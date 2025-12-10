El peronismo sumó al exsecretario de Salud de Javkin a su interbloque en el Concejo de Rosario

Leonardo Caruana, del Frente Amplio por la Soberanía, junto a sus compañeras de interbloque, Fernanda Gigliani y Norma López

Leonardo Caruana , histórico referente del socialismo y exsecretario de Salud de Pablo Javkin , se sumó al interbloque del peronismo en el Concejo Deliberante de Rosario , que articula a cinco bancas. La jugada fue impulsada por el Movimiento Evita , que lidera la estrategia expansiva del PJ .

Tras las elecciones nacionales del 26 de octubre, el peronismo rosarino dio inicio a un proceso de reconfiguración interna en el Palacio Vasallo . Como ya adelantó Letra P , el Evita había comenzado conversaciones con la concejala de Comunidad , Norma López , y con Leonardo Caruana , quien ocupó la Secretaría de Salud municipal durante las últimas gestiones del socialismo y el primer mandato de Javkin.

Lo que comenzó como una presentación conjunta de proyectos, derivó en la formación de un interbloque —aún sin nombre— compuesto por los tres concejales del Evita, Norma López , Fernanda Gigliani y el propio Caruana. Pese a que Gigliani integró la lista de Caren Tepp rumbo al Congreso, se mantuvo articulando desde su monobloque con el sector justicialista.

Leonardo Caruana, Mariano Romero y Norma López en la presentación conjunta en el Concejo Deliberante de Rosario

Este año Caruana coqueteó con Ciudad Futura , especialmente luego de que el Frente Amplio por la Soberanía (FAS) —espacio que integra— decidiera respaldar la candidatura a concejal de Juan Monteverde . En ese momento, el argumento fue claro: “poner un freno a Javier Milei ”.

Ese mismo razonamiento se trasladó al Concejo. “La decisión de conformar un interbloque con el peronismo va en ese mismo sentido. Sin Leo , el interbloque no alcanzaba la vicepresidencia primera”, explicó a Letra P un colaborador del exfuncionario. Con la nueva correlación de fuerzas , la vicepresidencia primera quedó para Norma López y la segunda para Juan Pedro Aleart .

UN FRENO AL AVANCE DE MILEI EN ROSARIO Es necesario encontrarnos para defender y cuidar a Rosario. Y defenderla significa exigirle al gob nacional lo que le pertenece a todas y todos los rosarinos. La respuesta al abandono y a la crueldad de Milei nunca puede ser el silencio pic.twitter.com/bRzPDz1dhG

Según fuentes del FAS, sin esta alianza, el espacio habría quedado en una posición débil para incidir en las comisiones o en la agenda pública. No obstante, aclaran que la decisión de Caruana no supone un acuerdo electoral de cara a 2027.

Críticas a Javkin: el denominador común del interbloque

Más allá de sus diferencias ideológicas y orgánicas, los integrantes del interbloque comparten un objetivo: hacer una oposición firme a la gestión del intendente Pablo Javkin.

En 2024, López y Mariano Romero se alejaron del bloque peronista y se aproximaron a Ciudad Futura, en el marco de la alianza Rosario sin Miedo. En ese período, Caruana y Gigliani también coincidieron con ese sector en rechazar medidas del oficialismo local.

Entre los principales cuestionamientos figuran la construcción de una arena deportiva en el Parque de la Independencia, la habilitación para torres de hasta 120 metros de altura y artículos clave de la ordenanza de autonomía municipal. En respuesta, el oficialismo bloqueó iniciativas de estos sectores, profundizando la polarización en el Concejo.

La reunificación parcial del peronismo rosarino

Del lado opuesto a Romero y López quedaron María Fernanda Rey, Lisandro Cavatorta y Julia Irigoitia. Estos dos últimos ya dejaron su banca. Rey, en tanto, intentó sumarse al interbloque, pero fue rechazada por ser considerada demasiado cercana al oficialismo. Continuará con el monobloque “justicialista”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mariano_Romero5/status/1996953250516332878?s=20&partner=&hide_thread=false La Rosario del futuro se construye entre todos y todas, y desde abajo. Trabajo y comunidad puestos en marcha, y una tarea: que los que ponen el cuerpo tengan voz. Los últimos, primero. pic.twitter.com/wUAW2DIvjc — Mariano Romero (@Mariano_Romero5) December 5, 2025

Con tres concejales propios, el Movimiento Evita quedó al frente del dispositivo peronista dentro del cuerpo legislativo. Por eso, sus referentes decidieron avanzar con sumas selectivas. Dejaron afuera a Rey y también cerraron la puerta a Ciudad Futura, su exsocio en Rosario sin Miedo.