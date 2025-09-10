Campaña que funciona, no se toca: el peronismo de Santa Fe evita la presencia de figuras nacionales

No importa el triunfo de Axel Kicillof ni el núcleo duro de Cristina Fernández de Kirchner . Ciudad Futura tomó el control de la campaña de Fuerza Patria en Santa Fe y no planea organizar ninguna actividad de Caren Tepp con figuras nacionales del peronismo . Ni la expresidenta, ni el gobernador bonaerense, ni Sergio Massa .

“Va a ser una campaña muy similar a la de Juan Monteverde , muy de acá y nada de porteños”, dicen en el equipo de Tepp. Los contactos existen: el concejal fue uno de los dos invitados por Kicillof cuando el bonaerense concretó su primera foto con Maximiliano Pullaro , hace más de un año. Con CFK , el ida y vuelta es más cercano en el tiempo y se intensificó en los últimos cierres de listas. Sin embargo, la decisión es no buscar una foto con el bonaerense ni tampoco una visita a San José 1111 . Con Massa, con quien hubo un promocionado encuentro durante la campaña de 2023, tampoco.

La decisión muestra que la estrategia elegida es la de intentar seducir a al menos una porción de los votantes desencantados del gobernador y de Javier Milei . Es decir, aquella idea de movilizar al núcleo duro kirchnerista ante una elección que se imaginaba con baja participación - postulada por los senadores departamentales, insospechados de kirchneristas - quedó archivada junto a la posibilidad de que Agustín Rossi encabece la nómina justicialista. Sin embargo, en el rossismo se mostraron encolumnados con la jefatura que ejerce el monteverdista Antonio Salinas .

Al igual que en la campaña que lideró Monteverde en la previa a las elecciones constituyentes, la apuesta fuerte del peronismo será a lo territorial. Lo contó Letra P : se establecerán comandos en cada uno de los diecinueve departamentos de Santa Fe y la idea es que Tepp recorra cada uno de ellos junto a senadores, presidentes comunales e intendentes propios.

El formato elegido será el de asambleas vecinales, una forma de buscar conexión con organizaciones, colectivos y hasta militantes silvestres que no pertenecen a ninguna organización. Es un calco a lo hecho con “La constituyente de la gente”, el ciclo de reuniones que Monteverde encabezó durante su campaña a convencional en las cinco ciudades más importantes de la Bota , en donde buscó abrir a la sociedad la discusión por la nueva Carta Magna .

MonteverdeKicillof Juan Monteverde junto a Axel Kicillof.

No es casualidad. La elección del mismo formato surge de un diagnóstico similar hecho en la previa: como le pasaba al concejal, a Tepp tampoco la conocen fuera de Rosario. El panorama es incluso algo peor: Monteverde fue dos veces candidato a intendente de la ciudad más poblada de Santa Fe, lo que le otorgó un mínimo nivel de conocimiento en el interior de la Bota. Tepp nunca tuvo una candidatura de tan alto perfil. En el laboratorio de campaña reconocen que hacerla conocida es el principal desafío de acá a octubre.

Esquema de tercios, mi buen amigo

Sin menospreciar el objetivo, en el entorno de Tepp consideran que hay una ventana de oportunidad para ganar la elección en Santa Fe gracias a un viejo amigo del peronismo: el esquema de tercios. A diferencia de lo que piensan en otros campamentos, creen que el mayor riesgo es que La Libertad Avanza se pinche, víctima de un candidato poco conocido como Agustín Pellegrini, de una sucesión de escándalos que le quitan el aura y de una estrategia de campaña que parece no haber tomado en cuenta los últimos reveses en elecciones provinciales.

El temor es a una polarización con Gisela Scaglia, con todo lo que eso significa. Detrás de la candidata de Provincias Unidas están el gobernador y todos los fierros del Estado provincial a disposición. En ese sentido, el triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires puede ser un aliciente que apuntale el clivaje mileísmo-antimileísmo por sobre el de kirchnerismo-antikirchnerismo. Si se da el primer escenario, crecen las chances de Tepp. Si, por el contrario, prima el segundo escenario, la situación se complicará.