Jueces federales manifestaron su preocupación por el proyecto de Presupuesto 2026

Los jueces federales que integran la Junta de Presidentes de las Cámaras Federales con competencia penal de la República Argentina expresaron su “profunda preocupación” por el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2026 del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación , que prevé una reducción del 8% general y del 74% en Bienes de Uso.

Según señalaron, de mantenerse esa previsión, se vería “gravemente afectado el normal funcionamiento de los tribunales” y, en consecuencia, la independencia del Poder Judicial, “pilar esencial del Estado de Derecho y garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

En el comunicado difundido por la Junta, los magistrados subrayaron que “la suficiencia presupuestaria y la autarquía financiera judicial constituyen condiciones indispensables para asegurar la efectiva independencia”. También enfatizaron que el orden constitucional “debe prevalecer por sobre coyunturas económicas”.

Advirtieron que las asignaciones insuficientes generan “infraestructura inadecuada, deterioro salarial y un acceso a la justicia cada vez más restringido ”. En ese sentido, sostuvieron que un presupuesto recortado afectaría directamente la calidad del servicio judicial y la capacidad operativa de los tribunales.

El documento destacó especialmente la reducción del 74% en el rubro Bienes de Uso, lo que —según los jueces— impediría sostener obras, mantenimiento edilicio y actualización tecnológica, “elementos esenciales para garantizar un servicio de justicia eficiente y moderno”.

Los magistrados remarcaron que la modernización y la implementación plena del sistema procesal penal federal requieren “recursos adecuados”, ya que sin ellos se pondría en riesgo el avance del proceso de digitalización y la infraestructura de juzgados y cámaras.

El pedido al Congreso y al Ejecutivo

Los integrantes de la Junta reafirmaron su compromiso con la defensa de la independencia judicial y exhortaron al Congreso y al Gobierno a revisar el proyecto y adecuar el presupuesto del Poder Judicial a sus “reales necesidades”.

El objetivo —sostuvieron— es “preservar el equilibrio republicano, la plena vigencia de la Constitución Nacional y el derecho de todos los ciudadanos a una justicia independiente, eficiente y accesible”.

