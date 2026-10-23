Alberto Weretilneck desembarcó en Bariloche y pone todo a una semana de una votación clave

Alberto Weretilneck desembarcó con todo en Bariloche a una semana de la elección que considera clave

El aparato del gobierno de Río Negro desembarcó con todo en Bariloche en la última etapa de la campaña electoral para las convencionales constituyentes del 1 de noviembre . Aliados en este viaje, Alberto Weretilneck y Walter Cortés comparten una agenda frenética en la previa a un turno electoral extraordinario que podría moldear la discusión 2027 para toda la geografía provincial.

El jueves por la tarde ambos reunieron a más de cien asociaciones civiles de la ciudad con la excusa de la presentación de una herramienta llamada Al Día RN . Buena parte de los ministros acompañaron. Fue una muestra de músculo institucional del gobierno de la provincia, del despliegue del aparato del Estado ante desafíos electorales que Weretilneck considera fundamentales para su permanencia en la jefatura política rionegrina.

Los anuncios provinciales para Bariloche se multiplicaron en los últimos días. Weretilneck prometió futuras obras de gas que beneficiarán al hospital Ramón Carrillo y a más de 6.600 nuevos usuarios. Cualquier otro trámite es válido para mostrar la presencia estatal a través de un acto institucional, incluso la entrega de una docena de escrituras.

El binomio Weretilneck-Cortés concentró toda la actividad y corrienron las miradas de sus candidatos, que tuvieron que salir a resolver otros problemas. El gobernador y el intendente fueron anfitriones de las autoridades de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y recorrieron la obra que llevará el agua potable a más de 75 mil vecinos en la zona sur.

También hubo espacio para el sector empresarial. El gobernador protagonizó una importante actividad con la Cámara Argentina de la Construcción y planteó que Río Negro está frente a su tercer momento fundacional. También aprovechó para congraciarse con la patria turística y, después de la renuncia de Diego Piquín a la ATUR y de declaraciones inquietantes del ministro de Producción Carlos Banacloy , ratificó que la política de turismo seguirá en manos privadas.

RÍO NEGRO SE HACE CARGO DE LAS 155 VIVIENDAS QUE NACIÓN ABANDONÓ EN BARILOCHE



El Gobierno Nacional paralizó las obras del PROCREAR y dejó a 155 familias esperando por sus hogares. En Río Negro tomamos una decisión: no vamos a dejar esas viviendas sin terminar.



Junto al… pic.twitter.com/DWhYXHIZqM — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) October 23, 2026

El desembarco del gobierno en Bariloche descubre la relevancia que le otorga Weretilneck a la elección. Se trata de las puntadas finales de un esquema que viene afilando hace unos meses, luego de cerrar la alianza con el intendente.

Sincero, Weretilneck advirtió que las posibilidades electorales de Juntos Somos Río Negro en Bariloche eran escasas. Por eso debió recurrir a un acuerdo con Cortés en la que el intendente puso las condiciones y los principales candidatos. El gobernador espera recoger los frutos el domingo de la semana próxima. Básicamente necesita una foto triunfante junto a Cortés que le dé el último empujón para definir una fecha bien adelantada para la elección provincial, probablemente el 7 de marzo.

Sin agenda, sólo el resultado

Planteada como está, la elección de Convencionales dista mucho de proponer un debate sobre el andamiaje institucional de Bariloche. No hay en la agenda pública una serie de temas relevantes para corregir o ratificar tal o cual norma de la Carta Orgánica. Es un turno electoral que está siendo mirado mucho más por la política que por la ciudadanía.

Además de la posible consolidación de la alianza Weretilneck-Cortés, para el conglomerado libertario y el peronismo la elección resulta un punto de evaluación. Para los violetas porque en Bariloche muestran una cohesión que no pareciera tener correlato en el futuro provincial, al menos por ahora.

Las rispideces entre el autonominado candidato a gobernador Aníbal Tortoriello y los armadores Enzo Fullone y Damián Torres no son menores. El gobierno provincial mete la cuña ahí porque le interesa una división de ese espacio y ve que hay terreno fértil para sembrar discordias. De cualquier forma, en los últimos días en las filas libertarias hay un marcado optimismo por conseguir una buena performance. Firmarían un segundo lugar si no quedan muy lejos del oficialismo.

Los candidatos de La Lbertad Avanza en Bariloche.

En el peronismo las cosas no están tan bien. Primero porque hay tres expresiones. Además de la oficial denominada Fuerza Bariloche están el Frente Renovador en una alianza con Unidad Popular y un sector vecinalista liderado por el exdiputado Osvaldo Nemirovsci.

Pero también porque la tumultuosa salida de la política de un referente del peronismo local como el concejal Leandro Costa Brutten luego de un episodio de violencia de género trajo pesadumbre al espacio. Y el PJ, más allá de los triunfos electorales de la elección nacional de medio término del año pasado, tampoco puede quedarse con una última foto demasiado dramática en la previa de las definiciones provinciales.

Jorge Rafael Videla un invitado inesperado en la campaña

En las últimas horas, la campaña barilochense se vio sacudida por un episodio llamativo. Un periodista descubrió una serie de posteos del sexto candidato a convencional por la alianza Cortés-Weretilneck, Estamos Haciendo Bariloche.

Se trata de intervenciones en Facebook relativamente recientes de Adrián Grau en las que reivindica la última dictadura militar y especialmente a Jorge Rafael Videla. Frases como “memoria verdad y justicia completa, basta de currar con los desaparecidos, que seguramente están bien muertitos por ser subversivos, zurdos e hijos de puta” o “una lástima que el general Videla no terminó su trabajo” escandalizaron el tablero político. Otros incluyen: “no fueron 30.000, no fueron inocentes, no fueron suficientes”, y en referencia a Videla, “mi teniente general, único, el más grande entre los grandes”.

Los posteos adjudicados a Adrian Grau ganaron la escena en el escaso debate en torno a las elecciones del próximo domingo.

El episodio generó que desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) repudiaran los dichos y anunciaran una posible denuncia penal por apología del delito. Además, advirtieron que “los partidos políticos deberían evaluar seriamente este tipo de expresiones en sus candidatos que desconoce la violación de los Derechos Humanos”. El bloque de legisladores provinciales de Vamos con Todos llevará el tema a la Legislatura, donde será Juntos Somos Río Negro el bloque que tendrá a su cargo la defensa de un candidato que, en rigor, responde al intendente. Si es que esa defensa existe, claro está.

Por lo pronto, la respuesta de Cortés fue minimizar los hechos. Explicó que según Grau había sido víctima de un hackeo. “No voy a darle trascendencia, me tiene sin cuidado, yo sigo con las obras”, dijo el intendente. La cuenta del candidato en la red social fue cerrada en las últimas horas. Antes de sumarse a las filas de Cortés, Grau había se había mostrado como un entusiasta militante del presidente Javier Milei.

Los últimos ajustes

Así las cosas, Bariloche se apresta a una última semana de despliegue de los aparatos estatales provincial y municipal que, esperan, pueda tener una importante influencia en los resultados. Los vaticinios de los encuestadores compartidos por la mayor parte del arco político es que la participación electoral será baja. Los más optimistas la colocan en el 50 por ciento del electorado.

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En ese contexto, la influencia del oficio electoral de los oficialismos puede resultar determinante para complementar la buena imagen de Cortés, especialmente en los barrios populares del Alto de la ciudad andina.