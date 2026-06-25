La Libertad Avanza se prepara para la pelea en Río Negro: los nombres municipio por municipio

El armado de La Libertad Avanza construye su estructura en Río Negro , mientras el partido define si peleará la gobernación con un "puro" o si habilita a Aníbal Tortoriello para buscar una revancha ante Alberto Weretilneck . En ese marco, Enzo Fullone camina el la provincia y empieza a moldear perfiles para disputar en el territorio.

El proceso de reorganización interna tiene hoy como principal referencia a Fullone , que asumió un papel central dentro de la estructura partidaria luego de llegar a la cámara alta por la renuncia de Lorena Villaverde , hoy aislada del debate partidario. El otro actor de peso es Damián Torres , vicepresidente de La Libertad Avanza rionegrina y uno de los ya anotados en la pelea por la capital provincial.

La construcción política se desarrolla en un contexto donde el espacio busca ampliar su influencia institucional. Actualmente cuenta con César Domínguez y Martina Lacour como principales referencias legislativas, mientras comienzan a surgir conversaciones sobre futuras incorporaciones y eventuales acuerdos que permitan fortalecer la presencia libertaria en la Legislatura provincial.

En la capital provincial, Torres es ala referencia indiscutida del espacio . Asesor del único libertario reconocido en la Legislatura provincial, se transformó en uno de los armadores más activos del espacio y aparece entre los dirigentes mejor posicionados para disputar la intendencia de Viedma en 2027.

Dentro del esquema libertario también circulan otros nombres. Entre ellos aparece Juan Balogh , quien desde hace tiempo trabaja en la construcción local del espacio, y la exconcejal radical Genoveva Molinari , una dirigente que distintos sectores consideran con potencial para ampliar la base electoral del mileísmo en la capital provincial.

Por ahora no existen definiciones, aunque las fuentes consultadas coinciden en que Viedma será una de las primeras ciudades donde La Libertad Avanza buscará presentar una candidatura competitiva para enfrentar al oficialismo local. A la cabeza de ese listado aparecen las más pobladas Bariloche y General Roca.

Bariloche concentra todas las miradas

Ninguna ciudad genera tanta atención dentro de la política rionegrina como Bariloche. La ciudad más importante de la región andina aparece como un distrito determinante para cualquier proyecto provincial y municipal. Por volumen electoral, influencia económica y peso político, todos los sectores coinciden en que allí se desarrollará una de las principales disputas de cara a 2027.

Entre los nombres que comenzaron a sonar se encuentra Alejandro Seguí, tesorero de la Cooperativa de Electricidad Bariloche, exvocal del PRO y esposo de la legisladora provincial Martina Lacour. La propia Lacour se convirtió en una de las figuras más visibles del mileísmo rionegrino tras su incorporación al espacio libertario. Aunque públicamente descartó una candidatura municipal, podría ser también una referencia política ineludible dentro del armado andino.

Enzo Fullone y Martina Lacour Enzo Fullone y Martina Lacour.

La figura del intendente Walter Cortés también atraviesa cualquier análisis político sobre Bariloche. Con niveles de imagen positiva que continúan siendo altos, distintos sectores de La Libertad Avanza y de Juntos Somos Río Negro observan la posibilidad de construir acuerdos de cara a 2027.

La reciente ruptura dentro de Juntos Somos Río Negro también abrió nuevas especulaciones. Los barilochenses Daniel Sanguinetti y Marcela Abdala quedaron fuera del bloque oficialista y comenzaron a surgir versiones sobre posibles reacomodamientos políticos. Mientras algunos dirigentes cercanos a Fullone consideran que Abdala podría transformarse en una incorporación interesante para el espacio libertario, otros relativizan esa posibilidad y aseguran que todavía no existe una estrategia concreta para avanzar en ese sentido.

Por ahora fuera del espacio, se suma el nombre del empresario Diego Fenoglio. El propietario de Rapanui fue mencionado en distintos momentos como una alternativa impulsada desde sectores cercanos a Karina Milei, aunque el propio empresario descartó reiteradamente cualquier intención de ingresar a la competencia electoral.

