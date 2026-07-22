Alberto Weretilneck y Walter Cortés afianzan el juego conjunto de cara a 2027

El gobernador de Río Negro , Alberto Weretilneck , y el intendente de Bariloche , Walter Cortés , aceleran el trabajo conjunto con una agenda compartida que fortalece la relación institucional y genera conversaciones más allá de la gestión a meses para a las elecciones que definirán a responsables para modificar la Carta Orgánica de la joya turística de la Patagonia .

A los reiterados gestos públicos y la coincidencia sobre temas estratégicos para la ciudad se sumó ahora una reunión de trabajo conjunta para planificar obras de conectividad, en un nuevo capítulo de un vínculo que se fortalece mientras el calendario electoral comienza a tomar forma.

La elección barilochense será el 1 de novienbre y adelantará la discusión electoral en la provincia. Por eso, todos los sectores de la política provincial observan a la ciudad lacustre como escenario para el ensayo de cara a las elecciones provinciales de 2027.

La última muestra del acercamiento tuvo lugar martes. Weretilneck y Cortés encabezaron un encuentro en el Centro Cívico de Bariloche para evaluar alternativas que permitan mejorar la conectividad entre los barrios del sur y sudeste de la ciudad.

Del cónclave participaron funcionarios provinciales y municipales junto a equipos técnicos de ambas administraciones. Sobre una cartografía ampliada de Bariloche analizaron la situación de las tierras, las condiciones para extender servicios esenciales y las prioridades de intervención en los sectores con mayores dificultades de acceso.

La última muestra del acercamiento durante un encuentro en el Centro Cívico de Bariloche.

Desde el municipio destacaron la necesidad de coordinar capacidades técnicas entre ambas administraciones para avanzar en soluciones destinadas a las familias de esos barrios, mientras que Cortés remarcó la importancia de planificar las intervenciones con un conocimiento preciso del territorio.

Actos en conjunto y muchos gestos políticos

La reunión no fue un hecho aislado. En los últimos meses, Weretilneck y Cortés compartieron una intensa agenda institucional que reforzó las señales de entendimiento entre la provincia y el municipio.

De hecho, en mayo encabezaron el anuncio de la repavimentación del acceso al aeropuerto y presentaron una agenda conjunta de infraestructura para Bariloche. A principios de julio también volvieron a mostrarse juntos durante el lanzamiento de la temporada de invierno en Buenos Aires, donde destacaron el trabajo coordinado entre los sectores público y privado para fortalecer el turismo.

A principios de julio, Weretilneck admitió la posibilidad de una alianza con el intendente.

Días después compartieron el acto por el 80° aniversario de la Federación de Empresas y Entidades de Bariloche y Zona Andina (FEEBA), ocasión en la que el gobernador anunció el envío a la Legislatura de un proyecto de nueva Ley de Promoción Turística. La reunión por la conectividad de los barrios del sur y sudeste se suma ahora a esa secuencia de actividades compartidas.

La construcción de cara a las elecciones de 2027

A principios de julio, Weretilneck admitió la posibilidad de una alianza con el intendente. "No está descartada. Con Walter compartimos muchísimos de los temas de la ciudad de hoy, por no decir, prácticamente todo", afirmó. También señaló que ambos coinciden en la necesidad de reformar la Carta Orgánica municipal y sostuvo que el formato de participación electoral será una discusión para más adelante.

Cortés devolvió gentilezas y destacó la relación con el mandatario provincial. "El gobernador se ha mostrado muy bien conmigo y le está prestado mucha atención a Bariloche, desde siempre. Espero que esta buena sintonía siga porque es bueno para el pueblo. Yo soy de otro partido político, él es de Juntos Somos Río Negro y yo soy del PUL, pero en las cuestiones de la necesidad de nuestros pueblos y poner las cosas en su lugar, tenemos que estar juntos", expresó.

El entendimiento entre gobernador e intendente se consolidó luego de las tensiones que siguieron a las elecciones legislativas de 2025. De hecho, la sociedad tuvo idas y vueltas y mostró diferencias en proyectos estratégicos, como en el que proponía una licitación millonaria y un lapso de diez años para “ordenar” la situación del basurero. Tampoco está claro si JSRN acompañará en bloque el plan para urbanizar el cerro Catedral, y más compleja aún aparece la estrategia para la revisión de la Carta Orgánica Municipal.

Como ya contó Letra P, el juego conjunto responde a intereses compartidos de ambas administraciones. Bariloche es el principal distrito electoral de la provincia, con cerca de 110 mil votantes, y el gobernador sabe que debe afianzarse en la ciudad pensando en prolongar su modelo de gestión rionegrino. Para el intendente, un eventual acuerdo podría fortalecer la gobernabilidad en el Concejo Deliberante, donde el oficialismo municipal depende del acompañamiento de Juntos Somos Río Negro para aprobar iniciativas estratégicas.

El entendimiento entre Weretilneck y Cortés responde a intereses compartidos de ambas administraciones.

Entre los temas que forman parte de las conversaciones aparecen la elección de convencionales constituyentes y la futura reforma de la Carta Orgánica municipal.

"Se le presta más atención a Cipolletti que a Bariloche", lanzó Cortés tiempo atrás para reclamar por el acompañamiento que, dice, la ciudad andina requiere teniendo en cuenta su dimensión e importancia en el mapa provincial. "Es la ciudad más grande de la provincia y tiene una actividad distinta a todas las otras", afirmó el jefe comunal, que se acerca y se aleja de Alberto Weretilneck de modo pendular.