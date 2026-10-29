Buenos Aires: Fabián Luayza se alista para la pelea del peronismo en Berazategui

El diputado de la provincia de Buenos Aires y dirigente del espacio Nuevos Aires , Fab ia n Luayza , está trabajando para competir por la intendencia de Berazategui en 2027. Quiere presentarse en la interna del peronismo contra el jefe comunal y sucesor de Juan José Mussi , Carlos Balor .

Sabe que en la pelea local empieza desde abajo, por partida doble: el intendente buscará renovar y hay otros actores de peso en carrera como el exintendente del distrito, Patricio Mussi. No obstante, afirma que quiere presentar su propuesta para el distrito. Y para eso ya se mueve en diferentes direcciones.

Su espacio, Nuevos Aires, surge de un desprendimiento de la Libertad Avanza, cuando mostró sus diferencias apenas iniciado el gobierno de Javier Milei. Hoy considera que los sectores opositores tienen que aunar esfuerzos para enfrentar al oficialismo nacional en las elecciones.

Luayza está decidido a competir en Berazategui y su intención es hacerlo dentro de la interna del peronismo, donde también se anotan otros postulantes, además de Balor y Patricio Mussi , como Nicolás Terrera , recientemente lanzado , o el histórico dirigente del distrito Mario Giacobbe .

No obstante, el dirigente avisa que si no hay interna tiene la posibilidad de jugar por afuera, o bien con el partido Renovación Federal -del diputado Gustavo Cuervo , de su mismo espacio-, o bien con Nuevos Aires si el espacio se constituye legalmente como partido, para lo cual ya presentó todos los requisitos necesarios.

Hasta tanto ya empezó a moverse en el distrito: ronda de entrevistas en medios locales, campañas gráficas con banners en las calles, impulso a las redes sociales y trabajo territorial de militancia en los barrios con visitas a vecinos y distintas instituciones.

Reglas claras para Buenos Aires y apoyo a Axel Kicillof

El diputado plantea que deben fijarse “reglas claras” para la elección y definirse lo antes posible cómo será el esquema de votación para la provincia de Buenos Aires. Pero no es optimista: cree difícil que esas definiciones lleguen antes de fin de año debido a que en la Legislatura bonaerense todavía no hay avances en las negociaciones.

Luayza considera, además, que las reglas electorales deben definirse de una vez y dejar de ser “según el talle del saco de cada uno”. Más allá de cómo quede el cronograma electoral, advierte que esta elección será “desdoblada de hecho”, dado que aún si fueran concurrentes se utilizarán dos sistemas de votación diferentes el mismo día: la boleta partidaria tradicional para elegir las candidaturas provinciales, y la boleta única papel para las nacionales.

Nuevos Aires no tiene hoy, sin embargo, una figura propia que impulse para la competencia por la gobernación de la provincia de Buenos Aires, ni tampoco una preferencia por alguna de las figuras que ya se encuentran lanzadas. Lo que sí tiene claro el diputado es que acompañaría a Axel Kicillof como candidato a presidente si finalmente el gobernador de Buenos Aires logra hacerse con la candidatura.