Bariloche servirá, además, como un globo de ensayo para toda la política provincial. El 1 de noviembre habrá elecciones para definir a los constituyentes que redactarán la nueva Carta Orgánica. Más al sur, en El Bolsón, el nombre que aparece dentro de las conversaciones partidarias es el de Pablo San Martín. Empresario y congresal de La Libertad Avanza Río Negro, es una de las figuras que el espacio observa para construir una alternativa en la comarca andina.

Roca en la lupa libertaria

El Alto Valle concentra buena parte del peso electoral de Río Negro y por eso ocupa un lugar prioritario dentro de la estrategia libertaria. Sin nombres cerrados por la mesa estratégica de los libertarios rionegrinos, General Roca aparece como uno de los objetivos centrales, con la idea fija en triunfar en uno de los principales bastiones políticos al peronismo. Aunque Domínguez es una de las figuras más visibles del espacio en la ciudad, en su entorno descartan una candidatura municipal del legislador provincial.

Roberto Zgaib, a cargo de la mesa local, es uno de los nombres que suenan casi naturalmente en la ciudad en la que los opositores al sorismo ya otean una alianza. Como ya contó Letra P, la discusión se concentra en otros nombres como Andrés Barresi, ingeniero químico con formación en Estados Unidos y excandidato a intendente de Juntos Somos Río Negro en el 2019, aparece como una de las alternativas que impulsa el sector político que responde a Torres.

El excandidato a intendente por Primero Río Negro es observado como una de las referencias naturales del espacio en la ciudad y forma parte del grupo de dirigentes que comenzaron a migrar hacia la estructura libertaria durante los últimos meses.

Karina Avaca, la abanderada violeta en la Costa Atlántica

La construcción libertaria en la Costa Atlántica tiene hoy uno de sus principales puntos de apoyo en San Antonio Oeste. Allí, la concejal Karina Avaca tomó la decisión de abandonar la denominación original de su bloque de Primero Río Negro para rebautizarlo como La Libertad Avanza, convirtiéndose en una de las figuras más representativas del espacio en la ciudad portuaria.

Aunque cerca de la edil descartan una candidatura a intendenta para 2027, dentro del partido destacan su rol político y consideran que puede ser una pieza clave para ampliar la presencia territorial libertaria en la región. Al mismo tiempo, comienzan a surgir conversaciones vinculadas a la posibilidad de impulsar perfiles jóvenes relacionados con el empresariado local.

La gobernación, la Legislatura y la gran discusión pendiente

Más allá de los nombres municipales, la verdadera discusión libertaria sigue estando en la carrera por la gobernación. Hoy las alternativas que aparecen sobre la mesa son dos. La primera contempla una posibilidad de una fórmula "pura" encabezada por Fullone. La segunda abre la puerta a un entendimiento político con Tortoriello y su partido CREO Río Negro para construir un frente opositor capaz de disputarle el poder a Weretilneck. En ambos casos, la definición abrirá un debate respecto a la mejor manera de completar el mapa de candidaturas sin que el espacio se rompa en el camino.

La definición todavía está lejos de producirse. En el espacio admiten que gran parte de la estrategia dependerá del escenario económico y social de los próximos meses, así como de la evolución política del gobierno nacional y la estrategia que defninan las autoridades del partido para las provincias.

La Legislatura también forma parte de esos planes. La reciente afiliación del exradical Claudio Doctorovich abrió nuevas especulaciones sobre una posible ampliación del espacio legislativo. El propio dirigente reconoció ante Letra P que analiza su incorporación formal al esquema libertario, aunque la cámara avisó que no habilitará saltos formales entre un espacio y otro.

A ello se suman conversaciones informales que incluyen a Abdala y a otros dirigentes provinciales que podrían acercarse al espacio durante los próximos meses con pensamiento ambicioso para construir una fuerza capaz de disputar municipios, competir por la gobernación y transformarse en la primera minoría dentro de la Legislatura provincial. Para eso todavía falta tiempo.