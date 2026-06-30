Elecciones en Bariloche: todo lo que hay que saber para la votación de noviembre que anticipa la pelea 2027

Con la promulgación de la ordenanza que convoca a las elecciones de convencionales constituyentes para el 1 de noviembre, Bariloche comenzó a transitar uno de los procesos institucionales más relevantes de las últimas décadas. El proceso que culminará con la actualización de la Carta Orgánica , también servirá como antesala de las elecciones de 2027.

La convocatoria, oficializada días atrás por el intendente Walter Cortés , convierte a la ciudad con el padrón electoral más grande de Río Negro en escenario de la primera gran pelea de la temporada electoral. El 1 de noviembre se definirán los 15 convencionales que tendrán la responsabilidad de debatir y redactar las modificaciones de la norma que regula el funcionamiento institucional y político del distrito, pero también se podrán en juego los armados que se enfrentarán meses después en la contienda provincial.

Todas las fuerzas con presencia en la provincia comenzaron a delinear sus estrategias para disputar lugares en la Convención, conscientes de que el resultado funcionará como un ensayo general de los armados que buscarán competir por el gobierno municipal y provincial el próximo año.

Con la convocatoria ya oficializada, la próxima etapa quedará en manos de la Junta Electoral Municipal , que deberá aprobar el cronograma definitivo del proceso. No obstante, el Código Electoral ya fija algunos plazos centrales que marcarán el calendario rumbo a los comicios.

La primera fecha relevante será 55 días antes de la elección, cuando deberán presentarse las listas de candidatos de cada fuerza política. De acuerdo con cálculos extraoficiales, ese plazo vencería el 7 de septiembre .

Concejo Deliberante Bariloche Días atrás se promulgó la ordenanza que convoca a las elecciones de convencionales constituyentes en Bariloche.

El siguiente hito llegará el 1 de noviembre de 2026, cuando los barilochenses elegirán a los 15 convencionales constituyentes titulares y otros 15 suplentes, quienes tendrán la misión de revisar y actualizar la Carta Orgánica Municipal.

Una vez proclamados los electos, la Convención Municipal Constituyente Actualizadora deberá comenzar a funcionar dos días hábiles después.

La ordenanza establece además un plazo máximo de 60 días para concluir el proceso de revisión de la Carta Orgánica, integrada por 223 artículos y 28 disposiciones complementarias, transitorias y de cumplimiento obligatorio.

Diseño sin título (13)

La Convención será presidida por el primer candidato de la lista que resulte más votada el 1 de noviembre. Además, el cuerpo deberá designar un secretario y dos asesores, uno letrado y otro contable.

Cómo serán las elecciones constituyentes

La ordenanza establece que los convencionales serán elegidos mediante el sistema D'Hondt y fija un piso electoral del 5% de los votos para acceder a las bancas.

Podrán participar de la elección los partidos políticos habilitados en Río Negro con jurisdicción provincial y también aquellos que obtuvieron autorización como partidos municipales.

Según el registro vigente de la Justicia Electoral Provincial, existen 12 partidos municipales y 26 provinciales habilitados para competir, ya sea de manera individual o mediante alianzas.

Río Negro y un proceso que se leerá en clave electoral de cara a 2027

Las convencionales serán observada como el primer test de los espacios políticos que se medirán en las elecciones provinciales que se desarrollarán en el primer trismestre de 2027, pero también para quienes busquen competir por la conducción de Bariloche en 2027.

Según el Código Electoral Municipal, las elecciones para intendente, concejales e integrantes del Tribunal de Contralor se realizan el primer domingo del noveno mes del calendario cada cuatro años. En este marco, la próxima elección será el 5 de septiembre de 2027, cuando la ciudad elegirá al intendente que gobernará hasta diciembre de 2031.

Así, si la reforma no modifica ese cronograma, Bariloche afrontará tres procesos electorales en menos de un año. Primero la elección de convencionales constituyentes durante la primavera de 2026, luego la elección provincial y, más tarde, la renovación de las autoridades municipales.

Concejo Deliberante de Bariloche Concejo Deliberante de Bariloche.

En ese escenario aparece además un debate que ya comenzó a circular entre algunos sectores políticos: la posibilidad de incorporar el ballotage para la elección de intendente. Si la Convención Constituyente aprueba ese mecanismo, Bariloche podría celebrar una segunda vuelta electoral en caso de que ningún candidato alcance la mayoría necesaria en la primera votación.

Así, la elección de convencionales no solo abrirá el debate sobre la actualización de la Carta Orgánica, sino que también ofrecerá una primera fotografía del escenario político de Bariloche y de la capacidad de cada espacio para construir alianzas y consolidar representación en la ciudad más poblada de Río Negro.