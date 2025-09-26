Buenos Aires: cuánto tiene que mejorar Randazzo la perfomance de 2021 para retener la banca en Diputados

Por efecto del aumento en el padrón electoral de la provincia, el exministro del Interior tendrá que cosechar más votos para quedarse en la Cámara de Diputados , un objetivo que puede complicarse aún más por la competencia de otras candidaturas que también buscan pescar en la pecera del peronismo no kirchnerista , como la de Fernando Gray . Más: el descenso de la participación electoral complica más a las fuerzas minoritarias, entre las que se cuenta a la del exministro de Cristina Fernández de Kirchner .

Cristina con la 125, Milei con las retenciones 0 por tres días. Errar es humano, pero quien no conoce su historia esta condenado a repetirla. Dos gobiernos distintos, el mismo error: sacarle previsibilidad al agro. pic.twitter.com/fuImYWrzA6

Subido a la marca de los gobernadores del interior y acompañado en la lista por Margarita Stolbizer y Emilio Monzó , Randazzo buscará repetir el 26 de octubre la faena de 2021, pero el escenario puede jugarle en contra.

Cuando terminó el escrutinio provisorio en las elecciones legislativas de 2021 , Randazzo estaba afuera del Congreso . Escrutado el 98,16% de las mesas, el frente Vamos con Vos había sacado casi 383 mil votos, lo que representaba el 4,37 por ciento de los votos emitidos. El número no le alcanzaba para acceder a su banca en el Congreso, porque no llegaba al 3% del padrón.

Quien festejaba ese logro era Hugo Bontempo, tercer candidato en Alianza Libertad, la lista libertaria encabezada por José Luis Espert, que con ese resultado se aseguraba la banca.

Casi un mes después de los comicios legislativos de ese año, el escrutinio definitivo terminó cambiando las cosas. De acuerdo con ese recuento final, Randazzo obtuvo 125.014 votos en la Primera Sección Electoral; en la Segunda, 16.852; en la Tercera 136.693; en la Cuarta, 22.605; en la Quinta 46.879; en la Sexta 15.633; en la Séptima 7.085 y en la Octava, 17.716 votos. También recibió más de 650 sufragios de personas privadas de su libertad y personas viviendo en el exterior. Un total de poco más de 388.000 votos que le permitieron al dirigente de Chivilcoy llegar al 3% y acceder a la banca.

El nuevo desafío con la marca Provincias Unidas

El desafío para Randazzo será mayor en este 2025. En un contexto de caída de participación y por el aumento del padrón electoral de Buenos Aires en estos cuatro años, el exministro tendrá que mejorar su cosecha total de votos para renovar la banca.

El padrón electoral bonaerense de la elección del pasado 7 de septiembre fue de 14.376.592 electores. Para octubre, se le deberán restar poco más de 1 millón de electores extranjeros que participaron de los comicios provinciales pero que no están habilitados para la elección nacional. En total, el padrón será de 13.361.359 electores.

Buenos Aires pone en juego 35 bancas de diputados y el piso electoral del 3 por ciento marca que la cosecha de votos para acceder a la banca deberá ser el 26 de octubre de, al menos, 400.840 votos. Para Randazzo, son unos 12 mil votos más que los que consiguió en 2021.

La competencia de Fernando Gray

Randazzo confía en conseguir ese caudal de votos de la mano de una nueva alianza política, no solo con el respaldo de parte de la liga de gobernadores del interior, sino también mediante su alianza con el sector del radicalismo que encarnan Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti, además del acuerdo con Monzó y Stolbizer.

Pero, en el camino a su objetivo de instalarse como la tercera fuerza (para el que compite mano a mano con el Frente de Izquierda) y de acceder a una banca por cuatro años más, Randazzo tendrá competencia. Fernando Gray encabeza una lista de candidatos a diputados que podría complicarle los planes. En alianza con otros jefes comunales como Ariel Sujarchuk y gremios de las 62 Organizaciones, el intendente de Esteban Echeverría también busca pescar en la pecera del voto peronista no kirchnerista.