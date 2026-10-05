El peronismo de La Pampa puso en pausa su guerra interna para sumarse a la fiesta del campo

El gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto, junto al presidente de la Agrícola local Ignacio de la Iglesia, el secretario de Agricultura nacional Sergio Iraeta y los candidateables Luciano di Nápoli y Pali Bensusán.

El peronismo de La Pampa dejó por un rato sus tironeos para asomar sin fisuras en la tradicional fiesta del campo de Santa Rosa . La exposición rural llegó a sus 100 años y los grandes popes del PJ hicieron notable acto de prensencia, también como un modo de bancar al modelo que hace 42 años que gobierna la provincia.

El gobernador Sergio Ziliotto buscó ser torazo en rodeo ajeno, al golpearse el pecho con las políticas públicas que el PJ desarrolla desde hace más de cuatro décadas. Y reivindicó el clásico equilibrio fiscal, una marca registrada de La Pampa, que ahora se puso de moda en todo el país como condición básica de gobernabilidad.

La amable presencia peronista en la sede local de la Sociedad Rural también es un modo de admitir que en una provincia como La Pampa el PJ no se puede dar el lujo de confrontar de lleno con las patronales del campo, mucho menos frente a una elección como la del año que viene, que asoma pareja como nunca antes.

El gobernador Sergio Ziliotto defendió el modelo pampeano en la Rural. No le resultó un paseo incómodo.

El gobernador desembarcó en el acto inaugural para repasar las políticas provinciales que benefician al sector rural. También remarcó las ausencias del Estado nacional a la hora de ocuparse de las rutas, la infraestructura y la obra pública.

No fue Ziliotto el único que marcó la cancha en territorio ajeno. Lo acompañó la representación del peronismo de Santa Rosa en pleno, aún en un momento en que la puja interna desborda de tensiones.

El intendente Luciano di Nápoli se sumó a la recorrida del gobernador como un compañero más, pese a los indisimulados choques y posicionamientos disidentes respecto de la conducción del peronismo. Di Nápoli hizo el año pasado el intento de desbancar a Ziliotto de la presidencia del PJ y está posicionado para ser su sucesor desde un posicionamiento crítico.

Luciano di Nápoli durante la recorrido por la exposición rural de la capital Santa Rosa, que llegó a sus 100 años.

“Copete” hace rato que viene cultivando buenas relaciones con las patronales rurales y en especial con la Asociación Agrícola Ganadera. Tiene firmes puentes con su presidente, José Ignacio de la Iglesia, que en gestiones anteriores fue funcionario provincial del peronismo. El propio predio de la Rural es sede de una de las inversiones más anunciadas por la gestión local: la instalación del Maxi Carrefour, que se inauguró a fines del año pasado.

Pali Bensusán y Luciano di Nápoli, cara a cara

Desde ya, estuvo con Ziliotto el senador Daniel Bensusán. “Pali” es el sucesor preferido del presidente del PJ, defiende a capa y espada la gestión, acompaña la comandancia partidaria y es un soldado sin fisuras en la cámara alta.

Bensusán compite contra Di Nápoli porque además tienen perfiles con varios puntos en común. Ambos son abogados, formar parte de la misma generación dirigencial y los dos son de Santa Rosa. Sin embargo, el fin de semana también le pusieron pausa a su enfrentamiento, dialogaron, intercambiaron pareceres y sonrieron juntos.

Siempre fuimos compañeros. Charlan y sonríen Luciano di Nápoli y Pali Bensusán, en La Rural. Al lado, el secretario nacional Sergio Ireata. FOTO: www.radiokermes.com

La tregua es obviamente transitoria, porque retomarán el picante en los próximos días, cuando vuelva a estar en escena el acto oficial que prepara el ziliottismo para el 17 de octubre por el Día de la Lealtad.

