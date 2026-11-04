Bariloche tendrá una Carta Orgánica a pedir de Walter Cortés: quién es quién es la Convención Constituyente

Luego de la algarabía electoral , Bariloche ahora centra las miradas en el trabajo que realizarán los 15 constituyentes que la ciudad más poblada de Río Negro eligió para reescribir su Carta Orgánica , un proceso de reforma de las normas esenciales que hasta el momento se dio cada 20 años.

La jura será el próximo viernes y el martes comenzarán las reuniones que se extenderán por dos meses con el objetivo de tener preparada la Carta Magna, que da el marco jurídico a la comuna, a principios de enero.

La contundencia de la victoria y la dispersión opositora le dará al oficialismo una mayoría automática que permitirán que la próxima Carta Orgánica de la ciudad tenga el sello que Cortés quiera imprimirle. De los constituyentes, ocho bancas son de la alianza Estamos Haciendo Bariloche de Cortés y Alberto Weretilneck , tres de Fuerza Bariloche , el armado vecinalista peronista ; dos de la alianza La Libertad Avanza ; una del partido local Seamos Futuro y una del Frente La Izquierda de Los Trabajadores , el trotskismo del PTS y MST.

La Asamblea Constituyente estará presidida por la asesorada letrada municipal, Yanina Sánchez . La expresidenta del Colegio de Abogados es una de las personas de mayor confianza que tiene el intendente Cortés en su gestión, y es por eso que le dio ese lugar privilegiado en la lista por sobre otros nombres que sí vienen con una histórica trayectoria en la rosca política. Además, otras figuras “puras” del Partido Unión y Libertad (PUL) del jefe comunal ya tienen puestos clave, como el presidente del Concejo Deliberante, Gerardo Del Río .

La Asamblea Constituyente estará presidida por la asesorada letrada municipal, Yanina Sánchez.

El segundo constituyente electo es el histórico dirigente mercantil, Alberto Arabarco. Actual secretario gremial de la Asociación Empleados de Comercio, uno de los hombres que quedó a resguardo del sindicato, bajo el ala de Daniel Cortés, mientras su hermano, Walter, gobierna la joya turística de la Patagonia.

Luego ya aparecen nombres que vienen del riñón político de Weretilneck, como la ex concejal y ex legisladora, Julia Fernández. En la actualidad, la politóloga egresada de la UBA se desempeña como presidenta del Parque Industrial y Tecnológico de Bariloche (PITBA), un predio en las fueras de Bariloche cogobernado por provincia y el empresariado local donde, por ejemplo, ya opera Mercado Libre con un centro logístico regional.

El cuarto lugar constituyente quedó para el abogado Leandro Lescano, quien en el pasado se desempeñó como concejal, asesor del Concejo Deliberante y legislador de Juntos Somos Río Negro. Siendo joven, participó de la Agrupación Civil Vecinos por la Carta que presentó propuestas para la confección de la todavía vigente Carta Orgánica Municipal.

Ya en el quinto lugar, la nómina vuelve a quedar en manos del jefe comunal barilochense, con la incorporación en la Asamblea Constituyente de la ex directora de Juntas Vecinales y actual vicepresidenta del Instituto de Tierras, Mariela Guerra. La reconocida vecina tiene una larga trayectoria como referente barrial.

Uno de los nombres que generó más polémica en la previa electoral es el de Adrián Grau, que haía quedado en el centro de las miradas en la previa a las elecciones. En su cuenta de Facebook tenía mensajes y memes apologistas de la última dictadura militar. El propio intendente Cortés que señaló a la prensa que el candidato le había dicho que le habían hackeado la cuenta, algo que no quedó del todo sólido porque las publicaciones eran del 24 de marzo. El futuro de su banca es un misterio.

Completan la nómina de Estamos Haciendo Bariloche dos referentes de peso barrial. Uno de ellos es el presidente de la Asociación de Deportes y Fútbol Libre (Adelful) Hermenegildo Ortega, quien prácticamente antes de la elección ya estaba pegado a la gestión del intendente, organizando asados para él y para el gobernador cuando llegaba a Bariloche en el histórico gimnasio de la asociación. La otra referente es la presidenta de la junta vecinal del barrio Mutisias, Norma Beatriz Zublin, muy conocida en la rosca vecinal local.

