Campaña que funciona, no se toca: el peronismo de Santa Fe evita la presencia de figuras nacionales

Caren Tepp, al frente. La candidata del peronismo en Santa Fe no planea actividades con figuras nacionales.
No importa el triunfo de Axel Kicillof ni el núcleo duro de Cristina Fernández de Kirchner. Ciudad Futura tomó el control de la campaña de Fuerza Patria en Santa Fe y no planea organizar ninguna actividad de Caren Tepp con figuras nacionales del peronismo. Ni la expresidenta, ni el gobernador bonaerense, ni Sergio Massa.
El formato elegido será el de asambleas vecinales, una forma de buscar conexión con organizaciones, colectivos y hasta militantes silvestres que no pertenecen a ninguna organización. Es un calco a lo hecho con “La constituyente de la gente”, el ciclo de reuniones que Monteverde encabezó durante su campaña a convencional en las cinco ciudades más importantes de la Bota, en donde buscó abrir a la sociedad la discusión por la nueva Carta Magna.
Juan Monteverde junto a Axel Kicillof.
No es casualidad. La elección del mismo formato surge de un diagnóstico similar hecho en la previa: como le pasaba al concejal, a Tepp tampoco la conocen fuera de Rosario. El panorama es incluso algo peor: Monteverde fue dos veces candidato a intendente de la ciudad más poblada de Santa Fe, lo que le otorgó un mínimo nivel de conocimiento en el interior de la Bota. Tepp nunca tuvo una candidatura de tan alto perfil. En el laboratorio de campaña reconocen que hacerla conocida es el principal desafío de acá a octubre.
El temor es a una polarización con Gisela Scaglia, con todo lo que eso significa. Detrás de la candidata de Provincias Unidas están el gobernador y todos los fierros del Estado provincial a disposición. En ese sentido, el triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires puede ser un aliciente que apuntale el clivaje mileísmo-antimileísmo por sobre el de kirchnerismo-antikirchnerismo. Si se da el primer escenario, crecen las chances de Tepp. Si, por el contrario, prima el segundo escenario, la situación se complicará.