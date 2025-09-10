ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Misiones: Oscar Herrera Ahuad apuesta a la territorialidad para llegar al Congreso

El candidato de la renovación encabeza la pelea por las tres bancas de Diputados que se ponen en juego en la provincia. El rol de la militancia y la cercanía.

Por Letra P | Periodismo Político
El exgobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, encabeza la lista del Frente Renovador Neo al Congreso.&nbsp;

El exgobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, encabeza la lista del Frente Renovador Neo al Congreso. 

En medio de la campaña en Misiones, Oscar Herrera Ahuad encabezó una asamblea multitudinaria del Frente Renovador Neo. Hizo eje en la necesidad de llegar al Congreso para defender los valores del misionerismo frente a la difícil coyuntura económica y social de la Argentina.

Notas Relacionadas
Hugo Passalacqua gobernador de Misiones.
EFECTO PALIZA

En los albores de la campaña en Misiones, Passalacqua y Herrera Ahuad saludaron elección bonaerense

Por  Letra P | Periodismo Político

El candidato a diputado nacional por el Frente Renovador de la Concordia convocó a la militancia a sostener la unidad y la acción territorial. “Este es un tiempo extremadamente difícil para la Argentina y para nuestro pueblo, y más que nunca debemos estar de pie, juntos, cuidando y defendiendo lo que conquistamos”, expresó ante un auditorio colmado.

El presidente de la Cámara de Representantes provincial volvió a comprometerse con sus ejes de trabajo legislativo relacionados en la producción y el arraigo rural. “Vamos a disputar lo que nos corresponde. Basta de circo: la política debe discutir en serio”, sentenció.

Los ejes del debate en Misiones

El exgobernador recordó que el precio histórico de la yerba mate alcanzó los 50 centavos de dólar y se comprometió a “restituir las funciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate”, uno de los reclamos más importantes del sector a la Casa Rosada. Además, reivindicó la creación del Ministerio de Agricultura Familiar y destacó el valor del sistema minifundista para garantizar alimentos y desarrollo local.

Oscar Herrera Ahuad acto en Misiones 2
Oscar Herrera Ahuad durante su &uacute;ltimo acto en Misiones.

Oscar Herrera Ahuad durante su último acto en Misiones.

El médico que estuvo al frente de la provincia durante los años que duró la pandemia defendió la salud pública como política de Estado. “Invertir en salud es invertir en la vida. No podemos aceptar que se la considere un gasto”, advirtió ante la multitud que se reunió para darle su apoyo y escucharlo.

También remarcó la importancia del financiamiento universitario y la presencia de facultades en el interior provincial. En materia de derechos humanos, compartió su experiencia personal con la discapacidad auditiva y cuestionó la estigmatización.

Oscar Herrera Ahuad y el trabajo territorial

En otro tramo de la asamblea, el candidato insistió en la relevancia del trabajo en cercanía con la ciudadanía y el rol del territorio durante la campaña hacia octubre. “Nada reemplaza el mano a mano, el hombro con hombro con la gente. Cada gestión, por pequeña que sea, fortalece la confianza en nuestro espacio”, manifestó.

El exgobernador pidió transformar el encuentro en una plataforma de acción. “De acá no podemos salir simplemente diciendo que escuchamos un lindo discurso. Tenemos que salir a trabajar, a convencer, a sumar”, dijo.

“Cuando el pueblo sufre, nosotros tenemos que estar a su lado. Esa es la política que elegimos: ser un servicio. Y ese servicio es el compromiso de cuidar y defender los valores de nuestra gente. Los misioneros no damos el brazo a torcer”, afirmó Herrera Ahuad.

Temas
Notas Relacionadas
Oscar Herrera Ahuad encabeza la lista del oficialismo en Misiones. 
CIERRE DE LISTAS

Misiones: Herrera Ahuad enfrenta a una oposición atomizada sembrada de candidatos testimoniales

El exgobernador chocará con 11 listas opositoras. Hartfield, electo legislador provincial en junio, encabeza la oferta violeta. Bárbaro hace lo mismo por PAyS.
Ramón Puerta, exgobernador y candidato a diputado en Misiones. 
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Misiones: el caso Kiczka empieza a complicar la campaña de Ramón Puerta

Manifestantes cuestionaron al exgobernador en el aeropuerto provincial por su rol dentro de Activar, el partido donde militaba el exdiputado condenado.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Pablo Petrecca, tras ganar una banca en el Senado.
ELECCIONES | BUENOS AIRES

Petrecca saca pecho con el resultado en la Cuarta sección y ya trabaja para reconstruir el PRO

Por  José Maldonado
Maximiliano Abad festeja con Nuevos Aires.
ELECCIONES | BUENOS AIRES

Abad salvó la ropa de la UCR en Mar del Plata: oposición friendly a Montenegro y objetivo 2027

Por  Juan Rubinacci
Gonard y Ferrández, madre e hijo compartirán Concejo en Bahía Blanca 
ELECCIONES | BUENOS AIRES

Mileístas de distina cepa: madre e hijo compartirán bloque en el Concejo de Bahía Blanca

Por  José Maldonado
Javier Milei y Toto Caputo avisan que sólo bajarán las tasas si ganan las elecciones
EFECTO PALIZA

Dólar caliente: aguantar, devaluar o volver al cepo, las malas opciones de Milei y Caputo

Por  Esteban Rafele