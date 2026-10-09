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SUCESIÓN 2027

Buenos Aires: Terrera se suma a la carrera de candidatos que quieren suceder a Balor en Berazategui

Busca competir en la interna dentro del peronismo. Su pasado en terceras vías y la propuesta de unidad para enfrentar a Javier Milei. Juegan todos.

Letra P | Macarena Ramírez
Por Macarena Ramírez
Buenos Aires: Terrera se suma al pelotón de candidatos que quieren disputarle la intendencia a Balor

Buenos Aires: Terrera se suma al pelotón de candidatos que quieren disputarle la intendencia a Balor

El dirigente de Berazategui Nicolás Terrera se anotó en el pelotón de figuras que quieren ir por la intendencia de ese distrito en 2027 y pelearle el sillón municipal al intendente, Carlos Balor, que asumió el cargo luego del fallecimiento de Juan José Mussi. La ausencia del histórico dirigente abrió las puertas para que cada vez más personalidades se animen a dar el paso.

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Letra P | Macarena Ramírez
Macarena Ramírez

Terrera viene participando de las diferentes elecciones, siempre cerca del peronismo, a terceras vías. En 2015 fue candidato a intendente por el Frente Renovador, y en 2017 encabezó -por el mismo espacio- la lista de concejales. En 2019 fue candidato a intendente por Consenso Federal, el espacio que llevó como candidato a presidente a Roberto Lavagna y en 2021 estuvo con Florencio Randazzo en Vamos con Vos. En 2023 apoyó a Horacio Rodríguez Larreta en la interna contra Patricia Bullrich.

Ahora, el dirigente considera que el peronismo debe unirse para enfrentar el año que viene a Javier Milei en la elección presidencial, por lo que buscará competir en el distrito dentro de una interna que permita que, luego, todos los sectores vayan juntos apoyado candidatos del peronismo a nivel provincial y nacional.

La interna en Berazategui

Son varios los sectores que plantean que, ante la ausencia del histórico conductor del distrito con fuerte apoyo del electorado durante décadas, es un buen momento para que se abran las puertas a quienes quieran competir por la intendencia. En ese marco, Terrera reunió a los dirigentes de su sector, que tienen presencia en 19 municipios de la provincia, y les blanquó sus intenciones de competir.

El dirigente siempre estuvo enfrentado al oficialismo local, pero según expresan en su entorno, "una cosa era cuando estaba Mussi y otra es ahora". "Tomamos la decisión de dar la discusión dentro del peronismo", afirmó la fuente consultada, y agregó un condimento de contexto: por el momento, no se encuentran alineados con ninguno de los sectores de la interna grande, a saber, Axel Kicillof, Máximo Kircher o La Liga de intendentes.

"Nosotros somos claros opositores a Milei, y queremos dar la discusión interna pero con respeto y que haya unidad, no queremos entrar a los portazos, estamos convencidos que esa va a ser una manera de sacar a La Libertad Avanza de la Casa Rosada", afirman.

Tres candidatos más para la interna del peronismo

Si bien Balor tiene el apoyo del aparato municipal y buena parte del mussimo, hay otras figuras que se están moviendo para poder disputar internamente, en las PASO si las hubiera, la candidatura a intendente por el peronismo. La más resonante es la del hijo de Juan José y exintendente, Patricio Mussi, quien se empezó a mover en diferentes ámbitos políticos, con dirigentes de distintos espacios como Jorge Ferraresi del MDF de Axel Kicillof, o el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, miembro de la Liga.

El otro nombre es el de Mario Giacobbe, histórico dirigente del distrito. El exdiputado provincial por el Frente Renovador y referente de Primero Berazategui, viene desarrollando una estrategia sostenida para instalar la necesidad de una competencia interna que permita discutir el futuro del peronismo local. A diferencia de Balor y Mussi, cuya legitimidad política está vinculada a la gestión municipal y a la estructura histórica del distrito, Giacobbe busca posicionarse como la expresión de una nueva etapa.

Patricio Mussi junto a Jorge Ferraresi.

Patricio Mussi junto a Jorge Ferraresi.

La oposición también juega

En la vereda de enfrente del peronismo aparecen otras figuras, entre las que se destacan cuatro. Dentro de La Libertad Avanza, el dirigente que hoy conserva la centralidad formal es Mario Molver. Fue candidato a intendente en 2023 y logró ubicarse en segundo lugar con poco más del 22% de los votos, convirtiéndose en la principal referencia local del fenómeno libertario. Actualmente coordina la mesa distrital de LLA y es hombre de Sebastián Pareja, quien hace pocos días tuvo que visitar el distrito para ocuparse de las internas del propio espacio.

Otro de los nombres es Dante Morini. Con pasado reciente en Juntos por el Cambio y alineamiento con Patricia Bullrich durante las elecciones de 2023, decidió acompañar posteriormente el proceso político encabezado por Javier Milei pero terminó tensionando con LLA y creó un monobloque en el Concejo Deliberante.

También aparece en carrera el diputado provincial de Nuevos Aires, Fabián Luayza, con mandato hasta 2027. A diferencia de otros referentes opositores, plantea una estrategia que evita la confrontación directa con el legado de Mussi. Finalmente, dentro del universo opositor también aparece Julián Amendolaggine, uno de los dirigentes con mayor trayectoria dentro del PRO local.

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