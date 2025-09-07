El Santa Fe Fest por dentro: con un candidato en segundo plano, Romina Diez le puso el pecho al Karinagate

Como si la decisión fuese escapar del escándalo que salpica a Karina Milei , la franquicia de La Libertad Avanza en Santa Fe terminó la semana más difícil para el gobierno libertario con un lanzamiento de campaña a fondo. Protagonista excluyente, Romina Diez bancó a El Jefe, presentó su lista, encabezada por Agustín Pellegrini , y mostró la estrategia: polarizar con el peronismo.

La tarde invernal del sábado transcurría cálida cuando referentes y militantes comenzaron a llegar al coqueto salón Vista Río , en la costanera rosarina, justo al lado de uno de los restaurantes más icónicos de la ciudad. Los asistentes empezaron a llegar en un goteo lento pero constante. Martín “Vikingo” Tomassini , uno de los colaboradores de Diez, titular de una sede de ANSES y conocido por su pasado de stripper , estuvo a cargo de ordenar el ingreso junto con el personal de seguridad.

Redoblantes, banderas y bengalas violetas cruzaron entre las personas que disfrutaban de la tarde cantando el hit “saquen al pingüino del cajón”. Para ellas no hubo excepciones: tuvieron que hacer la cola para entrar, lo que les calmó el ánimo. Un joven le gritó “pidan el 3%” a la barra libertaria cuando ingresaba. No hubo respuesta.

Dentro del salón, la militancia se desperdigó cubriendo algunos huecos -asistieron unas 300 personas-. El staff, liderado por el titular del PAMI rosarino Guido Orlandi , iba entre la gente con una credencial que los identificaba y remeras que decían “Romina 10 VLLC” en su espalda. El mismo logo -con el clásico 10 maradoniano- se repetía en banderas y carteles. Mientras sonaban los Rolling Stones y proliferaban las latas de Monster sabor mango loco -la preferida de Javier Milei -, llegaron Eugenia Rolón e Iñaki Gutiérrez , los más requeridos para las fotos.

Tras la presentación de David Malaguarnera , otro de los armadores de Diez con cargo en ANSES , Rolón y Gutiérrez abrieron la tanda de oradores. Desde el primer momento se mostraron las cartas de la estrategia electoral de La Libertad Avanza : elegir al kirchnerismo como enemigo. Más de un orador apuntó contra Agustín Rossi , candidato a diputado de Fuerza Patria , pero solo uno, Germán Pugnaloni -el único bullrichista presente-, apuntó contra Maximiliano Pullaro por “el acuerdo de casta” que le otorgó su reelección.

RominaDiezPellegrini2 El abrazo entre Agustín Pellegrini y Romina Diez.

El inicio de los discursos marcó el final del ciclo de entrevistas que se había organizado en el fondo del salón. Fue la presentación en sociedad del medio libertario El Liberador, manejado por figuras de la juventud libertaria. Fueron los únicos acreditados para cubrir el evento, en donde se movieron con libertad y entrevistaron a todos los protagonistas. La organización había decidido no darle la posibilidad de cubrir el lanzamiento a otros medios.

Aunque son la fuerza política más joven del ecosistema, el acto tuvo un formato clásico. Escenario, pantalla, atril y micrófono por donde pasaron en total ocho oradores. Tras la apertura de Rolón y Gutiérrez, siguieron cuatro integrantes de la lista, del quinto a la segunda. Salvo la defensa a la gestión de Bullrich hecha por Pugnaloni, los discursos fueron calcados: todos repitieron los slogans de la campaña, apuntaron al kirchnerismo y compitieron por ver quién era más efusivo en su agradecimiento a Diez. “Es nuestra mamá”, llegó a decir Juan Pablo Montenegro.

ListaLLASantaFe Las primeras cinco figuras de la lista de La Libertad Avanza en Santa Fe, sobre el escenario.

Romina Diez, la candidata sin chapa

Diez y Pellegrini hablaron después de un video en tono épico que recolectó declaraciones emotivas de Milei a modo de voz en off sobre imágenes de la diputada. Hubo palos a los medios de comunicación y a los “econochantas”. Cuando Malaguarnera los presentó, el público explotó. La diputada bajó por la escalera que conectaba el salón con el vip levantando el brazo de su delfín.

“Estamos listos para dar la batalla otra vez, para pintar Santa Fe de violeta”, bramó Pellegrini y le agradeció “al faro de la libertad, a la mejor diputada del país" en referencia a Diez. Además, dijo que los jóvenes “no veían futuro” hasta que llegaron “dos hermanos, El Jefe y el mejor presidente de la historia”. Repitió los palos a Rossi y cerró con el slogan que todos repitieron: “Es a todo o nada, o la libertad avanza o la Argentina retrocede”.

Romina10 El nuevo logo que estrenó Romina Diez.

Por su parte, Diez ensayó una defensa de su “amiga y hermana” Karina Milei, asediada por un escándalo de supuestas coimas en la compra de medicamentos: “Es ejemplo de moral, de resiliencia y de lucha. Se esta bancando las operaciones más nefastas. Quien se mete con Karina, se mete conmigo y con Santa Fe”, avisó. La bandera más grande del salón, frente al escenario, le agradecía a ambas “por haber liberado” la provincia.

La diputada también hizo una lista de agradecimientos en la que apareció una cálida mención Nicolás Mayoraz, pero brilló por su ausencia Juan Pedro Aleart. Ya sobre el cierre, hizo una defensa de la gestión libertaria: enumeró la baja de la inflación y de la pobreza, habló de crecimiento de la actividad económica, de las exportaciones y de los salarios: “Los triplicamos, eran de US$300 y ahora son de US$1000, le ganaron a la inflación”, celebró. Entre el público quedó flotando un comentario que soltó en voz baja un militante: “Parecía que la candidata era ella”.