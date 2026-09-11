El toma y daca de la Casa Rosada con el PRO: acuerdo electoral a cambio de suspensión de las PASO

Karina Milei aceptó que no podrá eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias ( PASO ), por lo que la cúpula de la Casa Rosada retomó las conversiones con la oposición dialoguista, en especial el PRO, para intentar suspenderlas. Sobre la mesa, los negociadores oficialistas pusieron como exigencia la sanción de la reforma política a cambio de una garantía para cerrar acuerdos electorales con las provincias el año próximo.

"Ellos quieren cerrar las alianzas antes de acompañar la reforma y nosotros lo contrario. Para nuestro gobierno la premisa es clara: los acuerdos electorales se cierran definitivamente en años electorales y no antes", simplificó la propuesta una fuente importante que participa de las negociaciones en nombre de La Libertad Avanza . Sobre la mesa está la confluencia de ambos partidos en la Ciudad y provincia de Buenos Aires, además de Chubut y Entre Ríos, ambas gobernadas por afiliados al PRO.

Pese a las exigencias, que en rigor son parte de un pedido explícito de la secretaria general de la Presidencia para evitar que la oposición se garantice acuerdos electorales ahora y luego no se traduzcan en respaldo legislativos, en Balcarce 50 reconocen que todavía no tienen los números para sancionar la suspensión de las PASO .

Por tratarse de una reforma electoral, el oficialismo necesita que el proyecto reúna una mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno del total de miembros de cada cámara del Congreso . En otras palabras, en Diputados, al Gobierno le hacen falta 129 votos y en el Senado, 37, números que los libertarios no cuenta hoy por hoy, sobre todo por el rechazo explicito de todos los sectores internos del PRO. La senadora Patricia Bullrich fue una de las primeras en advertir este escenario.

Conseguir estos números es una empresa más que compleja para la Casa Rosada . Luego de la cumbre entre LLA y el PRO de este jueves, que se llevó adelante como parte del reunionismo quincenal en uno de los salones del palacio de Gobierno , algunas fuentes libertarias habían dejado trascender a este medio que Cristian Ritondo , la principal voz de los diputados y gobernadores amarillos, y Fernando de Andreis , el representante de Mauricio Macri , habían dicho que iban a rever la posición que mantuvieron hasta ahora y que se podrían alinear detrás de la suspensión de las primarias.

Entre los hombres fuertes del PRO dejaron en claro que no cambiaron de posición y que no respaldarán la eliminación o suspensión de las PASO.

Hace unos días, habían circulado también versiones similares sobre algunos mandatarios provinciales aliados de la administración libertaria, además de sectores de la Unión Cívica Radical, con el foco puesto en la diputada que preside el bloque centenario en la cámara baja, Pamela Verasay, que responde al gobernador Alfredo Cornero. A diferencia de Ritondo y De Andreis, en el entorno de la mendocina no desmintieron la posibilidad de acompañar al Gobierno, algo que de todos modos no está definido.

La Casa Rosada necesita el voto de ambos partidos, el PRO y la UCR. Por estos idas y vueltas, un hombre muy importante de la oposición aseguró a Letra P que la nueva estrategia de la mesa política de Balcarce 50 parece ser generar confusión entre los aliados, y hacer circular voluntades que no existen para generar un escenario favorable para el oficialismo a la hora de llevar al debate al recinto. Por ahora, el tratamiento está trabado en la cámara alta, donde Bullrich prometió tratar la reforma política, y recién en dos semanas se analizará en comisiones, donde también será clave lo que hará el bloque radical que preside el senador Eduardo Vischi.

En la bancada boinablanca aclararon que todavía están debatiendo el tema internamente, pero que hay algunos senadores que podrían acompañar la suspensión. Mas allá de eso, Vischi fue el que presentó el proyecto para hacer que las primarias fueran optativas. Es un plan B de Karina Milei: que haya PAS, sin que sean obligatorias; pero la idea no convence al sector de Santiago Caputo.

El PRO y la UCR, aliados claves

En LLA consideran que, luego de cada reunión en la Casa Rosada, Ritondo y De Andreis dan muestras de voluntad de votar a favor si el tema llega a Diputados. "Quizá no estén tan permeables, pero sólo porque están usando el tema como herramienta para negociar y tener un mejor acuerdo para ellos", sostuvo una fuente con despacho en Casa Rosada.

Como sea, los intereses del PRO y la UCR, claves para cumplir con el sueño de la hermana del presidente Javier Milei de sancionar la reforma política, trasciende a lo que pidan los tres gobernadores amarillos. Por eso, el oficialismo abre múltiples instancias de negociación, ya que no cuenta con un único interlocutor válido en la oposición como para cerrar un paquete completo.

Cristian Ritondo y Diego Santilli entran a la Casa Rosada.

El Jefe busca suspender las primarias para evitar que el peronismo salde sus diferencias en una internas. En otras palabras, sin las PASO la cúpula libertaria se podría garantizar una cierta atomización de este espacio político, a partir de que Cristina Fernández de Kirchner está inhabilitada para presentarse a elecciones y que su viejo alfil, el gobernador Axel Kicillof, la desafía dando muestras de autonomía y construcción política paralela.

Con el mandatario bonaerense como el candidato más taquillero del peronismo no kirchnerista, en el Gobierno también argumentan que la búsqueda por suspender las primarias es por una cuestión de política económica. Esta lectura indica que si Kicillof gana las elecciones en agosto, es decir, dos meses antes de los comicios generales y tres de un eventual balotaje, al día siguiente se podría generar un clima de incertidumbre sin precedentes, con una disparada del dólar y el riesgo país.