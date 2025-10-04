Javier Milei en Santa Fe: entre gazebos rotos y detenidos, otro paso de campaña fallido

El presidente Javier Milei hizo pie, en la mañana del sábado, en la ciudad de Santa Fe . Fue apenas un “toco y me voy”, sin contacto con la prensa y un fugaz saludo la militancia. La recorrida que tenía prevista por la peatonal tuvo que ser suspendida por las protestas de sectores de izquierda y el peronismo.

Piedrazos a la caravana presidencial, cuando abandonaba el Hotel Los Silos, donde se sacó fotos con el candidato libertario local Agustín Pellegrini , cerraron la visita exprés con al menos cuatro detenidos. Los ánimos estaban caldeados desde muy temprano, cuando opositores rompieron un gazebo libertario, que iba a ser el punto de partida de la recorrida y obligaron a improvisar el cambio de planes.

El operativo se trasladó al hotel ubicado en el Puerto, donde lo recibió la cúpula violeta, encabezada por la diputada rosarina Romina Diez, pero toda esa secuencia no se vio desde afuera ni hubo acceso a la prensa. El Presidente llegó con su hermana Karina Milei , secretaria General de la Presidencia, la diputada Lilia Lemoine y el community manager Iñaki Gutiérrez . Estos dos últimos fueron los encargados de amenizar, con fotos y saludos, la espera de la militancia que coreaba por Milei hasta que éste saludó desde una ventana del segundo piso del hotel.

Según el parte de prensa oficial, en su encuentro con la dirigencia local el Presidente repitió el mantra de que “el camino es arduo, pero es el único posible para vivir mejor. Cualquier alternativa es volver al pasado y tirar por la borda todo el esfuerzo de los argentinos”. El mismo escrito difundido por la campaña nacional dice que Pellegrini, quien encabeza la lista, destacó la importancia de esta elección intermedia: “Del otro lado hay una maquinaria kirchnerista dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de que el país no avance". No hubo ninguna referencia al escándalo de José Luis Espert, ni tampoco a los reclamos que sostiene la provincia de Santa Fe.

Los convencidos, contentos

Los metros que Milei recorrió entre la puerta del hotel y la camioneta fueron a puro vértigo y exprimió al máximo su imagen. A pesar de los 32 grados de sensación térmica y la humedad agobiante, se dejó puesta su icónica campera de cuero negra y gritó un par de veces con euforia su eslogan “viva la libertad, carajo”. A los ya convencidos, los dejó contentos.

La foto en Santa Fe fue la previa a una visita oficial a la capital entrerriana donde lo espera el gobernador Rogelio Frigerio, con quien tiene una alianza electoral de cara al 26 de octubre. No pasa lo mismo en Santa Fe, donde el diálogo con Maximiliano Pullaro, es exiguo . El radical es uno de los armadores de la liga de mandatarios que, tras año y medio de intentos de acuerdos en los que solo cosecharon promesas incumplidas, desplegaron Provincias Unidas, un espacio presto a disputar una oposición en el Congreso, y que ven en la gestión de Milei un gobierno de transición.

Y es que aún con una imagen a nivel nacional positiva cercana a los 40 puntos, Milei llega frágil a las elecciones de octubre. Tres escándalos de corrupción en menos de 60 días, pero sobre todo una microeconomía de ajuste lo sitúan en una escena delicada. Las aprobaciones que sostiene ya son más blandas y empieza a gestarse un fenómeno de adherencia crítica.