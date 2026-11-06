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JURA POSTERGADA

Sigue la pelea en Bariloche: LLA reclama una banca que podría dejar al oficialismo sin mayoría automática

El escrutinio definitivo confirmó ocho puestos para la fuerza del intendente Cortés y dos para los libertarios. El equipo violeta piden afinar el cálculo.

Por Letra P | Periodismo Político
Bariloche. La denuncia fue firmada por la apoderada de la alianza y concejal Samanta Echenique.&nbsp;

Bariloche. La denuncia fue firmada por la apoderada de la alianza y concejal Samanta Echenique. 

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Juan Gorosito

Aunque la Junta Electoral Municipal dio por válido el escrutinio definitivo, el espacio libertario anticipó que recurrirá a la Justicia provincial. La definición sobre una eventual apelación mantiene en vilo la conformación de la Convención y el equilibrio político dentro del órgano que deberá discutir las reglas institucionales de la ciudad.

El reclamo de La Libertad Avanza

La ofensiva libertaria comenzó días atrás con un pedido para revisar 48 de las 333 mesas habilitadas, alrededor del 14% del total. La presentación, firmada por la apoderada de la alianza y concejal Samanta Echenique, denunció diferencias entre actas, telegramas y certificados de escrutinio, además de presunta documentación incompleta, correcciones sin salvar e irregularidades en la fiscalización.

La ofensiva libertaria comenzó días atrás con un pedido para revisar 48 de las 333 mesas habilitadas.

La ofensiva libertaria comenzó días atrás con un pedido para revisar 48 de las 333 mesas habilitadas.

El planteo fue rechazado el 4 de noviembre por la Junta Electoral Municipal. Sus integrantes, Dana Guzmán, Ernesto Vicens y Norma Taboada, consideraron que las observaciones no reunían las condiciones exigidas por la ley provincial 2431 para habilitar la apertura de las urnas. También señalaron que el escrito había ingresado a las 17.57, apenas tres minutos antes del vencimiento del plazo.

En paralelo, el organismo revisó 47 votos recurridos e impugnados junto con representantes de las distintas fuerzas. Validó los sufragios emitidos con boletas de muestra selladas y firmadas por sus integrantes, pero descartó aquellos que no tenían las firmas de las autoridades de mesa. Esa instancia no modificó la distribución de bancas.

La disputa por el tercer convencional que inquieta al oficialismo

El escrutinio provisorio había otorgado ocho lugares a Estamos Haciendo Bariloche, tres a Fuerza Bariloche, dos a LLA y uno respectivamente a Seamos Futuro y al Frente de Izquierda. Los libertarios, que quedaron terceros con 7.170 votos, sostienen que están cerca de conseguir un representante adicional y apuntan a desplazar a la alianza gobernante.

El escrutinio provisorio había otorgado ocho lugares a Estamos Haciendo Bariloche, tres a Fuerza Bariloche, dos a LLA.

El escrutinio provisorio había otorgado ocho lugares a Estamos Haciendo Bariloche, tres a Fuerza Bariloche, dos a LLA.

El 5 de noviembre, la Junta firmó la resolución 141-JEM-2026 y dio por válido el escrutinio definitivo realizado el día anterior. La revisión incorporó 13 votos al oficialismo, pero no alteró el reparto de representantes. Ahora, LLA evalúa recurrir al Juzgado Electoral de Río Negro, a cargo de Carlos Da Silva, para mantener abierto el cuestionamiento.

El plazo de apelación vence este viernes a las 18. Si no hay presentaciones, los convencionales podrían jurar el martes próximo. En cambio, una intervención judicial que habilite la reapertura de urnas podría prolongar la definición por más de un mes.

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