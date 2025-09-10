ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Campaña que funciona, no se toca: el peronismo de Santa Fe evita la presencia de figuras nacionales

Caren Tepp tendrá la misma estrategia de Juan Monteverde en la elección de convencionales: "Muy de acá y nada de porteños". Todo el control a Ciudad Futura.

Letra P | Lucio Di Giuseppe
Por Lucio Di Giuseppe
Caren Tepp, al frente. La candidata del peronismo en Santa Fe no planea actividades con figuras nacionales.

Caren Tepp, al frente. La candidata del peronismo en Santa Fe no planea actividades con figuras nacionales.

No importa el triunfo de Axel Kicillof ni el núcleo duro de Cristina Fernández de Kirchner. Ciudad Futura tomó el control de la campaña de Fuerza Patria en Santa Fe y no planea organizar ninguna actividad de Caren Tepp con figuras nacionales del peronismo. Ni la expresidenta, ni el gobernador bonaerense, ni Sergio Massa.

Notas Relacionadas
Guillermo Moreno junto a Agustín Rossi, el sábado en Rosario.
PERONISMO EN LLAMAS

Santa Fe: en un acto de Moreno, Rossi se enojó y tiró el micrófono ante un público hostil

Por  Lucio Di Giuseppe

Figuras del peronismo nacional, ¡afuera!

“Va a ser una campaña muy similar a la de Juan Monteverde, muy de acá y nada de porteños”, dicen en el equipo de Tepp. Los contactos existen: el concejal fue uno de los dos invitados por Kicillof cuando el bonaerense concretó su primera foto con Maximiliano Pullaro, hace más de un año. Con CFK, el ida y vuelta es más cercano en el tiempo y se intensificó en los últimos cierres de listas. Sin embargo, la decisión es no buscar una foto con el bonaerense ni tampoco una visita a San José 1111. Con Massa, con quien hubo un promocionado encuentro durante la campaña de 2023, tampoco.

La decisión muestra que la estrategia elegida es la de intentar seducir a al menos una porción de los votantes desencantados del gobernador y de Javier Milei. Es decir, aquella idea de movilizar al núcleo duro kirchnerista ante una elección que se imaginaba con baja participación -postulada por los senadores departamentales, insospechados de kirchneristas- quedó archivada junto a la posibilidad de que Agustín Rossi encabece la nómina justicialista. Sin embargo, en el rossismo se mostraron encolumnados con la jefatura que ejerce el monteverdista Antonio Salinas.

El formato elegido será el de asambleas vecinales, una forma de buscar conexión con organizaciones, colectivos y hasta militantes silvestres que no pertenecen a ninguna organización. Es un calco a lo hecho con “La constituyente de la gente”, el ciclo de reuniones que Monteverde encabezó durante su campaña a convencional en las cinco ciudades más importantes de la Bota, en donde buscó abrir a la sociedad la discusión por la nueva Carta Magna.

MonteverdeKicillof
Juan Monteverde junto a Axel Kicillof.

Juan Monteverde junto a Axel Kicillof.

No es casualidad. La elección del mismo formato surge de un diagnóstico similar hecho en la previa: como le pasaba al concejal, a Tepp tampoco la conocen fuera de Rosario. El panorama es incluso algo peor: Monteverde fue dos veces candidato a intendente de la ciudad más poblada de Santa Fe, lo que le otorgó un mínimo nivel de conocimiento en el interior de la Bota. Tepp nunca tuvo una candidatura de tan alto perfil. En el laboratorio de campaña reconocen que hacerla conocida es el principal desafío de acá a octubre.

Esquema de tercios, mi buen amigo

Sin menospreciar el objetivo, en el entorno de Tepp consideran que hay una ventana de oportunidad para ganar la elección en Santa Fe gracias a un viejo amigo del peronismo: el esquema de tercios. A diferencia de lo que piensan en otros campamentos, creen que el mayor riesgo es que La Libertad Avanza se pinche, víctima de un candidato poco conocido como Agustín Pellegrini, de una sucesión de escándalos que le quitan el aura y de una estrategia de campaña que parece no haber tomado en cuenta los últimos reveses en elecciones provinciales.

El temor es a una polarización con Gisela Scaglia, con todo lo que eso significa. Detrás de la candidata de Provincias Unidas están el gobernador y todos los fierros del Estado provincial a disposición. En ese sentido, el triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires puede ser un aliciente que apuntale el clivaje mileísmo-antimileísmo por sobre el de kirchnerismo-antikirchnerismo. Si se da el primer escenario, crecen las chances de Tepp. Si, por el contrario, prima el segundo escenario, la situación se complicará.

Temas
Notas Relacionadas
 Caren Tepp suena como candidata del peronismo en Santa Fe junto a Agustín Rossi.
CIERRE DE LISTAS

Tepp y Rossi, la diagonal de unidad que explora sobre la hora el peronismo de Santa Fe

La fórmula apareció en la noche del domingo. Encabezaría la referente de Ciudad Futura. La Cámpora se lleva el tercer lugar y el Frente Renovador el cuarto.
Florencia Carignano largó una catarata de tuits tras el cierre de listas del peronismo de Santa Fe.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

La catarsis tuitera de Florencia Carignano, otra herida en el cierre de listas del PJ de Santa Fe

La diputada disparó contra Juan Monteverde y Caren Tepp. Las razones del enojo de La Cámpora con Ciudad Futura. Por qué ahora. El fantasma Marcos Cleri.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Pablo Petrecca, tras ganar una banca en el Senado.
ELECCIONES | BUENOS AIRES

Petrecca saca pecho con el resultado en la Cuarta sección y ya trabaja para reconstruir el PRO

Por  José Maldonado
Maximiliano Abad festeja con Nuevos Aires.
ELECCIONES | BUENOS AIRES

Abad salvó la ropa de la UCR en Mar del Plata: oposición friendly a Montenegro y objetivo 2027

Por  Juan Rubinacci
Gonard y Ferrández, madre e hijo compartirán Concejo en Bahía Blanca 
ELECCIONES | BUENOS AIRES

Mileístas de distina cepa: madre e hijo compartirán bloque en el Concejo de Bahía Blanca

Por  José Maldonado
Javier Milei y Toto Caputo avisan que sólo bajarán las tasas si ganan las elecciones
EFECTO PALIZA

Dólar caliente: aguantar, devaluar o volver al cepo, las malas opciones de Milei y Caputo

Por  Esteban Rafele