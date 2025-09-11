CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

Caso $LIBRA: Karina Milei tiene cinco días para definir cuándo declara y evitar ser llevada por la fuerza

La comisión investigadora que funciona en Diputados envió la notificación a la secretaria general de Presidencia. Las fechas posibles. Cumbre con Servini.

Letra P | Mauricio Cantando
Por Mauricio Cantando
Karina Milei empezó su cuenta regresiva para definir cómo se posicionará ante la comisión investigadora del caso $LIBRA que funciona en Diputados. Este jueves, la secretaria general recibió la citación para declarar, con la opción de presentarse el 23, el 30 o elegir otra fecha del mes. Tiene cinco días para responder.

Con ese objetivo, entre las actuaciones que se pidieron, se encuentran los registros de visitas a la Casa Rosada del último año. El Jefe debe elegir cuándo quiere declarar porque, de lo contrario, la mayoría opositora que domina la comisión podría pedir que sea llevada por la fuerza. En ese caso, la definición la tendría que tomar un juez de turno.

En esa situación quedaron los dos testigos que dejaron sus sillas vacías la semana pasada: el titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Alejandro Melik; y María Florencia Zicavo, jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, donde lideró la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) que tuvo a cargo del estudio de la conducta del Presidente. Ambos fueron citados para la próxima reunión (que sería el 23), bajo condición de ser luego buscados por un patrullero.

Karina Milei, en problemas

La secretaria general habría sido la única persona que estuvo con Milei cuando emitió el tuit con el lanzamiento de $LIBRA, que derivó en denuncias judiciales por presuntas estafas. El posteo presidencial mencionaba un plan de promoción para pymes con la memecoin, del que nunca se tuvo detalles. Alcanzó para que la cotización subiera y luego baje abruptamente.

La información que tenía Milei al momento de la publicación es uno de los misterios a develar por la comisión. Cuando fue interpelado en el recinto, Guillermo Francos sostuvo que el Presidente usó datos que eran públicos. Los expertos que declararon en la comisión, el 25 de junio, mostraron que es casi imposible cruzarse con los contratos de una memecoin navegando en internet.

Además, la oposición cree que Karina aparece en las fotos junto a empresarios cripto Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, con quienes Milei armó un Tech Forum sobre cripto hace un año al que asistió Davis, quien en enero se reunió con Milei en la Casa Rosada.

milei celular.png

El Presidente también podría quedar en falta con la comisión: hasta este viernes tiene tiempo de responder el cuestionario que le enviaron hace una semana, con nueve preguntas sobre sus vínculos con $LIBRA.

La oposición exige saber detalles sobre el contrato que publicó en su cuenta de Twitter, conocer por qué no hizo denuncias, las condiciones del proyecto que anunció en su posteo (sostuvo que la cripto era para financiar pymes), las billeteras virtuales que se usaron, las reuniones que tuvo con Davis y Novelli; y todas sus declaraciones en los medios.

Cumbre con Servini

En simultáneo a la citación de Karina, cinco miembros de la comisión acordaron para los próximos días una reunión con la jueza María Servini de Cubría, a cargo de la causa que instruye la Justicia local sobre las presuntas estafas del Presidente por la publicación del tuit de $LIBRA. El fiscal a cargo es Eduardo Taiano.

Además de leer el expediente, la oposición busca conocer otras medidas de prueba que, entiende, la Justicia debió haber pedido. La principal es el detalle de las billeteras virtuales de los empresarios cripto que acercaron a Milei con Davis.

El objetivo de la oposición

Con este objetivo, busca los movimientos de Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y (el exasesor Sergio Morales) en las billeteras virtuales Buenbit (Fiat Flow S.R.L) Lemon Cash Argentina, Belo App y Ripio S.A. La sospecha de la oposición es que estos empresarios aportaron fondos para $LIBRA, ayudaron a subir el precio y luego retiraron el dinero, motivo de la denuncia de estafa.

El mayor interrogante es saber si hay figuras de La Libertad Avanza involucrados en estos movimientos de fondos. El contingente que visitará a la jueza lo integran Sabrina Selva (UP), Oscar Carreño (Encuentro Federal), Fernando Carbajal (Democracia Para Siempre), Mónica Frade (Coalición Cívica) y Yolanda Vega (Innovación Federal).

