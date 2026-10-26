La Pampa: la JP cerró una lista de unidad y reclama su lugar en la mesa de la interna del peronismo

La Juventud Peronista de La Pampa les marcó el camino a los popes del PJ y armó una lista de unidad que contiene a todas las listas, a contramano de las tensiones y tironeos que sacuden a la conducción partidaria con vistas a las elecciones del año que viene.

La JP encaró este año una normalización después de casi dos décadas, y lo hizo de manera potente. Reclamó espacios de decisión y conducción y pudo formalizar ese planteo en un encuentro con el gobernador Sergio Ziliotto . Una de las últimas reuniones del consejo partidario fogoneó una campaña de afiliaciones motorizada por la JP.

Ahora, las distintas tribus de la organización se pusieron de acuerdo en conformar una nómina de consenso, con la vernista Camilia Kronemberger como presidenta y con participación del espacio ziliottista, de La Cámpora , del marinismo de Convergencia , del Nuevo Espacio de Participación , de Compromiso Peronista y de Identidad Peronista .

En el medio de la foto, Ziliotto hace la "V" junto a la dirigencia y la militancia de la JP pampeana.

El liderazgo por parte del vernismo en la JP fue una relativa sorpresa. En la previa, el sector que más visibilidad le dio al trabajo para potenciar la normalización de la JP fue el del senador Daniel Bensusán . "Pali" es el sucesor preferido del ziliottismo también y tiene incidencia en los sectores justicialistas universitarios.

El ziliottismo sí copó la conducción de la JP de Santa Rosa , con Facundo Gómez como presidente del consejo local. También en ese caso tienen representación las distintas líneas, incluyendo al Frente Peronista Barrial .

El documento oficial de la JP, tras las designaciones, destacó "el arduo trabajo de diálogo, construcción de consensos y voluntad política". Resaltó a quienes "asumieron el desafío de poner por delante lo colectivo, dejando de lado egos, diferencias y pretensiones personales”. Es lo que les piden a los grandes popes que no logran una mesa de unidad para definir el futuro.

Como contó Letra P, la interna no está desbocada, pero sí en máxima tensión. La semana anterior, al PJ no lo unió Perón ni el espanto. El acto del Día de la Lealtad, el 17 de octubre, fue masivo y estuvo a la altura de las circunstancias, pero tuvo ausencias de alto peso. El ataque del presidente Javier Milei, que dijo que pasar de Neuquén a La Pampa era como cruzar el Muro de Berlín, fue repudiado por el gobierno, pero fue acompañado de un sugestivo silencio por los rivales internos de Ziliotto.

Todas las líneas del PJ de La Pampa

Como en otra sitonía, la JP logró en su viaje de normalización acomodar los melones para la unidad.

Acompañarán a Kronemberger en la conducción de la JP el vicepresidente, Dino Gorosito, de la norteña Rancul (La Cámpora); Valentina Chávez, de la norteña Miguel Cané (NEP); Benjamín Erro, de la capital Santa Rosa (Convergencia); Delfina Colly Lera, del vernismo de General Pico, segunda ciudad de la provincia; Facundo Ferrari, de Toay (Compromiso Peronista, la línea del intendente Ariel Rojas); Tamara Rouille, de Santa Rosa (Identidad); Franco Destouches, de La Maruja (vernista); Geraldine Almendro, de la norteña Colonia Barón (Convergencia); Valentín González, de Intendente Alvear (ziliottismo) y María Eugenia Gavilán, de Toay (La Cámpora).

Uno de los plenarios de organizaciones que agrupan a jóvenes del peronismo, antes de la normalización.

Los mismos sectores que acordaron ese armado son los que pugnan para definir las candidaturas del PJ el año que viene. La tensión es extrema entre los dos bandos que agrietan a la mayoritaria Línea Plural, por un lado el ziliottismo y por otro las huestes que responden al exgobernador Carlos Verna.

Tercia en esa guerra el intendente Luciano di Nápoli, que en el caso de la JP no tiene representación porque el año pasado dio un portazo a los cargos partidarios después de que la Junta Electoral no le permitiera elecciones internas contra Ziliotto por la presidencia. A partir de esa circunstancia también surgió la idea de armar el peronismo blue de Fuerza Pampa.

Quién es la nueva presidenta de la JP

“Los jóvenes del peronismo tampoco entienden las internas que se dan”, dice Camila Kroneberger. Tiene 26 años y es de la muy pequeña localidad de Perú, ubicada en el sur de la provincia, con menos de 100 habitantes. Su padre, Roberto Kronemberger, gobierna esa comisión de fomento desde hace más de 20 años. La propia Camila fue vocal en un par de oportunidades.

Camila Kronemberger, vernista, 26 años, oriunda de la pequeña localidad pampeana de Perú, nueva presidenta de la JP provincial. FOTO: www.radiokermes.com

Kroneberger advirtió que hay militantes de la JP con pretensiones dirigenciales que no son parte de alguna de las líneas internas del partido. Ella no tiene dudas de su pertenencia: “soy vernista y Carlos Verna fue el mejor gobernador que tuvo La Pampa, hizo una gestión impecable”, define.

También considera que es “un prejuicio total” suponer que las juventudes están alineadas a La Libertad Avanza o a Milei. Sale al cruce de la mirada del armado opositor antiperonista, que describe a la provincia como “estancada” y pone como ejemplo que las juventudes se van a otros territorios a estudiar y trabajar. Y, desde ya, le reclama a la cúpula del PJ más espacios para el sector.

Para conseguir esos lugares, la JP ya tiene una medalla que mostrar: en un contexto de feroz interna en el peronismo pampeano logró el cometido de hacer realidad la tan ansiada unidad hasta que duela.