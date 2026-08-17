Córdoba: Demarchi busca la reelección en Morteros con la venia del PJ que enfrentó en 2023

Sebastián Demarchi, uno de los intendentes a los que Martín Llaryora apuesta en el interior de Córdoba

La conformación de un frente electoral amplio parece ser el desafío de la oposición para disputarle el poder en Morteros al intendente Sebastián Demarchi . El vecinalista, aliado al PJ de Córdoba , buscará ser reelegido en 2027, apoyado –sostienen desde el oficialismo- por una gestión “sólida” que además se evidencia en “buenos números” en las encuestas.

Mientras tanto, el radicalismo busca salir del impacto de la última derrota luego de las dos gestiones que llevó adelante José Bría desde 2015 a 2023. Quien hoy se desempeña como legislador provincial, por su peso y su nombre, siempre está en carpeta, aunque en el corto plazo su idea es renovar en la Legislatura.

También está subido al desafío de trabajar para la candidatura de Rodrigo de Loredo como gobernador. Esto, claro está, les abre puertas a otros dirigentes.

Por su parte, La Libertad Avanza (LLA) intenta crecer como grupo con la idea de medirse en las elecciones municipales, aunque todavía sin un candidato definido. Sí hay un par de radicales en su lista, con pasado en gestión. ¿Habrá tironeo o se pondrán de acuerdo?

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Demarchi es un militante del cordobesismo contemporáneo a Martín Llaryora y al jefe de Gabinete provincial, Manuel Calvo . Todos tienen en común su origen político en el departamento San Justo , aunque el morterense se sumó al PJ después de ganar la intendencia.

Cabe recordar que en la elección municipal no fue el candidato que respaldaba el oficialismo provincial, ya que en las boletas aparecía junto al aspirante a gobernador Ider Peretti, político y hombre del agro vinculado al kirchnerismo.

Fuentes cercanas al despacho de Demarchi admiten que irá por la reelección, aclarando que su gestión –según sondeos propios- goza de “aceptación” por parte de la ciudadanía. La última medición fue en junio. “La gestión tiene una aprobación del 65% y la imagen de Sebastián se mantiene”, remarcó a Letra P uno de sus hombres de confianza.

El vecinalista fue electo juntando 3.971 votos, casi 200 más que la candidata de Juntos por Morteros, Valeria Gandino. Pese a que no jugó con los avales del oficialismo provincial, tras la victoria reconoció que Calvo siempre lo acompañó. Eso quedó demostrado la misma noche de los festejos, ya que el varillense viajó hasta Morteros para felicitarlo.

Sebastián Demarchi, intendente de Morteros que buscará la reelección.

Demarchi no llegó a esa elección como un outsider. El licenciado en ciencias políticas, de 43 años, tuvo militancia en el PJ, fue funcionario en gestiones pasadas y hasta concejal opositor, previo a presentarse como candidato con el sello Alternativa.

Los radicales de Morteros en las gateras

El radicalismo morterense, en tanto, todavía busca salir del impacto de las últimas elecciones municipales, donde dentro de Juntos por el Cambio perdieron por pocos votos la elección.

Su candidata en 2023 fue Valeria Gandino, actualmente concejal de la oposición, quien primero sorteó una interna frente a Gabriel Manavella, un exfuncionario en la gestión de Bría que se fue arrimando a LLA en el último tiempo.

José Bría, ex intendente de Morteros y actual legislador provincial, reunió a parte de la tropa radical en una cena días atrás.

Hace unos días, la vieja guardia boinablanca de Morteros realizó una parrillada para juntarse y empezar a diagramar qué quieren hacer de ahora en adelante. Bría es un hombre que apuesta a nivel provincial a una conducción con “espíritu frentista”, lo que también buscaría para su ciudad.

Gandino comparte el bloque con Oscar Altieri, otro radical a tener en cuenta en caso que la UCR decida ir por su lado.

Una postura clara en el partido de Javier Milei

Al menos en todas las localidades del departamento San Justo, los seguidores del Presidente sostienen que es momento de fortalecer la presencia en el territorio más que poner un candidato sobre la mesa.

Giuliano Manavella, uno de los referentes de LLA en Morteros (hijo de Gabriel Manavella), indicó a Letra P que primero buscan hacerse fuertes como grupo. Admitió que la idea es presentar un candidato en 2027, aunque agregó que es prematuro dar nombres.

“Actualmente trabajamos con nuestro equipo y sumamos a referentes políticos de la ciudad como Gabriel Manavella y Jorge Ferrero (h), entre otros, dada la gran experiencia con la que cuentan y su predisposición a apoyarnos y acompañarnos en la construcción de este espacio”, explicó.

El radical que puede “aglutinar” a la oposición

Jorge Ferrero (h) es un dirigente del radicalismo que fue presidente del partido (como su padre ya fallecido). Vinculado a la construcción, de 46 años, tiene buena consideración en la localidad. Tiene experiencia en política ya que fue secretario de obras públicas en la gestión Bría.

“Podría aglutinar a todos”, remarcó un boina blanca de la primera hora, pensando en una alianza con los libertarios. Es más, desde LLA reconocen su figura y que es un invitado frecuente en sus reuniones para debatir ideas políticas en torno a la ciudad.

Ider Peretti, la oveja negra del campo

Ider Peretti es otro dirigente político de peso en Morteros, vinculado al agro. Pero, terminó siendo una oveja negra durante el extenso conflicto que el campo mantuvo con el kirchnerismo, se convirtió en uno de los únicos ruralistas K del país.

Ider Peretti, concejal opositor en la ciudad del este cordobés y hombre vinculado al agro, cercano a los K.

Peretti tuvo mayo exposición pública cuando durante el velatorio de Néstor Kirchner, siendo titular de la Sociedad Rural de Morteros se paró frente al féretro y en voz alta dijo que el campo había tenido “la mejor rentabilidad de toda su historia” en su gobierno.

“El campo está con vos, el campo está con vos”, subrayó. Lo escuchaba la viuda y entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esto le valió la expulsión de CARTEZ, la confederación de sociedades rurales cordobesas enrolada en CRA.

En 2023 apareció como candidato a intendente de Morteros en la lista de Hacemos Unidos, del PJ provincial. En la elección logró una banca en el Concejo Deliberante. Letra P intentó comunicarse con él para conocer sobre su futuro, pero sin éxito.