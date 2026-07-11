Arroyito: Gustavo Benedetti pisa su sucesión y espera una señal política de Martín Llaryora rumbo a 2027

Gustavo Benedetti mantiene cerrada, por ahora, la discusión por la sucesión en Arroyito . El intendente transita el tramo final de su segundo mandato consecutivo sin definir quién buscará continuar el proyecto político en la ciudad ubicada en el este de Córdoba . Mientras tanto, concentra sus esfuerzos en la gestión y aguarda los movimientos de la oposición.

El entorno del jefe municipal sostiene que todavía no es momento de instalar nombres. No obstante, reconocen que el postulante del radicalismo aliado al gobierno de Martín Llaryora debería emerger antes de fin de año para comenzar a construir volumen político rumbo a 2027.

Como ocurre en otros municipios de Córdoba, Benedetti insiste en que la gestión debe prevalecer sobre la discusión electoral. Ante la consulta de Letra P , el intendente sostuvo que el objetivo es garantizar la continuidad del proyecto político, aunque consideró prematuro hablar de candidaturas.

"La idea es tener un buen candidato, que gane la elección y continúe nuestra línea, pero son tiempos difíciles. Hay gente con buena imagen en Arroyito, aunque no todos quieren ser candidatos", afirmó.

El intendente entende que adelantar la competencia interna podía restar energía a la administración municipal en un contexto económico complejo. Además, dejó un mensaje hacia el oficialismo al remarcar que quienes aspiraran a representar al espacio primero debían demostrar capacidad de gestión y luego vocación política.

Aunque evitó dar nombres, dejó una señal sobre los tiempos. Su expectativa fue que antes de fin de año aparezca una figura con suficiente consenso para encabezar una propuesta que también reflejara renovación.

El futuro político de Gustavo Benedetti

Integrante del sector del radicalismo que acompañó a Llaryora en la elección de 2023, Benedetti se consolidó como uno de los referentes del Partido Cordobés, junto con la vicegobernadora Myrian Prunotto. Con esa alianza ganó la intendencia y obtuvo la reelección, luego de haber gobernado la ciudad entre 2003 y 2011.

Siempre reivindicó su pertenencia a la UCR, aunque defendió el acuerdo con el oficialismo provincial como una oportunidad para construir una alternativa política más amplia en Córdoba.

Sin posibilidad de competir nuevamente el gobierno arroyitense, comenzó a proyectar su futuro. El objetivo que trazó fue recuperar para Arroyito una representación en la Legislatura de Córdoba. "Puede ser Gustavo Benedetti u otro, veremos. Arroyito merece y necesita un legislador", resumió.

Cabe recordar que la Legislatura de Córdoba se compone por referencias de los espacios políticos que ingresan por la lista sábana y con los ganadores de las compulsas en los 26 departamentos de la provincia. Por lo general, intendentes y otras referencias territoriales ponen énfasis en ganar en sus territorios y quedarse con la representación del distrito en el recinto.

Al evaluar su gestión, destacó que la integración al Partido Cordobés permitió acelerar obras consideradas estratégicas para la ciudad, entre ellas la ampliación de la red de gas natural, la ejecución de cloacas, la remodelación de la costanera, la llegada de la Universidad Provincial de Córdoba y la conexión entre la antigua ruta nacional 19 y la autopista.

El radical Mauricio Cravero, en gateras

Mientras el oficialismo evita abrir la sucesión, la oposición tampoco despeja incógnitas. El concejal y exintendente Mauricio Cravero, referenciado en el exdiputado y candidato a gobernador Rodrigo de Loredo, aparece como uno de los dirigentes con mayor proyección.

Mauricio Cravero, referente de la UCR, prefiere esperar para hablar de candidaturas.

El dirigente boinablanca atravesó a inicios de este año la salida del bloque Juntos por el Cambio de sus pares Hernán Andrés Boero y María Fernanda Cortés de Casco, quienes conformaron uno propio en el Concejo Deliberante de la llamada "dulce ciudad" por que allí opera la fábrica de alimentos y golosinas Arcor.

La causa, indicaron, fueron las diferencias “significativas” con la conducción política y legislativa de Cravero. Indicaron en su momento que su decisión fue para “reforzar” a la oposición y no plegarse al oficialismo. Los separatista dejaron entrever que el radical podría haber sido funcional a Benedetti en algunas decisiones.

Consultado por Letra P sobre una eventual candidatura, Cravero eligió la cautela. "Vamos a esperar", respondió a la espera de las definiciones que adopte el radicalismo local y provincial. Cabe recordar que De Loredo lanzó su candidatura provincial a inicios de año. Desde entonces, puso especial atención en la red de autoridades municipales y figuras territoriales para sumarlas al proyecto y alejarlas del redil libertario.

Las definiciones que adopte la UCR rumbo a 2027 serán clave para las batallas municipales y las posiciones en el tablero que tomen quienes aspiren a los ejecutivos locales. Un factor que pesará en el búnker radical es la evolución de la relación de Benedetti con Llaryora ya que el cordobesismo espera que los intendentes peronistas y aliados peguen sus comicios a la ronda provincial, prevista informalmente para mayo del año que viene.

Fuentes consultadas por Letra P informaron que la intención en Arroyito es pegar la elección local junto con la provincial, sin embargo, abren un paraguas: siempre y cuando la fecha elegida no sea una sorpresa y sea consensuada previamente. Benedetti está firme en el espacio, pero quiere ser parte de la rosca que viene.

La Libertad Avanza, en fase embrionaria

La Libertad Avanza, al comando de Gabriel Bornoroni, pone sus energías en el armado territorial, aunque todavía sin una figura nítida para disputar el municipio de la ciudad que tiene como sus emblemas la fábrica de dulces Arcor.

Fuentes libertarias de la localidad reconocieron que Arroyito representa un distrito complejo para que haga pie el espacio del presidente Javier Milei, aunque aseguraron que continúan fortaleciendo la estructura local y sumando dirigentes, todavía sin un postulante definido. El armador actualmente es Nicolás Gigena, a quien le reconocen desde la conducción departamental estar haciendo un "buen trabajo".

El vecinalismo podría anotarse otra vez

También habrá que ver qué rol jugará el vecinalismo local que participó con candidato propio en las últimas cuatro elecciones municipales. En las elecciones del 2019 y 2023 , esta fuerza sacó entre el 13% y 15% de los votos en Arroyito.

Su último candidato a intendente fue Juan José Sileoni, actualmente concejal, quien representó a Encuentro Vecinal, la fuerza del excandidato a gobernador Aurelio García Elorrio. Lo que haga este espacio será clave en las próximas elecciones ya que ostenta un buen caudal de votos y puede jugar con un árbitro entre las fuerzas que polaricen.