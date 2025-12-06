Walter Cortés saca ventaja de la falta de definiciones del Circulo Rojo del turismo en Bariloche

El Ente Mixto de Promoción Turística de Bariloche (Emprotur) sigue envuelto en una crisis de representatividad. Al reciente escándalo en la elección del CEO se sumó la incertidumbre institucional por la licencia que pidió el secretario de Turismo de Walter Cortés , Sergio Herrero , presidente del Directorio que comparte en tensión permanente con el Círculo Rojo local.

Los empresarios celebraron la salida de Herrero y esperan que su reemplazo, el director municipal de Relaciones Institucionales, Eric Guzmán , comience una nueva etapa de consensos. Pese al entusiasmo por el cambio de nombres, reconocen que "continúa siendo la gestión Cortés".

Las fricciones políticas en el organismo que dispone de una caja de 9.000 millones de pesos vienen favoreciendo al intendente de la ciudad más poblada de Río Negro , quien a través de su secretario logró hasta ahora impedir que el empresariado impusiera su impronta en el Ente, algo a lo que se había acostumbrado en administraciones anteriores.

La situación le acefalía que persiste desde julio le permitió al Ejecutivo tener un control más directo sobre la asignación del presupuesto y las definiciones de las estrategias de promoción, claves para un sector que representa la principal fuente de ingresos de la ciudad.

Como ya contó Letra P , el directorio del Emprotur esta compuesto por Diego De Barba , representante de los hoteleros; Gastón Gómez , de la Cámara de Turismo; Elián Caramichos , de la Cámara de Comercio, además de los concejales Facundo Villalba y Juan Pablo Ferrari. Esa mesa la completa el secretario de turismo, que ejerce la presidencia.

En el centro, el intendente de Bariloche, Walter Cortés, junto a Sergio Herrero. Acompañados por los concejales oficialistas Gerardo Del Río y Tomás Hercigonja.

En julio comenzó el camino para elegir un CEO que cumpliera con el perfil exacto para promocionar la joya turística de la Patagonia por el mundo, luego de que el histórico director ejecutivo Diego Piquín saltara a la Agencia de Turismo de Río Negro.

Tras una convocatoria en Linkedin que no arrojó resultados positivos, el directorio decidió contratar a la consultora local Insignia, del excandidato a intendente por la UCR Marcelo Ponce. La selección derivó en tres nombres: Alejandro Apaolaza, Juan Wood y Leo Schmid.

Apaolaza fue el primero en quedar fuera de carrera, la semana pasada, por ser funcionario del Ejecutivo de San Martín de Los Andes, un destino turístico neuquino que compite directamente con Bariloche.

Una elección escandalosa

Si bien todo parecía encaminarse con normalidad y transparencia, el último martes la crisis del Emprotur sumó un nuevo capítulo.

WhatsApp Image 2025-12-05 at 19.15.23 Al micrófono, el titular de la Cámara de Turismo, Néstor Denoya, que ha criticado más de una vez a Herrero. A su izquierda, el presidente de los empresarios Hoteleros y Gastronómicos de Bariloche, Martín Lago.

Leo Schmid y Juan Wood tenían una reunión presencial en la sede el Ente. El primero de los candidatos, que estaba en Buenos Aires, no logró llegar a la ciudad y ante la consulta para realizar la reunión por zoom, se limitó a responder que no podía. Algo que llamó la atención del directorio reunido.

El segundo, oriundo de Bariloche, sí tuvo su encuentro presencial y con creces. Sin embargo, los abogados del Emprotur descubrieron que de niño Wood había compartido casa con Marcelo Ponce, el reclutador de candidatos que cobró seis millones de pesos por su trabajo de selección.

Ante la revelación, los directores abandonaron la reunión y todo volvió para atrás. "Podría haberlo dicho desde un principio, tal vez se entendería", confió uno de ellos.

Una licencia que alivia al Círculo Rojo

Walter Cortés firmó este jueves la resolución que autoriza a Herrero a ausentarse de sus funciones por motivos de salud. El secretario, mano derecha del intendente, debe realizarse una cirugía en Córdoba y anticipa un proceso de rehabilitación largo.

WhatsApp Image 2025-12-05 at 19.13.07 El Emprotur en acción en una feria internacional en Londres.

Lo curioso es que su ausencia está contemplada desde el 3 de diciembre, pero no prevé fecha de regreso al cargo. La situación motivó especulaciones sobre la continuidad del funcionario.

Además del Círculo Rojo, Herrero es resistido por el riñón político de Walter Cortés, escenificado por los militantes del Partido Unión y Libertad y el aparato del sindicato de Comercio local. Desde esas filas han acusado muchas veces al referente del turismo estudiantil de arrogarse tareas de jefe de gabinete, puesta que el intendente mantiene vacante desde hace varios meses.

“Va servir para descomprimir un poco”, dijo Herrero a Radio Seis en referencia a su propia salida, reconociendo las irreconciliables tensiones con los empresarios del turismo. Los popes del sector celebran este momento mientras preparan su evento "Navidad en Bariloche" con otro aire.