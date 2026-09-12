El relato de Javier Milei II: la archienemiga, el mejor amigo y el frenemy

Javier Milei no insulta a diestra y siniestra , sino que lo hace apuntando a adversarios, ya sean personas o grupos, que identifica como obstáculo para su modelo. En ese conglomerado opositor, sobresale Cristina Fernández de Kirchner . En la otra cara de la moneda aparece un funcionario a quien el mandatario destaca mucho más que al resto del gabinete, el ministro de Economía, Toto Caputo .

Esta semana se cumplieron mil días de la presidencia de Milei, el primer experimento anarcocapitalista global, según le gusta jactarse al núcleo duro de La Libertad Avanza. Para el aniversario, con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial, Letra P analizó 189 discursos y 94 entrevistas, material desgrabado entre el 10 de diciembre de 2023 y el 9 de septiembre de 2026. Sus posteos de Twitter no fueron tomados en cuenta para el análisis.

En 57 documentos analizados, aparecen 149 referencias al expresidente, a quien Milei suele llamar "Presidente", apelando a la tradición norteamericana de evitar el ex. Entre ellas se mezclan frases de amistad, negociación y confrontación. El titular del PRO podría estar en los dos rankings libertarios, el de amigo y el de enemigo.

Aliados desde el Pacto de Acassuso de noviembre de 2023, cuando Macri y Patricia Bullrich sellaron el acompañamiento amarillo a Milei en el ballotage, durante más de un año, el Presidente y su antecesor mantuvieron una "muy buena relación" (así la calificó el jefe de Estado en octubre de 2024). Por entonces, el libertario afirmaba que compartiría boleta con el PRO y con quienes abrazaran “las ideas de la libertad”.

El primer quiebre se produjo en mayo de 2025, cuando en los comicios porteños, el PRO presentó su propuesta propia y La Libertad Avanza postuló a Manuel Adorni como candidato a legislador. Durante ese mes, Milei mencionó a Macri 31 veces, mientras culpaba al partido amarillo de "nacionalizar la elección" y lo criticaba por la contratación del consultor Antoní Gutiérrez-Rubí, a quien le endilga una "campaña sucia" que sufrió en 2023.

Ayer fui invitado a comer por el presidente Milei en Olivos, en agradecimiento por el apoyo que le di en la semana más difícil de su gobierno antes de las elecciones. En el encuentro hablamos sobre los temas pendientes. La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 1, 2025

En octubre del año pasado se dio un nuevo pico de menciones (26), pero a la inversa: después de la derrota electoral bonaerense de septiembre, el oficialismo buscó al PRO para los comicios nacionales y Milei revalidó esa alianza. En público, el mandatario anunció que volvería a juntarse con el líder amarillo, quien lo visitó un par de veces en la Quinta de Olivos hasta que el 1 de noviembre interrumpieron el contacto. Fue cuando Milei le adelantó al ingeniero que Adorni reemplazaría a Guillermo Francos en la Jefatura de Gabinete.

Como en el último tiempo, a pedido de Karina Milei, LLA retomó el diálogo institucional, Macri pasó esta vez de enemigo a amigo. En inglés se utiliza un acrónimo para definir a integrantes de esta categoría: frenemy (mezcla de friend y enemy).

CFK: miss tobillera

Cristina Kirchner encabeza el ranking 100% opositor. Aparece 88 veces en 41 documentos analizados. Pero Milei no sólo se refiere a la expresidenta por su nombre. Hay más referencias a la exmandataria, referente del espacio con el que más polariza Milei: los "kukas".

"El que reparte se queda con la mejor parte. Digo, si no pregúntenle a la condenada”, chicaneó el 13 de noviembre de 2024, el mismo día que la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra CFK en la Causa Vialidad. En otras ocho ocasiones la llamó "la condenada".

El Presidente @JMilei denuncia que el saqueo llegó hasta el Fondo del Bicentenario, donde la condenada expresidente Cristina Fernández de Kirchner, junto a Mercedes Marcó del Pont, se robaron 10 mil millones de dólares del Banco Central, y revela que la Carta Orgánica de 2012 se… pic.twitter.com/bTHrjWFmC3 — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) July 31, 2026

Más tarde, el jefe de Estado llamaría a la exmandataria “la presidiaria”, “la futura presidiaria”, “la reina de la tobillera” y “Miss Tobillera”, en un total de 24 etiquetas carcelarias. Entonces, hay un total de 120 referencias de Milei a CFK, con concentraciones en 2025, año electoral: marzo (11), mayo (10) y junio (9).

