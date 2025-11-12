Río Negro: cuáles son los tres nombres del Círculo Rojo para manejar la promoción turística de Bariloche

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, y el concejal con asiento en el Emprotur Juan Pablo Ferrari, en la última Feria Internacional del Turismo.

Bariloche, una de las joyas de Río Negro, define el futuro de la promoción turística de la ciudad.

El Ente Mixto de Promoción Turística de Bariloche ( Emprotur ) comienza a definir quién va a ser su próximo director ejecutivo, un puesto vacante desde que Diego Piquín dejara el lugar para presidir la Agencia de Turismo Río Negro ( ATUR ). Tres nombres se posicionan en medio de tensiones entre el Círculo Rojo y el titular municipal del área, Sergio Herrero .

En un proceso selectivo que incluyó la contratación de la consultora Insignia para filtrar candidatos, el nuevo CEO tendrá como misión mostrar por el mundo los encantos turísticos de la ciudad de la Patagonia , con el manejo de un presupuesto anual que ronda los 9 mil millones de pesos .

Alejandro Apaolaza , Juan Wood y Leo Schmid son los candidatos que analiza el directorio del Emprotur. El cuerpo encargado de tomar la decisión está integrado por Diego De Barba , representante de los hoteleros; Gastón Gómez , de la Cámara de Turismo; y Elián Caramichos , de la Cámara de Comercio. En esa mesa también se sientan los concejales Facundo Villalba y Juan Pablo Ferrari , y cuestionado Herrero, secretario de Turismo local.

La selección viene precedida por críticas del empresariado a la falta de coordinación con el representante del Ejecutivo.

Cuando a principios de julio Diego Piquín renunció como CEO del Emprotur , el directorio del ente sabía que el procedimiento para reemplazarlo sería complejo, sobre todo por la década de experiencia acumulada del hoy titular de la ATUR, así como por el consenso político alcanzado con el correr de los años.

Letra P accedió al documento que la consultora Insignia entregó a la cúpula del Emprotur, en el que tres nombres pican en punta después de un fallido intento de búsqueda a través de Linkedin. "No es un proceso fácil, es un perfil muy específico", coinciden dos fuentes que se sientan en la mesa de decisiones. Especulan que el resultado final se conocerá dentro de los próximos 20 días.

El jueves pasado, a través de un zoom, los tres candidatos expusieron sus argumentos y respondieron a las preguntas de los representantes del empresariado y del Concejo Municipal.

cortes emprotur Cortés, a la derecha, y el representante del Concejo en el Emprotur Juan Pablo Ferrari, a la izquierda, juntos en la Feria Internacional del Turismo.

Los candidatos

El primero de ellos fue Alejandro Apaolaza, de 43 años, actual secretario de Turismo de San Martín de Los Andes y, por ende, también presidente del Ensatur, el ente mixto de esa ciudad neuquina. Entre las fortalezas del licenciado en Hotelería y Turismo se destaca un “profundo conocimiento” del rubro en el ámbito público y regional, su liderazgo institucional y aceitada articulación con las cámaras empresariales.

También llegó hasta esta instancia el licenciado en Marketing y Máster en Ecodiseño Sustentable Juan Wood. El hombre de 47 años tiene una vasta experiencia en el sector privado como director ejecutivo de Latam, pero poca en gestión pública. Algo no menor es que Wood ya reside en Bariloche.

El otro candidato con posibilidades de ser CEO del Emprotur es Leo Schmid, de 55 años. Técnico superior en Publicidad, fue asesor en la Cámara de Diputados y tiene una formación ejecutiva internacional en Business Skills. El informe de Insignia prioriza su alta competencia en comunicación estratégica y su liderazgo de equipos.

El informe concluye que estos tres candidatos "reúnen las condiciones para liderar el reposicionamiento estratégico del destino Bariloche, equilibrando visión institucional, innovación en comunicación y gestión de resultados".

560631247_1109028484721296_4127517924573665119_n El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck y el Presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica, Martín Lago.

Una relación rota en Bariloche

Como ya contó Letra P, la relación política entre el Círculo Rojo del turismo y el titular del área designado por Walter Cortés está rota desde un principio. A Herrero lo acusan de sostener una política marcada por "una fuerte parcialidad" con el segmento estudiantil y ejercer malos tratos en las pocas reuniones que tuvieron en conjunto.

Esa tensión entre los privados y el sector público, que según aseguran es total e irreversible, se traduce en una incomunicación entre las partes que de alguna manera subsana el gobernador, Alberto Weretilneck. Más aún en una temporada baja que los empresarios esperan superar con la fiebre navideña, que propone a Bariloche como un destino particular para vivir las fiestas de fin de año. "Nosotros coordinamos directamente con el gobernador", confió un empresario hotelero.