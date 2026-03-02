Bariloche: Walter Cortés reivindicó las obras de su gestión y volvió a subir la tensión con la oposición

El intendente de Bariloche , Walter Cortés , inauguró las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante con un repaso minucioso de lo realizado en 2025, en un mensaje que recorrió los temas más espinosos para la ciudad: la reforma de la Carta Orgánica , el cerro Catedral y el vertedero municipal. En un clima de tensión, hubo incidentes de violencia entre vecinos y funcionarios.

El acto se realizó en un gimnasio alejado del centro. En un discurso leído que se extendió por casi dos horas y ante un gran número de funcionarios municipales y militantes políticos de su partido, el jefe comunal redobló la apuesta a la tensión con ediles de la oposición y exhortó al empresariado a tomar mano de obra local, con una frase contundente: "al empresario que tome mano de obra de afuera le vamos a cerrar el negocio".

Con un estilo propio que mezcla la confrontación y una mirada vintage del peronismo, Cortés aseguró que su “municipio está presente donde hay una necesidad” y reafirmó su compromiso con lo que denominó “el año de las obras” para referirse a la culminación del pavimentado en calles de la ciudad más poblada de Río Negro . También dejó una definición sobre el gran tema político del año, la revisión de la Carta Orgánica: "es un proyecto que no voy a liderar en persona", lanzó, en un cambio de postura respecto de la decisión que había comunicado un un mes atrás .

El jefe comunal le dedió varios minutos al vertedero municipal, una de las principales problemáticas locales desde hace años y foco permanente de discusión. En este sentido, maldijo a las administraciones anteriores por no resolver definitivamente el tema y recordó que en diciembre pasado presentó un proyecto para licitar una obra que implica "un cambio de paradigma" en la gestión de residuos: "tenemos que empezar a emprolijar nuestra basura", dijo.

Ubicado en la zona del Alto, el basural a cielo abierto más grande del país se incendia de forma continua y suele cubrir de humo los barrios circundantes. Estos fuegos, según Cortés, se prenden para perjudicarlo. Sin escatimar comentarios, expresó que el Ejecutivo tiene pruebas de que "empleados municipales lo incendian a propósito": "después se ponen en la vereda de enfrente a pegarme".

El desarrollo del cerro Catedral

El mandatario local aseguró que la tierra del cerro Catedral "es y será de Bariloche", una definición que se leyó como una respuesta a las críticas de ambientalistas y opositores, que denuncian un plan oficial para vender esos terrenos. La principal atracción turística de Bariloche está en el ojo de la polémica luego del cierre abrupto de la última reunión del Consejo de Planeamiento Municipal, un debate obligatorio previo al tratamiento en el Concejo Deliberante.

El intendente afirmó que su gestión no pretendía "regalar nada ni hacer contubernios raros", sino solamente "ordenar nuestro cerro”. Todo esto bajo la mirada de la gerente general de la concesionaria Catedral Alta Patagonia, Helga Salvatelli, que fue una de las invitadas a escuchar el discurso.

Cortés recordó que en el centro de esquí más grande Sudamérica trabajan alrededor de 700 personas y que gracias a la fabricación de nieve artificial, pudo abrirse la temporada invernal en 2025 y mantenerse los puestos laborales que en gran medida están bajo el convenio de trabajo de la Asociación de Empleador de Comercio, gremio que comandó por más de tres décadas.

Tensión con opositores e incidentes

En más de una ocación se salió del protocolo y agitó a los ediles de la oposición que estaban sentados frente a él: “pueden aplaudir, concejales”, repitió varias veces.

“Me angustia cuando algunos preparan el pozo para que uno se caiga. Yo no me voy caer, voy a sacar está ciudad adelante”, fue una de las frases con la que Cortés criticó a los opositores. Luego, sin nombrarlo, apuntó sobre la gestión del exintendente Gustavo Gennuso, de Juntos Somos Río Negro: “¿ellos que hicieron durante estos ocho años? No nos prendamos en esa”, subrayó a su militancia.

Mientras el intendente hablaba, un grupo de funcionarios municipales agredió a vecinos que se manifestaban contra el proyecto de desarrollo inmobiliario del Catedral en la puerta del gimnasio que el intendente eligió para la apertura. La intervención de concejales y delegados municipales escaló la tensión al máximo.

Un joven fue golpeado y tuvo que ser resguardado por personal de la Policía de Río Negro, ya que otros funcionarios de la gestión también se acercaron a propiciarle golpes. Sin hacer caso al griterío, Cortés continuó con su discurso, mientras que el hombre de 37 años radicó una denuncia penal contra el chofer del jefe comunal.

Un escenario localista donde Cortés reinó

El lugar elegido para el discurso no fue azaroso. El gimnasio N°5, hace poco tiempo inagurado, queda en el oeste de la ciudad, una extensa zona que mayoritariamente no acompañó al intendente con su voto y donde tampoco está el grueso de la base militante del Partido Unión y Libertad, sello con el que Cortés ganó la intendencia en 2023.

Por eso el escenario fue montado y se colmó de funcionarios de la planta política y vecinos de distintos barrios del sur que llegaron en colectivos y oficiaron de hinchada, con pancartas de agradecimiento por el pavimento y otras obras en lugares postergados de la principal ciudad turística de la Patagonia.

En esos carteles se leían también consignas contras los ediles de la oposición: "Villalba, con la ley de narcotest te quedas sin socio" (Facundo Villalba, Primero Río Negro); "Costa Brutten: ¿y la cooperativa de viviendas?" (Incluyendo Bariloche); y "Julieta Wallace, ¿vos podés vivir en una toma y nosotros no?" (Incluyendo Bariloche).