Legislatura bonaerense: La Libertad Avanza pidió la interpelación del ministro de Seguridad Javier Alonso

Legislatura bonaerense: quieren interpelar al ministro Javier Alonso.

La Libertad Avanza presentó en ambas cámaras de la Legislatura bonaerense un pedido para que el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, comparezca en el recinto para brindar explicaciones sobre la situación de inseguridad el territorio bonaerense.

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El pedido llega luego de varios episodios violentos ocurridos en el conurbano y la reciente suspensión por 60 días de la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil. El proyecto ingresado reclama que Alonso explique las medidas que tomó el gobierno encabezado por Axel Kicillof para enfrentar la crisis de inseguridad que afecta al conurbano.

El pedido de La Libertad Avanza El diputado y coordinador de LLA en Buenos Aires, Sebastián Pareja, reclamó que “el ministro Alonso debe dar explicaciones. Sabemos que en la provincia no existen datos, no hay estadísticas sobre el personal, rutas de patrullaje, siquiera un mapa del delito actualizado y accesible”. “La crisis de inseguridad es desesperante. El delincuente no puede conocer mejor el territorio que la Policía”, agregó.

La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense. Los bloques libertarios en el Senado y Diputados piden que Alonso vaya a la cámara alta a explicar “qué está haciendo el Gobierno de Kicillof para proteger a los bonaerenses. Los vecinos necesitan seguridad, no discursos”. A su vez, el presidente del bloque de senadores de LLA, Carlos Curestis, afirmó: "La Provincia es una zona liberada donde llevar a los chicos al colegio se volvió un acto de supervivencia y el garantismo destruyó el orden”.

El jefe de la bancada pidió “que el gobernador Kicillof dé la cara y comience a hacer algo de una vez por todas: hace más de seis años que los delincuentes pueden actuar libremente dejando a los bonaerenses rehenes de la inseguridad”. “Se acabó la impunidad; es hora de aplicar las leyes y dejar en claro que el que las hace, las paga", dijo el presidente del bloque de diputados, Juanes Osaba.

Pedido de interpelación en Morón Este jueves, luego del tiroteo ocurrido frente al Colegio Emaús de El Palomar, donde un policía bonaerense retirado fue baleado en el abdomen al enfrentarse con un grupo de delincuentes, el Concejo Deliberante de Morón aprobó un pedido de interpelación al intendente Lucas Ghi para que dé explicaciones sobre la situación de inseguridad, además de la creación por decreto de una fuerza municipal de prevención que podrá utilizar sus armas de fuego particulares.



El proyecto de LLA y el PRO cosechó 16 votos a favor, con las adhesiones de los cinco concejales alineados con Martín Sabbatella -el exintendente que rompió con su sucesor en la jefatura comunal-, y de los concejales radicales. En contra votaron los seis concejales del MDF que responden a Ghi y otros dos del Frente Renovador referenciados en el massista Martín Marinucci.