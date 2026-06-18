Walter Cortés le ganó la pulseada al Concejo y Bariloche vota el 1 de noviembre para cambiar su Carta Orgánica

El Concejo Delibertante de Bariloche convocó a elecciones para designar convencionales encargados de reformar la Carta Orgánica Municipal . La ciudad más grande de Río Negro votará el 1 de noviembre de 2026 y le permitirá a Walter Cortés avanzar con la reforma que se había propuesto como central para la previa al año electoral.

Luego de un par de idas y vueltas entre oficialistas y opositores , la ordenanza fue aprobaba por unanimidad. La medida estableció que el proceso se desarrollará bajo sistema proporcional y conforme a la normativa vigente.

La ordenanza también definió los plazos y condiciones de funcionamiento de la convención. El cuerpo deliberativo iniciará sus tareas dos días hábiles después de la proclamación de los electos y contará con un período de 60 días para llevar adelante su labor. Es decir que la nuev Carta Orgánica deberá estar lista antes de fin de año.

El esquema aprobado determinó que la elección de convencionales se realizará con representación proporcional, lo que permitirá reflejar la diversidad política en el proceso de reforma. Participan en la asignación de cargos las agrupaciones partidarias que obtengan un mínimo del 5% de los votos válidos emitidos.

Se elegirán 15 convencionales titulares y 15 suplentes, y el cuerpo estará presidido por el primer convencional de la lista más votada. Esta definición apuntó a otorgar legitimidad política a la conducción del cuerpo durante el desarrollo de las sesiones.

Concejo Deliberante Bariloche Concejo Deliberante de Bariloche.

El texto aprobado también contempla aspectos vinculados a la organización interna, como la designación de autoridades y la dinámica de funcionamiento, en línea con los principios establecidos por la legislación vigente. La ordenanza incluyó la regulación de derechos y remuneraciones de los convencionales, así como la posibilidad de contar con personal auxiliar y asesores para el cumplimiento de sus funciones. Estas disposiciones buscaron asegurar condiciones adecuadas para el desarrollo del trabajo legislativo.

Los cambios que se vienen en la ciudad más grande de Río Negro

La Carta Orgánica es la ley madre de la ciudad turística de la Patagonia. Tiene 223 artículos y su último proceso de modificación se dio en el segundo semestre del 2006. Los cambios que la misma Carta Orgánica habilita cada 20 años son realizados por una asamblea constituyente que se crea especialmente para aggiornar las leyes de acuerdo al contexto.

En concreto, el artículo 217 la Carta Orgánica establece que “el Concejo Municipal deberá convocar a la Convención para la revisión total de la Carta Orgánica vigente obligatoriamente cada veinte años”, aunque aclara que esa Convención Municipal Constituyente Actualizadora no tendrá que, sí o sí, definir modificaciones. Eso dependerá de los niveles de acuerdo que alcance la política.

El número de concejales será uno de los puntos fuertes del debate. Contrario al deseo del jefe comunal, que quiere achicar el cuerpo para dotar de mayor capacidad de acción al oficialismo, la Carta Orgánica Bariloche prevé un edil cada 10 mil habitantes. Nómina que, según el Censo Nacional de 2022, la ciudad lacustre tendría que aumentar porque su población creció a 135 mil habitantes.

Walter Cortés. Garay Matias (1) El intendente Walter Cortés.

Cortés, que estuvo más de treinta años al frente de la Asociación Empleados de Comercio, también señaló en varias oportunidades que quiere eliminar algunos entes y revisar la continuidad de organismos como la Defensoría del Pueblo por considerarla obsoleta y desfasada en el tiempo. En la previa a la sesión del jueves, Cortés también insistió con la idea de impulsar mecanismos que para favorecer la inversión en obra pública y acompasar el tamaño de la planta municipal al crecimiento poblacional.

A la firma de Walter Cortés

En la sesión del jueves comenzó sin acuerdos entre oficialistas y opositores. Había dos proyectos: uno con la firma de Samantha Echenique (PRO) que proponía votar en septiembre uno del Leandro Costa Brutten (Incluyendo Bariloche) que quería hacerlo el próximo 7 de marzo. Ambos sostenían un 3% de los votos como base para ingresar a la convención.

Al oficialismo le caía mejor la propuesta de Echenique, lo que despertó críticas por parte de la oposición que llegó al recinto con una posición que se fue aflojando con el paso de las horas, sobre todo después del intermedio de cuatro horas que derivó en el proyecto de unidad que terminó siendo aprobado por unanimidad.

El texto aprobado también preve la asignación de infraestructura y presupuesto específico para el funcionamiento del cuerpo, junto con los mecanismos de notificación necesarios para garantizar la transparencia del proceso. El marco normativo también estableció que todas las actuaciones deberán ajustarse a los procedimientos formales vigentes, con el fin de dotar de validez jurídica a las decisiones adoptadas durante la convención.

Se determinó que la ordenanza entrará en vigencia una vez promulgada, por lo que la firma de Walter Cortés será la que habilite el inicio del cronograma electoral y de todas las acciones administrativas vinculadas a la reforma institucional.