La transición entre Font y Majorel entra a un terreno de tensión en Marcos Juárez

La transición municipal de Marcos Juárez entre la macrista Sara Majorel y el intendente electo Germán Font sumó cuestionamientos por el manejo de los recursos públicos y las obras inconclusas. Los reclamos del cordobesista se concentraron en la entrega de vales de mercadería y la construcción del Polo Educativo en el sudeste de Córdoba .

El primer desencuentro surgió a partir de una presentación de los concejales del bloque Unidos por Marcos Juárez. A un mes de las elecciones municipales del 6 de septiembre , las concejalas Lucrecia Terenzani y Alejandra Juich advirtieron que durante las dos semanas previas a los comicios se había duplicado la entrega de vales del área de acción social.

A través de una presentación dirigida al Ejecutivo municipal, las concejales solicitaron que se esclareciera la ejecución de siete millones de pesos destinados a vales de mercadería, entregados entre el 28 de agosto y el 7 de septiembre. Las representantes opositoras expresaron su preocupación por lo que consideraron una "importante concentración de erogaciones extraordinarias destinadas a asistencia social".

El pedido incluyó precisiones sobre el monto total de los recursos públicos utilizados, los criterios de otorgamiento de la asistencia y los informes técnicos de las trabajadoras sociales. También reclamaron conocer las evaluaciones socioeconómicas que justificaron esas entregas y la partida presupuestaria de la que provinieron los fondos.

El equipo del intendente electo consideró que la distribución de los recursos merecía una explicación de la gestión saliente. Si bien no señalaron la existencia de un delito, plantearon que se trataba de una "cuestión ética" que debía responder la administración de Majorel.

A esa controversia se sumó otro reclamo vinculado con la construcción del Polo Educativo. Virginia Tomassini, integrante del equipo de Font e integrante del Tribunal de Cuentas, presentó una nota por mesa de entrada para solicitar mayores precisiones sobre la ejecución presupuestaria del programa provincial FOCOM destinado a la obra.

"La Provincia envió los fondos acordados y el edificio no está finalizado, eso nos obliga a solicitar la información correspondiente", sostuvo Tomassini. La presentación estuvo dirigida a Majorel y a su equipo, con el objetivo de obtener detalles sobre la utilización de los recursos.

Germán Font, intendente electo de Marcos Juárez

A los pocos días, la funcionaria recibió una respuesta del Ejecutivo municipal. Sin embargo, las 63 fojas del informe no satisficieron el pedido de información. Según las observaciones de Tomassini, la documentación incluyó rendiciones sin montos y pagos de honorarios profesionales que no habían pasado por el Tribunal de Cuentas.

"Hay montos que no son los que hemos autorizado en el Tribunal", sostuvo la integrante del equipo de Font. De acuerdo con información a la que accedió Letra P, algunos beneficiarios habían recibido pagos de hasta $30 millones por servicios que no se correspondían con sus profesiones habituales. Entre los casos mencionados aparecieron docentes y abogados.

El cálculo del oficialismo de Marcos Juárez

El intendente electo Germán Font había señalado que el gobierno del gobernador Martín Llaryora cumplió con su compromiso y envió los $5.100 millones previstos para la construcción del establecimiento. Sin embargo, la obra permanecía inconclusa y todavía no se había precisado de dónde surgirían los recursos necesarios para terminarla.

Según una estimación del presidente del Concejo Deliberante, Javier Barletta, restaban alrededor de $3.000 millones para completar los trabajos. El cálculo fue difundido en un medio local y contempló la actualización por inflación de los costos de construcción desde la llegada de la primera partida, en marzo de 2025.

Sara Majorel y Javier Barletta en el Concejo Deliberante de Marcos Juárez

La diferencia entre los recursos enviados y el presupuesto necesario para finalizar el edificio se convirtió en otro punto de tensión durante el traspaso municipal. Mientras el equipo entrante reclamaba información sobre la ejecución de las partidas, la administración saliente debía responder por el estado de la infraestructura educativa.

La intendenta Majorel asistió al Concejo Deliberante a brindar explicaciones sobre la solicitud de Tomassini, sin embargo generó la irritación de todos los ediles y se fue sin aclarar tras menos de cinco minutos. Según contó el propio Barletta, la actitud de la mandataria se sintió como una falta de respeto al cuerpito legislativo.

La macrista negó que los papeles enviados a la Tribunal de Cuentas sean los correspondiente, más allá de contar con la firma de la Asesoría Letrada, y habría expresado que se entregarán a los organismos correspondientes.

Font anunció una auditoría de todas las áreas municipales

En paralelo con los cuestionamientos por los fondos, Font confirmó que realizaría una auditoría detallada de todas las áreas de la Municipalidad para establecer un diagnóstico de la situación que recibiría al asumir. La revisión no se limitaría a las cuentas económicas y financieras, sino que alcanzaría al conjunto de las dependencias.

Durante las recorridas por las áreas vinculadas con la prestación de servicios, el equipo del futuro gobierno advirtió la ausencia de un inventario de maquinarias y herramientas. Esa situación llevó a plantear la necesidad de incorporar un acta de transferencia que detallara tanto la cantidad de unidades disponibles como sus condiciones de funcionamiento.

Para el mandatario electo, contar con un diagnóstico preciso resultaba fundamental para establecer desde qué situación comenzaría su administración. Los reclamos por la asistencia social, las rendiciones del Polo Educativo y la falta de información sobre los bienes municipales marcaron así una transición que había comenzado con expectativas de cordialidad, pero que acumuló diferencias entre los equipos de Majorel y Font.