Ariel Rivero: "No defiendo más las ideas de La Libertad Avanza"

Ariel Rivero , el exintendente de Campo Grande que con Primero Río Negro buscó la gobernación en 2023 bajo el paraguas de Javier Milei , ya no defiende las ideas del Presidente, según le confió a Letra P . La elección de Lorena Villaverde como candidata de La Libertad Avanza pesa en esta decisión. "No voy a estar donde no me quieren", resume.

Aprovecha estos días de verano para recorrer la provincia y, donde puede, realizar actividad física, como recientemente ocurrió en Bariloche . También para leer, mientras permanece al "tiro de cañón", pendiente de los acontecimientos políticos de todo orden.

Apoya la política social del Gobierno, pero cree que a la administración libertaria le va a ir mal en lo económico. Avizora un año de fuerte construcción política y analiza que en 2027 el gobernador Alberto Weretilneck puede hacer una gran elección solo si amplía su base electoral, brindando espacios a otros partidos políticos con poder de decisión.

-¿Quién cree que podría sacarle provecho a este año de cara a las elecciones de 2027?

-Va ser un año movido. Los dirigentes tenemos que tener diálogo en el armado de las elecciones de 2027. Va a ser un año de mucha construcción política. Hay que debatir qué se quiere para Río Negro y seguir consensuando en base a un proyecto que venimos predicando: inversión, generación de empleo y orden, en conjunto con tres servicios básicos como salud, educación y seguridad dependiendo de un Estado que esté a la altura de lo que demanda la población rionegrina.

La relación con La Libertad Avanza

Más relajado que lo habitual y en la medida en que el calor del centro rionegrino lo permite, Rivero alterna su tiempo entre la familia, las recorridas por el Lago Pellegrini y comunicaciones telefónicas con dirigentes políticos. Son, dice, los momentos en que se cocinan los lineamientos de la política provincial.

-En 2023 acompañó al presidente Javier Milei. ¿Sigue apoyando al Gobierno?

-Fui uno de los primeros que impuse las ideas de Javier Milei en Río Negro. Después no pude ser diputado en 2023: fueron atrás de Lorena Villaverde, por su partido Fe. Si hubiésemos tenido partido de distrito, hoy el diputado era yo. Sigo defendiendo algunas políticas, como la social. La mejor ministra que tiene el Gobierno es Sandra Pettovello, porque ha podido llevar adelante una política que sacó a los gerentes de la pobreza. Trabaja muy firme.

-¿Cómo evalúa otras áreas?

-Al Gobierno le va a ir mal en el aspecto económico por algunas decisiones que tomó, muy drásticas. Mucha gente necesita palear la situación debido al ajuste. La política sobre los productos importados atenta contra la mano de obra de industrial de la Argentina, que está venida abajo.

-¿Defiende aún las ideas de La Libertad Avanza?

-Si me hubiesen hecho caso, hoy La Libertad Avanza en la provincia en vez de un senador tendría dos, y no sé si no hubiésemos obtenido dos diputados; pero hay veces que escuchan a quien no tienen que escuchar . Eso me aleja, por eso hoy no defiendo más las ideas de La Libertad Avanza. No voy a estar donde no me quieren.

Un hombre del peronismo

En la últimas semanas Rivero pudo tomarse unos días para recorrer la zona andina de Río Negro, cerca de Bariloche. Esas extensas caminatas, inmersas en los paisajes únicos de la Patagonia, son momentos que aprovecha para pensar y analizar los pasos a seguir.

-¿La Libertad Avanza podría convocarlo si Villaverde deja de presidir el espacio en la provincia?

-El Gobierno eligió a Villaverde como candidata a senadora. Lo que cuestiono es la decisión de llevar a una mujer tan ligada a la delincuencia. Que no haya asumido significa que hay elementos suficientes y me hace pensar que está muy comprometida con la Justicia. Si me convocan o no, es un tema de ellos.

-Tuvo un pasado peronista. ¿Lo sigue siendo?

-Por supuesto, soy un hombre del peronismo, pero no del kirchnerismo. Pienso en muchos aspectos como piensa un peronista adecuado a estos tiempos que estamos viviendo. No hay peronismo moderno. Hay que tomar decisiones en base a las nuevas demandas que tiene la población.

La mirada sobre Río Negro

-¿Cómo califica la gestión de Alberto Weretilneck?

-Se está gastando mal. Hay que llevar educación, seguridad y salud y a su vez potenciar la economía. Ya no alcanza con las empresas grandes de la fruticultura, hay que tener una mirada hacia el pequeño y mediano productor. Hoy no la tiene. Hay que avanzar fundamentalmente en el desarrollo de la riqueza que tiene Rio Negro, como el turismo.

-¿Cuáles son las prioridades que debería encarar la provincia?

-Falta un modelo nuevo de seguridad, educativo y de salud. Los servicios básicos en los pueblos medianos y pequeños no son buenos. Hay que tener los hospitales totalmente dotados de aparatología para tener un buen servicio de salud. Aparte, hay que analizar la posibilidad de modificar la Constitución, algo muy importante que debe debatirse con seriedad.

-¿Juntos Somos Río Negro puede ganar en 2027?

-Tiene una posibilidad de ampliar su base electoral y hacer lo que nunca hizo: brindar espacios a otros partidos con poder de decisión. Si lo hace, le puede ir bien y hará una gran elección. El 27% de los votos en octubre fue una gran elección. Los comicios que vienen son de boleta de papel, con el sistema viejo, lo que le permite tener un voto cautivo, pero si no abre el juego a dirigentes y otros espacios políticos que puedan convencer al electorado, va a perder.