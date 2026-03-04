Bariloche: el Círculo Rojo anticipa tensión con el municipio por los cambios en el ente de promoción turística

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, junto al secretario de Turismo local, Eric Guzman y elsecretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli.

Los flamantes cambios en el directorio del Ente Mixto de Promoción Turística (Emprotur) de Bariloche alteran el equilibrio entre el empresariado y el gobierno municipal, y amenazan con reflotar una tensión que se había sosegado en los últimos meses. El Círculo Rojo ve con preocupación que las decisiones del estratégico organismo queden en manos del entorno del intedente, Walter Cortés .

Pese a las grandes diferencias de visión sobre la ciudad, la llegada de Eric Guzmán a la secretaría de Turismo en diciembre había logrado bajar los deciveles de una relación entre el sector privado y el Ejecutivo que durante dos años estuvo marcada por el conflicto. Ahora, una serie de cambios en las comisiones del Concejo Deliberante vuelven a inclinar la balanza en favor del oficialismo. Está en juego el manejo de una caja de 9 mil millones de pesos para vender la imagen de la joya de la Patagonia .

Con el arribo de la concejal del PRO , Samanta Echenique , y la salida de Facundo Villalba (Primero Río Negro), se prevé que se modifique el escenario actual y el debate quede abierto a cada discusión en particular. Además de la nueva incorporación, en la mesa que toma las decisiones del ente se sientan tres privados -uno por la Cámara de Comercio, otro por la Cámara de Turismo y un tercero por la Asociación Hotelera- ), el concejal de Juntos Somos Río Negro Juan Pablo Ferrari, y Guzmán, cuyo voto vale doble en caso de empate.

Durante su estadía en el Emprotur, Villalba se había acercado a la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica Bariloche (AEHGB), que preside Martin Lago ; la Cámara de Turismo, a cargo de Néstor Denoya; y su par de Comercio, que tiene como titular a Elian Caramichos . Esta sintonía permitió neutralizar una hegemonía de Cortés en la toma de decisiones .

A partir de ahora, le dijo Lago a Letra P , los hoteleros “trabajarán en generar los consensos necesarios para que el sector del Estado acompañe las distintas iniciativas que lleva el sector privado”, aunque recalcó que son los empresarios “quienes están en la actividad y conocen la industria”.

WhatsApp Image 2026-03-03 at 18.43.33 Facundo Villalba, el concejal que dejó su lugar en el directorio del Emprotur.

El enroque de concejales en el directorio del ente se concreta después de que el intendente volviera a la carga contra los empresarios en su discurso de apertura de Sesiones Ordinarias. Allí, mirando al presidente de la Federación de Empresas y Entidades de Comercio, Industria, Servicios y Producción de Bariloche y Zona Andina (FEEBA), Leonardo Marcasciano, el jefe comunal advirtió: "Al empresario que tome mano de obra de afuera, le vamos a cerrar el negocio".

La concejal de Bariloche y un lugar anhelado

Echenique aseguró en diálogo con este medio que no llega al Ente como aliada de Cortés y que analizará las iniciativas que surjan con cintura política. También valoró la labor de los empresarios del Círculo Rojo del turismo, con los que ahora tendrá que negociar.

Sin embargo, su desembarco en el directorio se produce en un contexto de acercamineto al bloque oficialista del PUL, como quedó de manifiesto en varias votaciones del Concejo Deliberante. El otro representante del legislativo, Juan Pablo Ferrari, suele acompañar las principales iniciativas del oficialismo.

inicio de sesiones ordinarias 2026 (3) La Concejal del PRO, Samanta Echenique, flamante directora del Emprotur.

La salida de Villalba da por terminado un poroteo natural que se dio durante dos años en el Emprotur, donde el concejal de Primero Río Negro, que a nivel provincial responde a Ariel Rivero, votó en bloque con las tres cámaras empresariales, una alianza que se forjó cuando el titular de la secretaría de Turismo era Sergio Herrero, hoy de licencia médica.

El Ente mixto ahora busca gerente de marketing

A esta discusión se suma que el organismo todavía no logró reemplazar a Diego Piquín, que en julio del año pasado dejó su cargo de CEO para liderar la estructura de la Agencia de Turismo Río Negro.

Sin embargo, durante este período de acefalía ejecutiva el ente que discute cómo se promociona Bariloche ante el mundo le bajó el rango a la búsqueda y ahora intenta seleccionar un director de marketing. Circula la idea de que la abogada interina en el cargo, Natacha Vázquez, cuenta con el consenso necesario para quedarse oficialmente.

Para la selección del nuevo puesto, el Emprotur contrató a la firma Manpower Group, líder global en soluciones de capital humano que busca dar con el perfil que exige la promoción turística de la ciudad más grande de Río Negro. De un filtro de decenas de candidatos, y luego de realizarse varias reuniones por zoom con los representantes del directorio, tres quedaron en carpeta y el nuevo gerente de marketing será definido en Bariloche en la próximas horas. Los postulantes son Juan Pablo Parapuño, Hernán Cuñado y Agustín Domínguez.