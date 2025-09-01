PERONISMO EN LLAMAS

Santa Fe: en un acto de Guillermo Moreno, Agustín Rossi se enojó y tiró el micrófono ante un público hostil

Lo hostigaron con cánticos en favor de Toniolli, que no quería al Chivo en la lista. "El que milita contra otro compañero es antiperonista", respondió enérgico.

Por Lucio Di Giuseppe
Guillermo Moreno junto a Agustín Rossi, el sábado en Rosario.

Un acto del partido de Guillermo Moreno en Rosario mostró como nunca lo atada con alambres que está la unidad del peronismo de Santa Fe. La militancia morenista mimó a Eduardo Toniolli, con el que tiene buen vínculo. Eso fue tomado como una mojada de oreja por Agustín Rossi, quien terminó su discurso revoleando el micrófono.

El vínculo entre Eduardo Toniolli y Guillermo Moreno

La presencia del diputado del Movimiento Evita no estaba planeada en el evento que Principios y Valores organizó en la sede del sindicato de La Fraternidad en Rosario el último sábado. El clásico acto estuvo pensado para celebrar que el sello morenista logró juntar las adhesiones necesarias para solicitar el reconocimiento de la justicia electoral de la Bota. De paso, sería una de las primeras veces en las que todos los candidatos que componen la lista de Fuerza Patria para octubre se mostrasen juntos.

Horas antes del evento, Moreno se tomó un café con Toniolli -que el rosarino blanqueó con una foto en su cuenta de X- y allí lo convenció de asistir. Ya en el acto, los militantes del morenismo mostraron su buena onda con el del Evita: lo presentaron aparte, generando una ovación del público, y le dieron el honor de abrir la ronda de discursos del acto. Toniolli devolvió la gentileza al mencionar a algunos de los referentes morenistas y saludar a los que “juntaron afiliaciones en la peatonal” antes de comenzar sus palabras.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eduardotoniolli/status/1961879844163096931&partner=&hide_thread=false

La reacción de Agustín Rossi

Sin que haya bronca aún, Rossi siguió el acto desde el escenario. A su turno, tomó el micrófono y empezó a hablar, pero el público no lo recibió como a los demás. Si bien no llegó a haber insultos, algunos gritos empezaron a enojar al exministro de Defensa, a quien no por nada le dicen Chivo. “El enojo nos tiene que permitir tener la mayor cantidad de diputados y senadores que vayan a militar con los compañeros que hoy tenemos: a Germán Martinez, a Florencia Carignano, a Eduardo Toniolli”, dijo el ahora candidato, y causó aún más murmullos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1962624807880581553&partner=&hide_thread=false

Rossi terminó expresando su enojo al cerrar su discurso. Elevó la voz y dijo que toma este desafío “como el de alguien que entiende que las elecciones son una parte de su vida política”. “Yo soy un militante político, empecé a militar hace más de 40 años en Rosario para pelear contra la dictadura, celebré la vuelta de la democracia como buen peronista y buen demócrata, peleé contra el liberalismo de Carlos Menem, me emocioné cuando Néstor Kirchner entró a la ESMA y bajó los cuadros”, agregó, mostrando pergaminos.

“Entonces no tengo que darle explicaciones a nadie: soy un militante político, soy peronista, creo en la ampliación de los derechos y estoy orgulloso de ser el segundo candidato a diputado nacional de una lista que encabeza una gran militante como la compañera Caren Tepp”, agregó el candidato, antes de cerrar con un misil teledirigido a la interna imposible de soslayar: “A militar y a no confundirse quién es el enemigo: el que milita contra otro compañero es un antiperonista”, cerró. Fue tal la bronca que terminó golpeando el micrófono contra el piso.

Un acto que tuvo de todo

Lo que se vio en el escenario de la sede de La Fraternidad fueron las secuelas del caótico cierre del peronismo. Allí estuvieron todos: no solo Rossi y Toniolli, sino también Florencia Carignano -referente de La Cámpora-, Germán Martinez, María de los Ángeles Sacnun -Instituto Patria- y Oscar “Cachi” Martinez -Frente Renovador-. Hasta Marcelo Lewandowski estuvo, aunque no se mostró muy cómodo cuando Carignano instó al público a cantar “Karina es alta coimera”, la canción que popularizó la militancia peronista tras la explosión del Karinagate.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/florcarignanook/status/1961996224665456803&partner=&hide_thread=false

Justamente, en plena dispersión previa al cierre de listas, fue Carignano la que metió la cola en la disputa entre Rossi y Toniolli por el primer lugar de la nómina. La referente de La Cámpora avisó que, si no había unidad, jugaría por afuera con la bendición de CFK y le ofreció el segundo lugar a Toniolli, que aceptó. Finalmente, todo se destrabó con la candidatura de Caren Tepp, aunque terminó con el del Evita fuera y perjudicado por su otrora aliado, Juan Monteverde. Un detalle: para jugar solos, Toniolli y Carignano se iban a valer de Principios y Valores, el sello morenista.

