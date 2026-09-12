La reconversión de Euclides Bugliotti: del supermercado a la energía para sobrevivir a la economía de Milei

El 18 de septiembre, Euclides Bugliotti pondrá en marcha el Parque Solar Dinosaurio , en cercanías de Deán Funes , en el norte de Córdoba : 40 MW de potencia instalada, 75 hectáreas sobre la ruta nacional 60 y una inversión de U$S 30 millones financiada íntegramente con capitales propios del grupo.

Es el proyecto de energía fotovoltaica de mayor escala en la provincia y, según la gacetilla de la compañía, uno de los hitos de infraestructura privada más importantes en la historia de Dinosaurio .

Con todo, el dato de la potencia instalada dice menos que la pregunta de fondo: por qué un empresario que construyó su fortuna en las góndolas -camionero, fundador de Mayorista Libertad , después del Grupo Dinosaurio - decide ahora ser también generador de energía.

La respuesta empieza a asomar en sus propias palabras, dichas esta semana en radio Mitre Córdoba, casi al pasar, mientras hablaba de la coyuntura económica: "Como supermercado nos estamos reconvirtiendo en todo".

Bugliotti no habla de sustentabilidad ni de agenda verde cuando explica sus movimientos. Habla de rentabilidad y de costos fijos en una economía donde, según él mismo planteó, el poder adquisitivo no va a crecer y donde cadenas como Libertad se fueron del país y Carrefour amenaza con seguir el mismo camino.

En ese contexto dijo que su empresa empezó incluso a criar animales para sostenerse en el mercado y advirtió que si los grandes jugadores del retail no se reconvierten, terminan tan expuestos como los chicos a los gastos que "los van a llevar puestos".

La energía es, en ese cálculo, una de las partidas más pesadas de un hipermercado: heladeras, climatización, iluminación de decenas de miles de metros cuadrados de superficie comercial funcionando las 24 horas.

Parque solar de Euclides Bugliotti

Un parque solar propio no es diversificación de negocio en el sentido clásico -Dinosaurio no vendería electricidad como su actividad principal- sino una forma de controlar un costo estructural en un país donde, según su propio diagnóstico, casi nada se puede producir barato.

La ficha técnica del proyecto lo deja claro: la energía generada abastecerá primero las operaciones del Grupo en Córdoba (los supermercados Mami, los shopping Dino Mall, los desarrollos inmobiliarios, la financiera, la hotelería) y solo el excedente se inyectará a la red de EPEC, la empresa provincial de energía eléctrica.

El Orfeo, la otra pieza del tablero

El parque solar no es un movimiento aislado. Se inscribe en la misma lógica de reconversión que atraviesa el activo más simbólico -y más conflictivo- del Grupo Dinosaurio: el Orfeo Superdomo.

Cerrado en 2020 en plena pandemia, el estadio que supo recibir a Luis Miguel, Ricky Martin y Metallica fue durante años un frente de pelea con la Municipalidad, que lo declaró de interés cultural para evitar su demolición.

Bugliotti llegó a vender el piso de parquet y las butacas, pidió la inconstitucionalidad de la ordenanza y responsabilizó públicamente a Martín Llaryora por la parálisis del predio.

Euclides Bugliotti, fundador de Grupo Dinosaurio

La salida negociada terminó siendo un distrito de salud y comercial: consultorios, diagnóstico por imágenes y oncología en un 60% de la superficie, y ahora la confirmación de que el resto se completará con un shopping de unos 18.000 metros cuadrados.

Es, otra vez, la misma fórmula: un activo que dejó de ser rentable en su uso original se transforma en una unidad de negocios menos expuesta a los ciclos.

Lo mismo que Bugliotti dijo explícitamente sobre el Orfeo cuando decidió cerrarlo lo repite hoy, en otra escala, con la energía.

El empresario que opina de la macro sin querer hacer política

Bugliotti dejó la carrera política formal -rechazó ofrecimientos como el de Luis Juez para postularse a la intendencia, pero apoyó candidaturas como la de Olga Riutort en la ciudad o la de Horacio Rodríguez Larreta en 2023- pero no dejó de pesar en la conversación pública cordobesa.

Esta semana volvió a hacerlo con críticas a los economistas que empujan una devaluación y con un pedido puntual: que se cree, con un porcentaje del RIGI, un fondo para dar trabajo a los que él calcula en tres millones de desocupados en el país.

Horacio Rodríguez Larreta, Euclides Bugliotti y Marcos Ferrer en la campaña por la PASO de 2023

"Hay 40 economistas que quieren la devaluación, ¿para qué?", había planteado meses atrás en una entrevista con La Nación. Ese doble rol -empresario que invierte en infraestructura de escala y voz que opina sobre política económica nacional sin ocupar un cargo- es parte de lo que lo convierte en un actor de poder en Córdoba más allá del rubro que encabece.

El parque solar, en ese sentido, funciona también como una señal: mientras reclama previsibilidad macro, Bugliotti pone plata propia en un activo de 20 años de vida útil dentro de la provincia.