Buenos Aires: con problemas de gestión y un peronismo dividido, Pablo Descalzo va por la reelección

El intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo, hijo de Alberto Descalzo, quiere un segundo mandato en 2027 al frente de ese distrito del oeste del Gran Buenos Aires, que su familia gobierna desde 1995. Pero llega complicado, con problemas en la gestión, el peronismo partido y aspirantes en la oposición.

Descalzo todavía no lanzó su candidatura a la reelección pero todos los dan por hecho. Es uno de los intendentes del conurbano que puede competir en busca de un mandato más: asumió en diciembre de 2023 con el 43,08% de los votos. Fue después de que su padre, el exintendente Alberto Descalzo , lo eligiera como sucesor tras 28 años al frente del distrito. Había perdido las primarias por 305 votos contra Juntos por el Cambio y dio vuelta la elección en la general.

Si bien Pablo fue adquiriendo peso político, la figura de su padre Alberto Descalzo sigue en escena: preside el Partido Justicialista (PJ) de Ituzaingó, es consejero provincial por la Primera sección y estuvo entre los delegados del gobernador Axel Kicillof en la discusión de listas de 2025. Padre e hijo se alinean con el Movimiento Derecho al Futuro en la interna.

Acompañamos a @Kicillofok . En el Día de la Lealtad, el mensaje fue claro: tenemos la responsabilidad de construir una alternativa para que el peronismo vuelva a gobernar la Argentina en 2027. pic.twitter.com/rcKnv2G4ZB

Por ahora, desde el entorno del intendente muestran cautela. El presidente del Concejo Deliberante , Juan Manuel Álvarez Luna , hombre del riñón político de Descalzo, dijo en una entrevista que es “el mejor candidato del peronismo de Ituzaingó”. Pero aclaró que “todavía tenemos que cerrar el año” y que “recién ahí se verá quién va a ser el candidato”. Agregó que si hay una interna, el peronismo “no le tiene que tener miedo”.

Esa cautela convive con un frente de gestión que se fue complicando. Semanas atrás, el propio Álvarez Luna admitió que la recaudación de la tasa municipal cayó de un histórico 70% a menos del 50% de los frentistas, que el promedio ronda los $30 mil por mes y que no hay margen para subirla. Dijo también que el municipio gasta $1500 millones mensuales solo en recolección de residuos. Descalzo había planteado en mayo un “rediseño” del servicio y abrió la puerta a municipalizarlo, mientras el líder de Camioneros, Pablo Moyano, lo acusaba a él y a otros intendentes de buscar precarizar a los trabajadores.

Un peronismo por afuera y un libertario que ya levantó la mano

El primer frente abierto está en el propio peronismo. Natalia Peluso, dirigente del Movimiento Evita y referente de Enamorate Ituzaingó, quedó afuera de la interna de 2023 cuando la Justicia electoral le bajó la lista y en 2025 compitió por fuera de Fuerza Patria. Sacó 7.784 votos, el 8%, y terminó tercera. Se alinea con el sector del Movimiento Evita que responde a la expresidenta Cristina Kirchner y al líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, y no se da por vencida: busca volver a competir en 2027.

En la vereda de enfrente, el concejal libertario Hugo Equiza confirmó hace unas semanas que buscará ser candidato a intendente por La Libertad Avanza (LLA). Encabezó en 2025 la lista de la alianza con el PRO, que terminó segunda con 35.473 votos, el 36,46%, a 7,18 puntos de Fuerza Patria.

El PRO, la seguridad y la cuenta de Ituzaingó

El PRO juega con candidato propio. Gastón Di Castelnuovo, que salió segundo en 2023 con el 32,74%, quedó afuera de la lista de 2025 cuando la diputada nacional libertaria Lilia Lemoine impuso a Equiza como cabeza del frente. A él le habrían ofrecido un lugar por debajo del quinto puesto y prefirió no acompañar. En las últimas semanas recorre el distrito con una agenda de seguridad que incluye un pedido de fuerzas federales y apoyo a armas de baja letalidad para la Guardia Urbana, y sostiene que una alianza con LLA “tiene que haber”.

Augusto Costa cierra este viernes junto a Kicillof el congreso productivo que el MDF organizó en la Ciudad de Buenos Aires



La convocatoria forma parte del despliegue kicillofista para reclamar un lugar en la mesa de decisiones del peronismo porteño en 2027



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La cuenta de 2025 deja una advertencia para la familia Descalzo. Fuerza Patria ganó las elecciones locales con 42.455 votos contra 35.473 de la alianza libertaria, una diferencia de 6.982 votos, menor a los 7.784 que sacó Peluso por fuera. En octubre, en las legislativas nacionales, el candidato de Fuerza Patria Jorge Taiana se impuso con 42,27% contra 40,18% de LLA, una distancia de cerca de dos puntos. La esperanza para el peronismo es que la oposición llegue dividida.

Los intendentes de la Primera sección y una interna a la vista

Ituzaingó no es una excepción en la Primera sección. Integra, junto con San Martín y Morón y otros, un grupo de distritos donde la interna peronista ya se vive con intensidad.

Todavía no hay definiciones sobre qué hará Peluso en 2027, ni sobre si el PRO y LLA llegan unidos o repiten la fractura de 2025. Tampoco sobre el oficialismo, que espera cerrar el año para ordenar su oferta.