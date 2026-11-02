Bariloche: tras la victoria, Cortés evalúa adelantar los comicios municipales para garantizar su reelección

El intendente de Bariloche , Walter Cortés , aprovechó el triunfo de su fuerza en las elecciones de convencionales para poner en marcha su carrera por la reelección en 2027. Convencido del apoyo de la ciudadanía a su gestión, el intendente abre una negociación con el gobernador y analiza volver a plantear un escenario de campaña compartida.

Con ocho de las 15 bancas que reformarán la Carta Orgánica municipal, el jefe comunal anticipó que volverá a representar a su espacio y planteó la posibilidad de adelantar los comicios locales para evitar que se superpongan con las elecciones nacionales.

En el equipo del intendente saben que la victoria le dio un nuevo impulso político a un intendente porque funcionó como una especie de plebicito exitoso para una gestión que había llegado al municipio con menos del 20% de los votos. Ayer, supero el 34%.

Frente a una multitud que celebró los resultados de este domingo, Cortés dejó en claro que la Convención será una plataforma para fortalecer su proyecto. “Ganamos una etapa, pero faltan otras”, advirtió, antes de deslizar que “seguramente” volverá a ser el candidato de su espacio. La definición quedó parcialmente cubierta por los festejos y cantos de sus seguidores.

El jefe comunal también reivindicó su vínculo con los vecinos y defendió una gestión basada en la presencia territorial y las obras públicas. En esa línea, afirmó que Bariloche cambiará “para mejor”.

Con la mayoría propia y el respaldo de Weretilneck, el intendente empezó a delinear el escenario para disputar un nuevo mandato.

En el equipo de Cortés entienden que la campaña terminó poniendo el foco en la gestión municipal. Parte del trabajo, entienden, lo hizo la oposición que "en vez de concentrarse en las propuestas para la Carta Orgánica se dedicaron a cuestionar la gestión de Walter, que claramente recibió un apoyo contundente por parte de los vecinos".

Por eso, luego de la elección, Cortés hizo un repaso de su gestión y anunció la próxima entrega de 750 terrenos, la ejecución de 80 cuadras de pavimento durante este año y la inauguración de la bajada de 9 de Julio antes de Navidad. Mencionó, además, el gimnasio número seis, previsto para el barrio Arrayanes, 145 viviendas y otras 97 cuadras de pavimentación.

La reforma de la Carta Orgánica será uno de los ejes de su estrategia. Cortés anticipó que impulsará un esquema que establezca un 80% de mano de obra local para los jóvenes y volvió a poner el foco en la prioridad de los trabajadores barilochenses frente a los de otras localidades.

Walter Cortés quiere adelantar las elecciones municipales

En declaraciones al programa Voz y Voto, el intendente tiró más definiciones políticas y propuso que las elecciones para intendente se realicen durante el verano de 2027. La intención, según explicó, es evitar que la disputa municipal quede mezclada con las contiendas nacionales, en un año que anticipó como cargado de votaciones.

Frente a una multitud, Cortés celebró los resultados de este domingo.

Lo que viene ahora es una negociación con el gobernador. Si bien ambos consideran que el triunfo se apoya en la gestión municipal, ninguno desconoce que el trabajo conjunto potencia las posibilidades de éxito. Al menos, eso quedó demostrado el domingo. Uno de los puntos que no parecen estar sujetos a discusión en la Carta Orgánica barilochense es el que establece que las elecciones municipales no puede ser concurrentes con las provinciales. Eso, sin embargo, no impide una campaña conjunta.

La ciudad lacustre vota tradicionalmente en septiembre, pero si la estrategia lo impone el movimiento podría modificar la costumbre en 2027. Weretilneck no sefine la fecha, aunque coquetea entre los meses de marzo y junio, pero Cortés podría separar su convocatoria apenas unas semanas para garantizar otra campaña compartida. El movimiento también separará la discusión local de los debates nacionales, otra obsesión de las fuerzas provincialistas que ya sufrieron la nacionalización en las legislativas de 2025.

Del 19% en 2023 a la mayoría constituyente

El resultado de este domingo consolidó el caudal electoral de Cortés en un escenario de baja participación. Con el 100% de las mesas escrutadas, Estamos Haciendo Bariloche obtuvo 19.994 votos, equivalentes al 34% de los sufragios emitidos, y se aseguró ocho de los 15 lugares en la Convención. La concurrencia fue del 51% del padrón: votaron 58.685 personas sobre un total de 115.415 electores.

La diferencia con las elecciones de octubre de 2025 fue significativa. En aquella contienda, La Libertad Avanza había superado los 24.000 votos y el peronismo los 27.000. Esta vez, Fuerza Bariloche reunió 9.465 sufragios, mientras que la lista libertaria alcanzó 7.170. El oficialismo municipal, en cambio, logró sostener su base electoral y superar los 19.000 votos.

El resultado de este domingo consolidó el caudal electoral de Cortés en un escenario de baja participación.

El recorrido de Cortés muestra una evolución política marcada. En las elecciones municipales de septiembre de 2023, el intendente fue elegido con 12.977 votos, el 19,6% del total, y derrotó a la entonces gobernadora Arabela Carreras, que obtuvo 10.111 sufragios. La diferencia entre ambos fue de menos de 3.000 votos.

Ahora, la alianza entre Cortés y Weretilneck volvió a acercarse a los 20.000 sufragios, aunque con una participación considerablemente menor. El resultado le permitió al jefe comunal convertir una elección sobre las reglas institucionales de la ciudad en un respaldo a su gestión y a las obras que promete concretar.