Por su parte, el gobernador y posible presidenciable Axel Kicillof tiene menos menciones totales (75) pero están más concentradas, repetidas en 27 discursos y entrevistas. Como con CFK, la disputa electoral vuelve a ser caldo de cultivo cuando lo erigió como villano designado: en febrero de 2025 lo mencionó 14 veces; en junio, 11; y agosto, 11. Milei tampoco lo mencionó sólo por su nombre: lo llamó "zurdo", "enano soviético" y, como hizo en la Fundación Faro, “inútil esférico”, porque -explicó- “es inútil miren por donde lo miren”. Es una ocurrencia que Milei le robó al exdiputado José Luis Espert, quien la dijo en público tiempo antes, en mayo de 2024.

En tercer lugar del ranking de enemigos mileístas aparece otro posible postulante 2027, rival que perdió a manos de Milei en 2023: Sergio Massa. Fue mencionado 67 veces por el Presidente, apuntado por su conexión con Gutiérrez-Rubí, pero también por su paso por el Ministerio de Economía al final del gobierno del Frente de Todos.

Conceptualmente, en la narrativa libertaria, Cristina Kirchner encarna el enemigo histórico; Kicillof, el enemigo futuro; y Massa, el enemigo derrotado al que Milei utiliza como explicación de la herencia recibida.

Completan el podio el expresidente venezolano Nicolás Maduro (37 menciones) y Alberto Fernández (32). Se quedó afuera del top tres otra exsocia mileísta: Victoria Villarruel, con 16. En la narrativa mileísta, la vicepresidenta pasó de ser una “profesional de fuste” con agenda propia a una “traidora bruta”.

Toto Caputo y detrás, el resto

Por lejos, el funcionario más ponderado en la praxis presidencial es Toto Caputo, a quien Milei bautizó "el mejor ministro de Economía de la historia", aunque también lo llama el “gran arquitecto” (del modelo) y con quien afirma mantener una “relación simbiótica”. Los principales momentos en los que lo destacó fueron en la salida del cepo y el acuerdo con el FMI (cuando Milei empieza a narrar la estabilización como una epopeya protagonizada por él y Caputo), pero más tarde también, cuando postderrota electoral apareció el respaldo del Tesoro estadounidense y las tensiones cambiarias.

Con el mejor de todos los tiempos...!!!

VLLC!



Cc: @LuisCaputoAR https://t.co/4BJ8jqbVDN — Javier Milei (@JMilei) September 11, 2026

Con 517, Caputo duplica las menciones a quien figura segunda en la tabla, que es Patricia Bullrich (233). Los picos se produjeron en 2025, cuando fue candidata libertaria por la Ciudad de Buenos aires. No sólo se limitó a elogiar su gestión, sino que afirmó que se encuentran “a desayunar domingo por medio” y que tienen una “relación maravillosa”.

La exministra muestra autonomía frente a la Casa Rosada en el Senado, en un abierto desafío a Karina Milei, quien figura cuarta en el ranking de amistades locales de su hermano, con 219 referencias. En julio de 2024, reveló que ella era "El Jefe" y después la ponderó siempre en un contexto electoral, en mayo y octubre de 2025, cuando destacó su construcción de LLA como partido nacional, con ambas victorias en las urnas.

Sandra Pettovello alcanzó 202 menciones, pero siempre elogiosas. "Yo soy amigo de Pettovello”, repite Milei sobre la ministra de Capital Humano y califica su trabajo de "fabuloso, maravilloso”.

Federico Sturzenegger tiene menos referencias (166), pero se destaca como una amistad más ideológica del Presidente. Su nombre aparece en muchos más discursos que Pettovello, quien es más mencionada en entrevistas, porque Milei usa a "El Coloso" como referencia de desregulación.

Friends will be friends

Para sorpresa de nadie, con 166 menciones, Donald Trump es la figura internacional más celebrada por Milei. Al alineamiento geopolítico de la Argentina con los Estados Unidos, hay que sumar la ayuda financiera que aprobó el mandatario norteamericano.

El economista español Jesús Huerta de Soto, referente intelectual de la Escuela Austríaca, a quien Milei calificó de mentor junto a Alberto Benegas Lynch, aparece en segundo lugar. El Presidente lo condecoró con la Orden de Mayo en el grado de Comendador en abril de 2025.

.@elonmusk thank you ver much for your words...!!!

VIVA LA LIBERTAD CARAJO https://t.co/Xff5oFpVBF — Javier Milei (@JMilei) June 12, 2024

Lejos, el podio lo completa Elon Musk (69), el empresario tecnológico a quien Milei visitó en las oficinas de su empresa en Texas y también cuando ocupó un cargo en la administración de Trump.