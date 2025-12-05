Rosario: cuatro listas van a las urnas en una elección clave para Newell's

Las elecciones en Newell’s Old Boys de Rosario ya se viven con un clima de ebullición política pocas veces visto. Con dos listas oficializadas y otras dos en camino, el proceso electoral se volvió un entramado de alianzas, respaldos inesperados y viejas pertenencias partidarias que reordenan el tablero. Lo que parecía una elección lineal se transformó en una disputa donde las lealtades pesan tanto como la gestión.

En la lista que encabeza Ignacio Boero , la pertenencia política es un elemento clave que nadie pasa por alto en el club del Parque. Su candidato a vicepresidente es Hernán Botta , decano de la Facultad de Derecho y amigo personal del intendente Pablo Javkin . “El Chino es un leproso de ley y sé que le va a hacer muy bien al club”, dicen que dijo el jefe municipal en charlas privadas.

A Botta se suma Agustín Baclini , hijo del juez Carlos Altieri , histórico nombre del club, y también el excandidato a presidente en 2016 Luis Facciano . Sin embargo, la sorpresa fue la incorporación del industrial Román Guajardo , conductor del podcast La Fábrica, quien representa una pata extrapartidaria buscada por sectores de UNEN .

“Yo soy de los que no pueden mirar para el costado, menos tratándose de Newell’s y de una persona que está dispuesta a aportar tanto”, dijo Guajardo. Su desembarco busca desmontar el mote de “la lista de Maximiliano Pullaro ”, una demanda interna de UNEN. En esa línea, aunque no forma parte formal de la lista, el diputado nacional Eduardo Toniolli respaldó públicamente a Boero, lo que amplió el armado electoral.

“Es lo más serio. D’Amico es peligroso y nos puede traer problemas”, disparan en el entorno de Boero. Desde el otro sector responden con ironía: “La lista es un rejunte, no es serio para este momento de Newell’s ”.

El desembarco de D’Amico: desgaste, oportunidad y carta fuerte

La lista de Cristian D’Amico creció en intención de voto en las últimas semanas. Su frase de lanzamiento fue clara: “Yo me iba a quedar en mi casa, pero cuando vi las opciones entendí que tenía que participar porque la situación no da para más”.

El movimiento más fuerte del “Narigón” fue incorporar al ex entrenador Claudio Vivas, considerado su carta más fuerte. Esa jugada permitió correr el eje luego de días difíciles por el AFAGate y el título designado a Rosario Central, lo que erosionó la imagen de Claudio Chiqui Tapia ante la hinchada leprosa. Lo que antes era una fortaleza de D’Amico —su cercanía con Tapia— ahora es visto como una debilidad.

damico Cristian D'Amico ya fue vicepresidente de Newell's

D’Amico también sumó al espacio de Ignacio Grivarello, quien bajó su candidatura para integrar el frente, obteniendo cinco lugares en la lista. También se incorporó Claudio Polon, empresario con peso en San Lorenzo y fuerte presencia en el sector agroindustrial. “Es un hombre importante, con vínculos empresariales de peso en la región”, valoraron en el sector.

Además, la agrupación Nueva Generación Leprosa, nacida este año, decidió apoyar públicamente a D’Amico, aunque su referente Franco Magnano declinó ser parte de la lista. La incorporación de Vivas fue clave para ese respaldo.

Fuerza Leprosa: cambio de nombres, mismo proyecto

El espacio Fuerza Leprosa reordenó su estrategia tras la inhabilitación de Julián González como candidato a presidente. En su lugar, el histórico militante leproso Juan Cúneo encabezará la lista, secundado por Roberto Mensi, líder de Autoconvocados. González será candidato a secretario, y seguirá teniendo un rol central en la campaña. En el sector afirman que el proyecto “no se modifica” y que llegarán “competitivos al 14 de diciembre”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Autoconvoca2NOB/status/1996749124637438438?s=20&partner=&hide_thread=false Los mismos de siempre no se van a llevar el club por delante.



Con Juan Manuel Cuneo como candidato a presidente y Julian González como secretario, presentamos la lista de Fuerza Leprosa para las elecciones de nuestro querido Newell's, el próximo 14 de diciembre.



Porque… pic.twitter.com/TXIFnGbg1r — AutoconvocadosNOB (@Autoconvoca2NOB) December 5, 2025

La lista 8 de marzo: outsider con polémica

La sorpresa electoral es la lista 8 de marzo, encabezada por el periodista y militante macrista Guillermo Muñoz. Aunque levantó el perfil en las últimas semanas, algunos sectores denuncian irregularidades. El abogado Pablo Copes, cercano a D’Amico, afirmó: “Varias personas no dieron consentimiento y se encontraron dentro de la lista”.

Muñoz bajó el tono del conflicto: “No es importante lo que diga Copes, todos los que son parte de la lista apoyan este proyecto”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Newells/status/1997057444938215709?s=20&partner=&hide_thread=false Comunicado de la Comisión Electoral: 5 de diciembre de 2025. pic.twitter.com/wHBmmtIqyC — Newell’s Old Boys (@Newells) December 5, 2025

La sombra de Messi y el voto emocional

Con Maxi Rodríguez e Ignacio Scocco fuera de escena, todas las listas buscan respaldos de nombres rutilantes. En los últimos días, en el entorno de Boero dejaron trascender que Matías Messi, hermano de Lionel, le habría comentado al empresario que el capitán de la selección argentina ve con buenos ojos su candidatura.

La frase de campaña de Boero lo refleja: “Hacer todo lo posible para que Messi juegue en Newell’s”. Y aclara: “Es en 2026 o 2027, o no es nunca”.