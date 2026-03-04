Francisco Azcué defendió el ajuste del Estado en Concordia y anunció que afila la motosierra para este año

Francisco Azcué durante la apertura de sesiones 2026, este martes por la noche en el Centro de Convenciones de Concordia.

Francisco Azcué dio rienda suelta a su versión más punzante y apuntó, sin concesiones, a la “fiesta peronista” que antecedió su gestión. El intendente de Concordia abrió el año legislativo este martes por la noche ante un Centro de Convenciones colmado que celebró cada entonación subida de tono que el mandatario pronunció.

El discurso, que duró poco más de una hora, estuvo estructurado en tres partes: un bloque político, uno de repaso de la gestión en 2025 y los anuncios para 2026. Fue en el inicio cuando más se ocupó de fustigar a la oposición peronista, representada por tres de sus cuatro concejales, que lo escuchaban en primera fila sobre el escenario.

A pesar de ser esta su tercera apertura de sesiones , Azcué se ocupó de marcar con énfasis los efectos que, según sostuvo, todavía producen la pesada herencia de 20 años de gobiernos del PJ. “La gestión anterior reventó las cajas y tuvo un festival de contrataciones, hicieron política con la plata de los vecinos y esa fiesta nos costó un millón de dólares por mes. Ahora corregimos ese desastre y los mismos que nos critican son los que mienten para no perder esos privilegios”, disparó.

En ese sentido, aseguró que los 500 contratos dados de baja implicaban más de nueve mil millones de pesos anuales que hoy significan “menor presión fiscal a Pymes”.

Para graficar su gestión y hablar del esfuerzo que implicó poner en orden la ciudad, usó la metáfora del camino cuesta arriba. “Como gobierno elegimos el camino cuesta arriba, no prometer lo imposible, no gastar lo que no tenemos y no mirar para otro lado cuando haya problemas”, dijo. “El camino estrecho es pensar en el futuro y no solo en hoy. No es el camino más cómodo, pero es el único perdurable. Aunque nos tilden de insensibles”, apuntó.

El peor contexto económico de la historia, según Francisco Azcué

A pesar de su férreo alineamiento con el gobierno de Javier Milei y sus políticas, Azcué no eludió mencionar el crítico contexto económico y financiero del país, y de los municipios en particular. Eso, sin vociferar responsabilidad alguna hacia la gestión nacional.

En esa línea, sostuvo que su “obsesión por el orden” le permitió hoy mostrar equilibrio fiscal en la ciudad. “Somos el único municipio de Entre Ríos que, en el peor contexto histórico de caída de recaudación, puede hoy ejecutar un plan y proyectar a futuro con fondos propios”, afirmó. “Solo el orden, el control y la eficiencia en el gasto nos puede permitir este plan de crecimiento. No vinimos a gobernar para una elección, sino para una generación que quiere prosperar en esta ciudad”, agregó.

El intendente reconoció que 2025 dio a las ciudades un contexto de ajuste e inflación, sin crecimiento de recursos “en términos reales”. “Queremos que Concordia lidere proyectos productivos de la provincia. No venimos a ofrecer atajos, venimos a ofrecer rumbos claros a largo plazo. En un contexto de restricciones, asumimos que cada decisión presupuestaria tenía que evitar gastos improductivos y ser estratégica. Eso hicimos”, apuntó.

Sin lugar para improvisaciones en Concordia

Sobre el final, el mandatario retomó el tono épico y cuasi fundacional, que el peronismo critica a los oficialismos actuales.

“Vinimos a terminar con los privilegios de unos pocos. Podemos decir con tranquilidad que estamos cumpliendo, a pesar del peor contexto histórico que les toca a los municipios de todo el país. En pocos años Concordia cumplirá 200 años, queremos que esa sea la ciudad del orden, la libertad y el progreso”, cerró.

Logros 2025

Entre los principales cometidos alcanzados, el intendente señaló que su gestión logró eficientizar la administración pública, sumando un sistema digital de compras. “Se terminaron los amigotes de los políticos que ganan todas las licitaciones, ahora puede competir cualquiera”, dijo, para deleite de la platea que aplaudió fuerte esta sentencia.

Mencionó a su vez la reducción de alícuotas en tasa comercial; la exención de esa tasa y la inmobiliaria a la economía del conocimiento y a nuevas inversiones hoteleras. “Desde que asumimos como gestión bajamos la presión impositiva, y mientras sea intendente vamos a seguir bajando el gasto público para beneficiar al sector privado y nuestras empresas”, anunció.

Seguridad, “un salto de calidad”

Enumeró a su vez objetivos cumplidos en materia de programas sociales; turismo; modernización; entre otros. En Seguridad, aseguró que la ciudad dio “un salto cualitativo” con la puesta en marcha del centro de monitoreo municipal que funciona 24 horas. “Esto es tecnología, prevención y presencia del Estado”, indicó.

En la aseguró que la ciudad pasó de años de “altísimos niveles de homicidios y robos”, a un 2025 con más de 1600 allanamientos, más de 250 armas secuestradas y 10 mil dosis de drogas secuestradas, y el índice más bajo de robos y hurtos en 15 años. Seguimos dando batalla a nuestros principales enemigos: los narcos. No les tenemos miedo”, repitió.

Anuncios 2026

Tras enumerar lo que consideró logros de su gestión, Azcué anticipó algunas de las principales obras que encarará, motosierra en mano mediante, rescatando recursos del recorte estatal.

Entre lo más destacado mencionó el Plan de infraestructura y desarrollo que denominó “Hacia el Bicentenario”. Este plan contempla, como adelantó Letra P hace varias semanas, la incorporación en el presupuesto de un porcentaje fijo y progresivo destinado a obra pública. “35% del presupuesto destinado a obras de infraestructura, ese es el objetivo a largo plazo. De 2027 al 2031, que quede fijado por presupuesto”, anunció.

También mencionó que Concordia fue elegida para integrar la coalición de ciudades de Inteligencia Artificial, una red que promueve la IA para la gestión local, y que integran, entre otras, Córdoba, Mendoza, Rosario, y ciudades de Brasil, Uruguay y Chile.

La vergüenza que el populismo perdió

Entre los proyectos que enviará al Concejo Deliberante, anunció que eliminará el Instituto de Vivienda y Tierra Municipal (InvyTam), con el fin de “profundizar el ordenamiento administrativo del Municipio”.

“Este instituto fue una herramienta que usaron los gobiernos populistas. Esa conducta es una canallada y una falta de vergüenza”, apuntó. Y cerró con un verso del Martín Fierro que le dedicó “a los personajes de la gestión anterior”. "Muchas cosas pierde el hombre / que a veces las vuelve a hallar; / pero les debo enseñar / y es bueno que lo recuerden: / si la vergüenza se pierde / jamás se la vuelve a encontrar”, recitó.