La ministra de la Producción Fernanda González, el ministro de Hacienda Guido Bisterfeld, el secretario de Trabajo Marcelo Pedehontáa y otras figuras del gabinete provincial le dieron más volumen a la participación peronista en la fiesta del campo. Se mostraron los diputados nacionales Abelardo Ferrán, Ariel Rauschenberger y Varinia Marín. Dio el presente también Espartaco Marín, diputado provincial y cara visible del sector Convergencia.

Las otras figuras que pugnan por la gobernación 2027 son del ultravernismo. La intendenta de General Pico Fernanda Alonso y la vicegobernadora Alicia Mayoral, no estuvieron, pero tampoco se estila esa visita desde la zona norte provincial, que tiene su propia exposición rural y en la que sí aportaron visibilidad.

Un desplante del vocero Adrián Ravier

Si el peronismo hizo su juego de visitante durante las jornadas de celebración rural, obviamente la oposición también fue, de local, a disputar ese partido. Estuvieron las cúpulas del PRO y del radicalismo y el vocero presidencial Adrián Ravier fue el más decidido a hacer una puesta en escena. Está en esa. Como contó Letra P, le hizo un lugar a la SRA en la conducción partidaria.

El vocero presidencial Adrián Ravier, con sonrisa socarrona, se va del acto de la Rural cuando el gobernador Sergio Ziliotto comienza su discurso.

El presidente de La Libertad Avanza en La Pampa se apartó del trato civilizado y armónico que se dispensaron las autoridades del PJ y las propias entidades del agro. Haciendo movimientos aparatosos para asegurar de que lo vieran, Ravier abandonó la tribuna oficial cuando comenzó el discurso de Ziliotto, una movida que ni siquiera coincidió con otros comportamientos de su ala política.

Aún en la vereda de enfrente del gobierno pampeano, el secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraeta, lanzó algunos dardos hacia las provincias no aliadas, aunque más tácitos que explícitos. Ziliotto, se sabe, está parado en la resistencia a la ofensiva libertaria.

Iraeta dijo que “desde el gobierno nacional, se ha iniciado un camino de baja impositiva” y chicaneó con moderación: “lo que hace falta es que todos los gobiernos lo entiendan y dirijan sus acciones para que los productores puedan producir en libertad”.

Las patronales locales patalean cada vez que pueden contra el impuesto a los Ingresos Brutos o lo que se paga por guías cerealeras o ganaderas. “Vamos por la huella correcta. Confíen, tengan esperanzas. El milagro va a ocurrir”, completó Iraeta su intervención.

Un clásico al que no se puede faltar

La exposición de la Asociación Agrícola Ganadera es un clásico en la capital pampeana. Hace un siglo que el encuentro mueve al sector. Tiene alta visibilidad también para el gremio del resto del país. Por eso siempre participan, y esta vez no fue la excepción, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) y Confederación Rurales Argentinas (CRA). En el sistema político pampeano también hay un extendido consenso respecto de no se puede faltar al encuentro.

En la 100ª Exposición Rural de Santa Rosa, Ziliotto chocó contra el modelo libertario



“Todo el peso del esfuerzo para sostener a la producción recae sobre las provincias y los municipios” https://t.co/Bn2BahV4a5 pic.twitter.com/Xgb2uk0t5r — LETRA P (@Letra_P) October 3, 2026

El PJ no desconoce la importancia del negocio agropecuario en una provincia donde esa producción marca huella. Decenas de municipios dedicados principalmente a esas tareas eligen gobernaciones peronistas.

Ziliotto enumeró los beneficios provinciales para la producción agropecuaria en cuatro ejes de gestión: facilitar el financiamiento, subsidiar tasas, dar garantías y reducir impuestos.

Refrescó las tasas subsidiadas que el Banco de La Pampa con mayoría estatal destina al sector rural. Y apuntó: “la baja de recaudación -producto de la menor presión tributaria- fue soportada en un 92,4 % por las provincias y sus municipios, mientras que el gobierno nacional solo se hizo cargo del 7,6 % restante”.