Los nombres del peronismo

Por la oposición peronista, donde aún se estudia si la alianza hizo una buena elección más allá de salir segunda, ocupara una de las tres bancas de la Asamblea Constituyente Andrea Galaverna. La presidenta del partido Incluyendo Bariloche, que en el Concejo Deliberante tiene dos ediles, llega como constituyente electa después de haber sido defensora del Pueblo y ex candidata a intendenta en 2023 donde cosechó un poco más del diez por ciento del total de los votos.

Andrea Galaverna, presidenta del partido Incluyendo Bariloche.

También será parte del proceso de reforma de la Carta Orgánica el brigadista del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), Javier Inalaf. En abril, el militante peronista fue invitado a hablar en una de las comisiones del Senado en el marco del debate por la Ley del Manejo del Fuego. Allí, Inalaf lanzó: “"Me parece bastante insensible tratar leyes acá en capital, rodeada de edificios donde no hay un solo árbol, así como si nada. Es insultante para las poblaciones que viven en el interior".

La ex asesora letrada del Concejo Deliberante, Josefina Gónzalez Elizondo, entró a la Asamblea como tercera constituyente de Fuerza Bariloche. La abogada, que tiene en sociedad su propio estudio jurídico, será clave en la discusión y complementa un esquema con política institucional, militancia social y conocimiento de las leyes.

Los dos constituyentes de La Libertad Avanza, Seamos Futuro y PTS-MST

Sin dudas que no fue una buena elección para la alianza La Libertad Avanza, integrada por el partido del presidente Javier Milei, el PRO, CREO de Aníbal Tortoriello, Bariloche Unidos y el MAD. Sólo consiguió dos bancas. Una de ellas será ocupada por el exfiscal Martín Govetto, hombre fuerte de la justicia local que sigue patrocinando casos, incluso la última semana, en la previa a la elección, estuvo en los tribunales como abogado de la familia de Estefanía Civardi, una joven policía que fue asesinada por su novio en Bariloche y que un jurado popular declaró culpable.

Govetto, que es penalista y especializado en casos de violencia de género, se encargó toda la campaña de remarcar que no venía de la política tradicional para resaltar su condición de outsider, algo que el artífice de la campaña libertaria, el senador nacional por Rìo Negro, Enzo Fullone, había marcado como algo fundamental para ser parte de la lista.

Martín Govetto es penalista y especializado en casos de violencia de género.

También consiguió una banca la martillera pública, Laura Pérez Lavayen, quien además tiene su propia inmobiliaria y años atrás integró la lista de Peritos Tasadores de la III circunscripción Judicial de Río Negro.

Una de las sorpresas electorales fue la incorporación para reformar la Carta Orgánica de Lihue Bariggi. El joven abogado realizó una popular campaña en redes sociales y logró colarse entre los aparatos municipal, provincial y nacional. En 2023 fue candidato a intendente y cosechó 2913 votos.

El Frente La Izquierda de Los Trabajadores (PTS-MST) logró que su primera candidata, Alhue Gavezzo, sea parte de la Asamblea Constituyente que empezará a trabajar el martes de la semana que viene. La joven militante del PTS, es bióloga y referente del Conicet regional.

La rosca política de la Asamblea Constituyente

Luego de los flashes de la campaña ahora llegó el momento de la verdad. Para muchos de los constituyentes electos esta experiencia será única, no vienen del palo de la política tradicional y tienen todo para aprender, lo que también puede leerse como un trampolín hacia futuras candidaturas.

Pero hay otros actores que ya cuentan con cancha electoral, y conocen los jeites a la hora de dar un discurso, rosquear con el vecino de banca e incluso hacer el lobby necesario para que un artículo quede determinada manera.

Más allá de la mayoría automática que logró la lista oficialista, con propuestas que enfurecen a la oposición como la idea de bajar el número de concejales de once a siete o la vía libre a referéndum, se vienen discusiones clave donde la sociedad barilochense pondrá los ojos. Por nombrar sólo algunas: qué se va a escribir sobre la concesión del Cerro Catedral, qué se definirá con el vertedero municipal que está pegado a los barrios del sur y cómo se reconfigurarán los fondos para las obras de la ciudad.

A partir del martes que viene comenzarán las reuniones en una de las oficinas de la Delegación Sur, un lugar que queda lejos del Centro Cívico y que el jefe comunal usa como segunda intendencia para atender los reclamos vecinales.