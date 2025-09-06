Caso $LIBRA: la oposición envió el cuestionario a Javier Milei, que tiene hasta el viernes para responder

La comisión investigadora del caso $LIBRA en Diputados dio sus primeros pasos para investigar si Javier Milei y sus funcionarios incurrieron en mal desempeño por haber promocionado el lanzamiento de la criptomoneda el 14 de febrero. El Presidente recibió el cuestionario de preguntas y tendrá hasta el viernes 12 para responder, para evitar ser llevado por la fuerza.

Para el martes fue convocado el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik , quien se negó a ser notificado, según informó el presidente de la comisión, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro . Melik sabe que su futuro puede ser complicado: el reglamento que aprobó la comisión indica que si un testigo se niega a asistir, puede ser citado por la fuerza.

En esa situación también está Karina Milei , aunque con un poco más de tiempo: la oposición definió esperar al menos unas semanas para enviarle la citación a la secretaria general de la Presidencia. Esa decisión tomaron los 14 integrantes de la comisión, que empatan en miembros con el oficialismo y aliados, pero según el reglamento aprobado pueden funcionar porque desnivela Ferraro, por ser el presidente. Necesitan lograr acuerdos sin fisuras.

En el oficialismo creen que esas condiciones son ilegítimas. "No existe el voto ponderado en comisiones", remarcó Silvana Giudici , del PRO, durante la reunión del último martes. Sería el argumento que usen los convocados para justificar sus ausencias. La definición, en tal caso, la tendrá el juez que deba definir si los faltazos obligan a enviar patrulleros a los domicilios de los testigos.

El cuestionario a Javier Milei tiene nueve consultas para responder, aunque se exigen detalles para que el Presidente no apele a evasivas. Una es sobre el origen del contrato del token $LIBRA, al que el presidente accedió para publicar en su cuenta de Twitter el 14 de febrero.

Esa publicación provocó la suba de la cotización y su posterior descenso, motivo de denuncias de presuntas estafas conocida como rug pull. La oposición también quiere saber la razón por la que Milei no realizó denuncias penales y las condiciones técnicas del proyecto, que en su posteo definió como una promoción de pymes.

Otra consulta es sobre la posesión de billeteras virtuales que fondearon la memecoin y luego retiraron el dinero. También quiere saber si, luego de las audiencias con Hayden Mark Davis (dueño de $LIBRA) y los empresarios cripto, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Peh Chyi Haur (también conocido como Julián Peh), hubo una carta de intención con las billeteras CUBE Exchange, Kelsier Ventures y KIP Protocol.

La comisión requirió además que el Presidente detalle las reuniones con los mencionados empresarios para la promoción de $LIBRA, como también el Tech Forum que organizaron con varios de ellos. El Presidente deberá contestar también sobre la reunión que tuvo en Casa Rosada el 30 de enero con Hayden Mark Davis y Mauricio Novelli. La última pregunta es sobre las declaraciones que hizo Milei a medios internacionales.

¿Interviene la policía?

Si el Presidente no responde el cuestionario, la comisión podrá decidir que sea citado y pedirle a un juez que defina si envía un patrullero a la Quinta de Olivos. No será fácil que un magistrado acceda, porque el Congreso tiene la opción de evaluar el mal desempeño de un jefe de Estado con un juicio político.

La comisión también envió pedidos de oficios a la Justicia y al Poder Ejecutivo y seguirá las otras semanas con nuevas citaciones acordadas por la oposición. Fueron incluidos Guillermo Francos (Jefe de Gabinete) y Manuel Adorni (vocero presidencial), quienes también podrían ser llevados por la fuerza si no asisten. La lista de invitados fue más extensa.

También se llamará a los empresarios cripto Novelli, Terrones Godoy y al exasesor de la CNV Sergio Morales, quienes habrían sido los encargados de presentarle a Milei a Davis. Otros referentes del sector que deberán comparecer son Jerónimo Walsh (socio de Novelli) y Ariel Parkinson, quien fue colaborador de Novelli y Terrones Godoy en el evento cripto de hace un año, a la que asistió Milei.

La lista incluye a Roberto Silva (actual titular de la CNV), Paul Stark (Unidad de Información Financiera) y Giselle Castelnuovo, exsubsecretaria de Asuntos Públicos, quien podría detallar el registro de audiencias de la Casa Rosada, que fue solicitado en detalle al Poder Ejecutivo.