclaran que la decisión de Caruana no supone un acuerdo electoral de cara a 2027.

Críticas a Javkin: el denominador común del interbloque

Más allá de sus diferencias ideológicas y orgánicas, los integrantes del interbloque comparten un objetivo: hacer una oposición firme a la gestión del intendente Pablo Javkin.

En 2024, López y Mariano Romero se alejaron del bloque peronista y se aproximaron a Ciudad Futura, en el marco de la alianza Rosario sin Miedo. En ese período, Caruana y Gigliani también coincidieron con ese sector en rechazar medidas del oficialismo local.

Entre los principales cuestionamientos figuran la construcción de una arena deportiva en el Parque de la Independencia, la habilitación para torres de hasta 120 metros de altura y artículos clave de la ordenanza de autonomía municipal. En respuesta, el oficialismo bloqueó iniciativas de estos sectores, profundizando la polarización en el Concejo.

La reunificación parcial del peronismo rosarino

Del lado opuesto a Romero y López quedaron María Fernanda Rey, Lisandro Cavatorta y Julia Irigoitia. Estos dos últimos ya dejaron su banca. Rey, en tanto, intentó sumarse al interbloque, pero fue rechazada por ser considerada demasiado cercana al oficialismo. Continuará con el monobloque “justicialista”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mariano_Romero5/status/1996953250516332878?s=20&partner=&hide_thread=false

Con tres concejales propios, el Movimiento Evita quedó al frente del dispositivo peronista dentro del cuerpo legislativo. Por eso, sus referentes decidieron avanzar con sumas selectivas. Dejaron afuera a Rey y también cerraron la puerta a Ciudad Futura, su exsocio en Rosario sin Miedo.

