Carlos Rovira, el salvador que negocia sus votos desde Misiones.

Como había contado meses atrás Letra P , el mandamás misionero nunca quiso Ficha limpia en su provincia. Si avalaba la sanción a nivel nacional no iba a tener más opción que llevarla adelante en su tierra. Por eso hay quienes advierten que sería un error pensar en un acuerdo con el kirchnerismo, que además acaba de intervenir el PJ en la provincia denunciando connivencia entre Rovira y Javier Milei .

El pataleo peronista tiene su correlato en los hechos, ya que los senadores misioneros que salvaron a Cristina Fernández de Kirchner siempre votaron a la par de La Libertad Avanza . La última vez, fueron determinantes para salvar a Karina Milei , que si no fuera por esos votos hubiera sido convocada a una interpelación por el caso $LIBRA . Ese seguidismo con los intereses libertarios suma una lista larga y explotó en la noche del miércoles cuando todo el mundo comenzó a hablar de un pacto entre la Casa Rosada y el cacique litoraleño . Sobre todo el PRO.

El ingeniero Rovira gobernaba la provincia de la tierra colorada desde 1999 cuando en 2006 convocó a una reforma constitucional para instaurar la reelección indefinida en Misiones. Contaba con el apoyo del entonces presidente Néstor Kirchner, pero se topó con la oposición del obispo Joaquín Piña, quien se puso a la cabeza del Frente Unidos por la Dignidad. La contienda subió de tono y llegó a los medios nacionales. En su cruzada, Piña contó con un respaldo de peso: el entonces cardenal de Buenos Aires, Jorge Bergoglio.

Carlos Rovira y Néstor Kirchner.png Carlos Rovira y Néstor Kirchner.

El 29 de octubre de 2006, el Frente Unidos por la Dignidad obtuvo el 56% de los votos en los comicios para elegir convencionales constituyentes y le sacó 13 puntos de ventaja al Frente Renovador para la Concordia, la criatura que Rovira creó para quedarse con el peronismo misionero y, además, meter en la bolsa a figuras de todos los colores.

El golpe fue grande, pero la estrategia de poder de Rovira no cesó, sólo cambió de plano. Tras comerse el cachetazo de las urnas, eligió convertirse en el mandamás de la provincia norteña desde otro asiento. Allí comenzó a gestarse la denominación con la que lo mencionan sus acólitos: el conductor.

closs scioli rovira passalacqua.jpg 2014. Rovira, meses antes de la campaña presidencial de Scioli. Closs y Passalacqua, como siempre, acompañan.

Un año después, con Maurice Closs como candidato a gobernador, la renovación ganó las elecciones provinciales con 38 puntos. Desde aquel día, los nombres de los mandatarios misioneros fueron rotando conforme a un esquema digitado por Rovira desde la presidencia de la Cámara de Diputados provincial. Desde allí y durante dos décadas, maneja la verdadera botonera del poder en Misiones. El propio Closs quedó afuera del esquema la vez que intentó desafiarlo.

macri rovira.jpg 2016. Rovira, en los tiempos de Macri presidente.

Con el paso del tiempo, la política nacional descubrió que el largo brazo de Rovira llegaba más allá de las fronteras de su terruño. Oficialista for ever, le sacó el jugo a las bancas de su partido en el Congreso para negociar con la Casa Rosada y fortalecer su predominio en Misiones. A medida que la hegemonía kirchnerista se fue astillando y el sistema político empezó a atomizarse hasta volverse un galimatías en el parlamento, esos votos misioneros empezaron a valer cada vez más.

El juego en Misiones

“Carlos Rovira se posiciona como un faro de referencia para una nueva generación de jóvenes dirigentes que ven en su excelsa figura el camino a seguir”. Así cierra el comunicado con el que el Frente Renovador de la Concordia oficializó un proceso que tendrá una fecha crucial en las elecciones del 8 de junio en Misiones.

Con foco puesto en el inicio del año parlamentario provincial, ese texto da cuenta de la importancia del golpe de timón que el conductor del oficialismo misionero viene craneando desde hace tiempo: la renovación dentro de la renovación, que en el norte llaman Renovación Neo.

Dicen en Posadas que Rovira viene ensayando el movimiento, al menos desde 2023. Ese año tomó la determinación de abandonar la presidencia de la Cámara de Representantes y eligió a Lucas Romero Spinelli como compañero de fórmula de Hugo Passalacqua, uno de sus viejos escuderos que volvía a la gobernación.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1920438284024414359&partner=&hide_thread=false #FichaLimpia Carlos Arce y Sonia Rojas Decut sorprendieron con su voto en contra del proyecto que prohibía la candidatura de personas condenadas



Misionerismo, una modelo y fiesta de ATN



https://t.co/8UsxOfCSh7 pic.twitter.com/SGgzIIVbPp — LETRA P (@Letra_P) May 8, 2025

Spinelli es el vicegobernador más joven del país, Passalacqua uno de los mandatarios más longevos y Rovira está obsesionado con que su modelo de gestión se proyecte en el tiempo. Sus apariciones públicas se volvieron más acotadas y cada uno de sus movimientos políticos ponen el eje en la necesidad de renovar el invento que él mismo creó. Para eso sabe que tiene que correrse, aunque le resulte demasiado difícil.

La proyección en Misiones

Por ese poder, que ejerce sin moverse de su provincia, Rovira logró que la administración Passalacqua fuera una de las más beneficiadas en el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). En Posadas y en Buenos Aires aseguran que el vínculo con Milei existe y que, además, es fluido el diálogo con Lule Menem, la terminal final del armado libertario en la provincia.

Lule, con aval de Karina Milei, fue el encargado de empoderar a un viejo exiliado de la renovación al frente del partido del Presidente en Misiones. Adrián Núñez siguió el mandato de la conducción nacional y ejecutó una estrategia a pedir del rovirismo: no permitió sumar opositores al armado libertario y dividió aún más una oferta electoral que, de por sí, ya venía resquebrajada.

Lule con Francos y Rovira.jpg Lule Menem y Guillermo Francos viajaron a Misiones en los albores del gobierno de Milei y visitaron la oficina de Rovira.

Si bien el oficialismo tiene algunos agentes libertarios en sus listas, la estrategia conjunta que muchos imaginaron nunca avanzó y Rovira bajó la orden para que el Frente Renovador de la Concordia lleve postulantes Neo como señal de cambio de época. No le molesta particularmente, pero no quiere que asocien a su movimiento con eso que el mileísmo llama “la casta” y está dispuesto a demostrar que no necesita atarse a un cargo público para seguir ejerciendo el poder en su provincia. Por lo pronto, tiene mandato como legislador hasta 2027.

“La irrupción de jóvenes en el Frente Renovador Neo es el resultado de la visión estratégica y la orientación vocacional y motivacional de Carlos Rovira, que supo germinar la semilla del interés por el conocimiento de los jóvenes, lo que derivó en un inusitado grado de participación juvenil que no se logra vislumbrar en otros espacios ni en otras provincias argentinas”, asegura el comunicado de la renovación. Está fechado el mismo día que Arce y Rojas Decut apretaron el botón que mandó el proyecto Ficha limpia a un cajón y que el conductor se transformó en el salvador por partida doble.

“El Frente Renovador Neo es una fuerza política que no está encerrada en un ciclo, sino que se proyecta y no le teme a la renovación real, al contrario, la promueve”, agrega el texto que destaca que en el frente que gobierna Misiones desde hace un cuarto de siglo los nombres no importan.

Salvo uno, el de Carlos Rovira.