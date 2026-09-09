El homenaje que reunió al peronismo expuso la tensión política entre las hermanas De la Sota

El peronismo de Córdoba acompañó el homenaje que Candelaria de la Sota organizó a la memoria de su padre

Candelaria de la Sota invitó personalmente a cada una de las figuras del peronismo y el Círculo Rojo que acompañaron en un hotel porteño el homenaje a José Manuel de la Sota y el lanzamiento de un nuevo producto audiovisual que recuperará material e ideas del tres veces gobernador de Córdoba .

La convocatoria en la noche del martes fue de impacto. Martín Llaryora , la senadora Alejandra Vigo , los diputados Juan Schiaretti e Ignacio García Aresca , los ministros Daniel Pastore (Comunicación) y Miguel Siciliano (Vinculación), ocuparon lugares destacados, naturalmente.

Quedaron rodeados por pesos pesados de la política y los negocios como Sergio Massa , Gerardo Zamora , el banquero Jorge Brito y el ministro de Axel Kicillof Carlos Bianco , entre otros nombres de cartel.

La presencia cordobesista con el mandatario provincial a la cabeza no debería haber llamado la atención en un evento que rendía respetos al fundador de “modelo Córdoba”. La ausencia de la otra hija del exgobernador sí se convirtió en la comidilla de la tertulia porteña.

Sergio Massa y otras referencias del peronismo bonaerense en el homenaje a José Manuel de la Sota

Llaryora y Natalia de la Sota sopesaron los pro y los contra de su participación según pudo reconstruir este medio.

Por qué sí fue Martín Llaryora

Llaryora decidió no anticipar su movimiento, precisamente, para no alimentar ilusiones y evitar los flashes de una auténtica cumbre peronista. Su prioridad sigue siendo la reelección y contener el armado de su provincia.

El peronismo de Córdoba, con asistencia perfecta al homenaje que organizó Candelaria de la Sota a su padre José Manuel de la Sota

Dejar la silla vacía en el homenaje que organizó una de las hijas de su socio hisórico podría haberse leído como un desaire con justa razón. Pensar en que el sanfrancisqueño será parte del armado nacional que busque disputarle el poder a Javier Milei, por ahora, es demasiado precipitado. Sin reelección, no hay mañana que pueda pensarse para el PJ de Córdoba. Llaryora se lo repite a todo el mundo.

La pregunta que sí es válida es por qué este homenaje si reunió al peronismo cuando en años anteriores, con motivo de un nuevo aniversario del fallecimiento de De la Sota, eligieron recordarlo con un descorazonado tuit.

Para que no quedaran dudas de la misión institucional, el gobernador y sus ministros se fueron apenas terminó la tertulia. Lo que se vio es todo lo que pasó. O casi.

Por qué no fue Natalia de la Sota

La ausencia de Natalia de la Sota destapó una segunda capa de comentarios. La diputada de Defendamos Córdoba mantiene diferencias conocidas con Llaryora y Schiaretti, que tocaron su punto de quiebre en la elección legislativa del año pasado y que transcurren con una tensión administrada rumbo a 2027.

Una especulación de cajón invitaba a pensar que no quería cruzarse con ninguno de los invitados por su hermana. Natalia de la Sota encabezó su propio homenaje en Río Cuarto, con motivo del aniversario de una de las escuelas inauguradas por su padre, recorrió fábricas del sur cordobés por la tarde y participó de la presentación del libro de su hermano Francisco Zanichelli.

Natalia de la Sota regresó a Río Cuarto para rendir homenaje a su padre en una escuela que fundó durante su gobierno

Sin embargo, el problema no es sólo Llaryora. Candelaria de la Sota quiere jugar en política, pero no tendría el visto bueno de Natalia de la Sota. Incluso circuló que le recomendó que no hiciera el evento en el hotel porteño.

El lanzamiento de su streaming "Tomar la posta" fue el punto inicial de otra etapa, que apelará a herramientas de comunicación, que conoce, para hacer política.

Dos De la Sota ¿son multitud?

El promotor de Candelaria es el peronista Juan Manuel Olmos, miembro activo del peronismo federal. Ya no es un secreto que la primogénita del exgobernador quiere jugar en la política de Buenos Aires y aquí podría haber un solapamiento de intereses entre las hermanas. Natalia recostó su armado en ese punto del mapa como etapa inicial para integrar la fórmula peronista para la presidencia, también como una salida segura de la interna del peronismo de Córdoba.

Dos De la Sota parecieran multitud. Las hermanas heredaron el vínculo con Massa, pero Candelaria corre con la ventaja de vivir en donde atiende dios y una cartera de contactos fuerte. De hecho, varias de las fuentes consultadas revelaron que el vínculo con el banquero Brito es de la mayor de las hermanas. También con Daniel Vila del Grupo América y con referencias sociales, como el padre Pepe.

“Muchos fueron al evento por Candelaria porque genera expectativa”, echan leña al fuego desde este punto del mapa.

ENCUENTRO EN SAN FERNANDO La Liga de Intendentes sumó una foto con Massa en su apuesta por la unidad del PJ



El eje de la reunión fue la reelección de los intendentes, una de las mayores preocupaciones para el 2027



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Llaryora seguramente aprovechó la oportunidad para sumar presión y jerarquizar con toda la comitiva cordobesista el acto de Candelaria. Natalia de la Sota quiere un lugar de decisión en el armado provincial y exige al gobierno cordobés que fije una postura opositora clara frente a La Libertad Avanza. Es un pedido que le hace todo el peronismo, pero que el gobernador no está en condiciones de garantizar.

La profesora de música -que tiene más años de experiencia en política que la comunicadora- tiene capacidad de daño a un cordobesismo que no le sobra nada. Nadie imagina que rompa en un contexto tan delicado como una elección ejecutiva provincial, pero nadie tiene elementos para asegurar lo contrario.

La salida nacional es cómoda y prometedora, pero hay otra De la Sota que se suma a la carrera y no acepta jefaturas.