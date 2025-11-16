Las otras fuerzas del cielo

Dios proveerá (votos): Javier Milei y Karina Milei, bendecidos por la fe del poder

El credo libertario encuentra en el evangelismo su altar político y su nueva red territorial. Pastores, bancas y decretos. Fe y cálculo.

Por Guillermo Villarreal
Manuel Adorni y Karina Milei, bendecidos por pastores evangélicos en la Casa Rosada

Diego Santilli, Manuel Adorni, Karina Milei y Javier Milei en la jornada de oración en la Casa Rosada.

El presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei, fueron nuevamente bendecidos por la expansión del evangelismo, un credo que avanza con templos, legisladores y decretos. La alianza entre púlpito y poder consagra una estrategia en la que lo divino y lo libertario se confunden en nombre de la expansión política.

En la Casa Rosada, los rezos dejaron de ser privados. Tras el triunfo electoral en las legislativas, el Presidente encabezó una ceremonia con pastores de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera), acompañado por la secretaria general de la Presidencia, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli.

Allí, entre oraciones, manos extendidas y lágrimas contenidas, el Presidente atribuyó a “El Uno” -su nombre para Dios- la victoria electoral en Buenos Aires.

Diego Santilli, Manuel Adorni, Karina Milei y Javier Milei en la jornada de oración en la Casa Rosada.

El gesto fue más que simbólico: el gobierno libertario institucionalizó su vínculo con el evangelismo a través de la ley 27.741, que estableció el 31 de octubre como el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, y mediante el decreto 486/2025, que otorgó personería jurídica a los cultos no católicos. Lo que antes era una presencia religiosa en los barrios, ahora se consolida como una estructura formal del poder.

“Fue un evento para bendecir al país, al Presidente y a su gabinete”, sintetizó Christian Hooft, titular de Aciera, que agrupa a más de 15.000 congregaciones pentecostales cristianas. Con todo, el acto también ofició como devolución de favores: los pastores agradecieron las medidas del Ejecutivo y la apertura institucional que les otorga un nuevo marco legal.

El credo libertario y su púlpito político

En la misma semana, Milei recibió al predicador estadounidense Franklin Graham, líder de la Asociación Evangelista Billy Graham (BGEA), organización con peso histórico en la política de Estados Unidos.

En su país, el apellido Graham fue sinónimo de influencia sobre la Casa Blanca; en la Argentina, el hijo de aquel “pastor de los presidentes” encontró terreno fértil en el discurso libertario.

En paralelo, pastores como Gabriel Ballerini, exdirector de Bioética de Aciera y figura visible del movimiento “celeste”, aportan contenido ideológico a la nueva derecha religiosa. “Representamos el costado conservador del libertarianismo de Milei”, afirmó Ballerini tras participar del rezo en la Rosada.

El pastor también integra La Derecha Fest, la actividad organizada por Agustín Laje, en la que confluyen fe, discurso antigénero y militancia política.

La convergencia entre estos espacios no es casual: en la narrativa libertaria, la moral religiosa aparece como contrapeso del “colectivismo” y la “justicia social”, conceptos que el propio Presidente calificó como “pecado capital” durante su visita a Chaco, frente a miles de fieles.

Milagros chaqueños y cruzadas federales

En Resistencia, el mandatario participó de la inauguración del templo Portal del Cielo, uno de los más grandes del país, con capacidad para 15 mil personas. El anfitrión fue el pastor Jorge Ledesma, líder de la Iglesia Cristiana Internacional y figura transversal que mantiene diálogo con mandatarios chaqueños de distintos signos políticos.

A su lado, el apóstol Guillermo Maldonado, predicador radicado en Miami y referente global del evangelismo pentecostal, completó la foto internacional del encuentro.

Milei Chaco pastor evangelismo
El pastor Jorge Ledesma, el apóstol Guillermo Maldonado, Javier Milei y Karina Milei

Para Milei, la escala chaqueña tuvo doble función: reforzar su cruzada espiritual -esa “batalla contra el mal” que él mismo proclama- y aceitar la maquinaria política en el norte, donde la fe evangélica tiene capilaridad en los barrios populares. En esa provincia, el púlpito se volvió territorio y el templo, comité.

El Congreso también reza

La expansión religiosa llegó al Congreso. Tras las elecciones del 26 de octubre, la senadora neuquina Nadia Márquez, pastora y abogada, emergió como rostro de la bancada cristiana dentro de La Libertad Avanza.

En el Senado, comparte espacio con la jujeña Vilma Bedia, mientras que en la Cámara de Diputados se suman legisladores como Mónica Becerra, Maira Frías y Miguel Rodríguez, todos con base en comunidades evangélicas.

Nadia Márquez y la avanzada evangélica en el Congreso

Nadia Márquez y la avanzada evangélica en el Congreso

El fenómeno, que algunos ya llaman “bancada de la fe”, traduce la fuerza social del evangelismo en representación institucional.

Un estudio del Conicet estimó en 2019 que el 15,3% de la población argentina se identifica con este credo, frente al 9% de 2008: un crecimiento del 70% en 11 años, impulsado por jóvenes y sectores populares.

Para el oficialismo, ese universo representa un electorado devoto, disciplinado y con fuerte presencia territorial: un tesoro político en tiempos de desgaste partidario.

Santa Cruz, laboratorio del poder bendito

En el extremo sur, el gobernador Claudio Vidal replica la fórmula. Su gestión incorporó pastores a la estructura estatal y creó una Secretaría de Culto como brazo de articulación con las iglesias. En su asunción, fue bendecido por líderes religiosos locales y, desde entonces, mantiene reuniones periódicas de oración.

La red de templos opera como un sistema de asistencia social y movilización política.

Claudio Vidal evangelismo Santa Cruz
El gobernador Claudio Vidal, la secretaria de Culto provincial y una referente del evangelismo nacional

“Nada es imposible si creemos en Dios y trabajamos en conjunto”, repite el mandatario, cuya madre es fiel evangélica y consejera espiritual. En Santa Cruz, la cruzada ya tiene fecha: 2027, año de su intento de reelección.

El evangelismo no sólo bendice: conquista. En el universo libertario, la religiosidad funciona como pegamento moral y territorial, un refugio de legitimidad en tiempos de crisis política.

Javier Milei y Karina Milei, convertidos en figuras de culto dentro y fuera del Gobierno, promueven un sincretismo en el que la fe se vuelve herramienta de gestión y discurso electoral.

La frontera entre religión y política se desdibuja. Pastores, decretos y templos forman parte de una nueva gramática del poder que mezcla el credo con la competencia. En esta Argentina libertaria, la espiritualidad también se mide en votos.

Y si de fe se trata, los libertarios parecen convencidos de que Dios, esta vez, juega en su equipo.

