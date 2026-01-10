Bariloche: Cortés y el holding Trappa le bajan el precio a la comisión investigadora del Cerro Catedral

Sin haber entrado en funcionamiento, la comisión especial que aprobó el Concejo Deliberante de Bariloche para investigar la concesión del Cerro Catedral parece tener los días contados. El Ejecutivo de Walter Cortés anticipa un veto a la iniciativa del peronismo , mientras que para el holding Trappa , concesionario de la montaña hasta 2056, el flamante cuerpo no tiene razón de ser.

En este marco, la ordenanza impulsada por el concejal de Incluyendo Bariloche (PJ) Leandro Costa Brutten , aprobada por cinco de los once ediles que integran el cuerpo legislativo, pende de un hilo: en su conformación prevé representación de funcionarios del gabinete municipal y de otros actores del Círculo Rojo del turismo .

Pero el Ejecutivo y los empresarios locales ya anunciaron su acompañamiento a las inversiones en infraestructura que Catedral Alta Patagonia (Capsa) quiere comenzar en 2026, un anhelo pausado que ahora busca ganar terreno en la agenda política y mediática.

Además, el ambicioso proyecto de llevar adelante un desarrollo inmobiliario para alojar al turismo élite en 77 hectáreas de la montaña también cuenta con el apoyo del gobernador de Río Negro , Alberto Weretilneck, y del secretario de Turismo nacional, Daniel Scioli , quien en la última semana manifestó públicamente que "es necesario ordenar" lo que pasa en el Cerro.

Cerca del jefe comunal aseguraron que la comisión investigadora no tiene razón de ser. La regulación y fiscalización del marco contractual de la concesión del Cerro, insisten, es competencia del Ente Autárquico Municipal Cerro Catedral (Eamcec). En los hechos, este cuerpo está controlado por el oficialismo local, ya que el espacio político de Cortés ocupa cuatro de los siete asientos del directorio.

0acafd4f-61c2-462a-bb30-6cd3338efd5f-1536x949 El secretario de Turismo, Daniel Scioli junto al intendente de Bariloche, Walter Cortés.

El ente está presidido por el abogado Martín Domínguez, mano derecha del intendente. Tiene en la vicepresidencia a Sergio Herrero, secretario de Turismo en uso de licencia (subrogado por su reemplazante, Eric Guzmán), y en la tesorería a la asesora letrada del Ejecutivo, Yanina Sánchez. El cuarto voto lo garantiza Kathya Alvarado, representante del sindicato de comercio, que tiene afiliados a la mayoría de los trabajadores de la montaña. El cuerpo lo completan los concejales opositores Natalia Almonacid (JSRN) y Costa Brutten, además del titular de la Cámara de Turismo de Bariloche, Néstor Denoya.

Con en este esquema, el intendente de la ciudad turística de la Patagonia goza de autonomía en la toma de decisiones y en el diálogo con Capsa. “Seguramente la vamos a vetar” ya que “resultaría absolutamente declamativa, no tiene valor en términos prácticos”, indicó un importante funcionario de la gestión municipal.

Catedral Alta Patagonia también suma su rechazo

El 2026 arrancó con otro aire en la relación entre Walter Cortés y el Círculo Rojo del turismo. Esta situación se vio plasmada en una conferencia de prensa que juntó a ambas partes en el marco del reordenamiento del centro de esquí más grande Sudamérica.

WhatsApp-Image-2026-01-02-at-13.29.27 Walter Cortés encabezó una conferencia de prensa por primera vez con el Círculo Rojo del turismo como aliado.

Allí, donde se anunció la preventa del pase diario de esquí a 160 mil pesos, también estuvo presente la gerente general de Capsa, Helga Salvatelli, que felicitó al jefe comunal por el empuje político que está dando al proyecto del holding Trappa. En este contexto, señaló a Letra P que no ve un futuro real en la comisión investigadora que propuso el peronismo.

"Me parece que hay una confusión" con respecto a las funciones que tendría la comisión, deslizó Salvatelli, y recordó que ya existe el Eamcec para fiscalizar las acciones de la empresa en la montaña.

"¿En qué te has convertido, Walter?"

El concejal del bloque Incluyendo Bariloche criticó la posibilidad del veto a la comisión investigadora al argumentar que el Eamcec se alejó de sus funciones y que Ejecutivo "es socio y promotor de los negociados inmobiliarios y vaciamiento del Cerro Catedral".

612106826_25798538629783909_5401222488523242457_n El concejal Leandro Costa Brutten, crítico de la gestión Cortés.

Costa Brutten, que se caracteriza por sus declaraciones picantes contra el jefe comunal, indicó que el actual intendente, que estuvo 30 años al frente del Sindicato de Comercio, "hace cuatro años le cortaba la entrada al cerro como reclamo por los incumplimientos de esta misma empresa".

En la ordenanza de creación de la comisión investigadora, el edil precisó que el Catedral, junto con el lago Nahuel Huapi y otros activos, conforma una ventaja competitiva esencial para sostener la economía barilochense en un proceso de desarrollo sostenido, y a raíz de una serie de cuestionamientos puso en duda el cumplimiento de ese objetivo. Entre otros ejemplos, destacó que entre las temporadas 2023 y 2024 se percibió una disminución de 10 mil esquiadores, como consecuencia del fuerte aumento del valor de los pases.

Consultado por cuál será su posición si el Ejecutivo veta la comisión investigadora prefirió mantener la cautela y esperar a que se reúna el Consejo de Planeamiento Municipal, donde tendrá tratamiento el plan de inversiones de Catedral Alta Patagonia. Se prevé que esto suceda a principios de febrero.