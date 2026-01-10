LA GUERRA DE LA NIEVE

Bariloche: Cortés y el holding Trappa le bajan el precio a la comisión investigadora del Cerro Catedral

El Ejecutivo y la concesionaria señalan que hay un ente que ya cumple esa función. El peronismo denuncia que el intendente juega para la empresa.

Letra P | Germán Hernández
Por Germán Hernández
Hoteles y alojamientos turísticos en la base de Cerro Catedral.&nbsp;

Hoteles y alojamientos turísticos en la base de Cerro Catedral. 

Sin haber entrado en funcionamiento, la comisión especial que aprobó el Concejo Deliberante de Bariloche para investigar la concesión del Cerro Catedral parece tener los días contados. El Ejecutivo de Walter Cortés anticipa un veto a la iniciativa del peronismo, mientras que para el holding Trappa, concesionario de la montaña hasta 2056, el flamante cuerpo no tiene razón de ser.

Notas Relacionadas
Marcelo Rucci, el líder del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa empieza a expandir su influencia por la Patagonia. 
SANGRE NEGRA

Patagonia: el petrolero Marcelo Rucci quiere replicar su partido en Río Negro y La Pampa

Por  Ariel Boffelli

Pero el Ejecutivo y los empresarios locales ya anunciaron su acompañamiento a las inversiones en infraestructura que Catedral Alta Patagonia (Capsa) quiere comenzar en 2026, un anhelo pausado que ahora busca ganar terreno en la agenda política y mediática.

Walter Cortés analiza el veto

Cerca del jefe comunal aseguraron que la comisión investigadora no tiene razón de ser. La regulación y fiscalización del marco contractual de la concesión del Cerro, insisten, es competencia del Ente Autárquico Municipal Cerro Catedral (Eamcec). En los hechos, este cuerpo está controlado por el oficialismo local, ya que el espacio político de Cortés ocupa cuatro de los siete asientos del directorio.

0acafd4f-61c2-462a-bb30-6cd3338efd5f-1536x949
El secretario de Turismo, Daniel Scioli junto al intendente de Bariloche, Walter Cortés.

El secretario de Turismo, Daniel Scioli junto al intendente de Bariloche, Walter Cortés.

El ente está presidido por el abogado Martín Domínguez, mano derecha del intendente. Tiene en la vicepresidencia a Sergio Herrero, secretario de Turismo en uso de licencia (subrogado por su reemplazante, Eric Guzmán), y en la tesorería a la asesora letrada del Ejecutivo, Yanina Sánchez. El cuarto voto lo garantiza Kathya Alvarado, representante del sindicato de comercio, que tiene afiliados a la mayoría de los trabajadores de la montaña. El cuerpo lo completan los concejales opositores Natalia Almonacid (JSRN) y Costa Brutten, además del titular de la Cámara de Turismo de Bariloche, Néstor Denoya.

Con en este esquema, el intendente de la ciudad turística de la Patagonia goza de autonomía en la toma de decisiones y en el diálogo con Capsa. “Seguramente la vamos a vetar” ya que “resultaría absolutamente declamativa, no tiene valor en términos prácticos”, indicó un importante funcionario de la gestión municipal.

Catedral Alta Patagonia también suma su rechazo

El 2026 arrancó con otro aire en la relación entre Walter Cortés y el Círculo Rojo del turismo. Esta situación se vio plasmada en una conferencia de prensa que juntó a ambas partes en el marco del reordenamiento del centro de esquí más grande Sudamérica.

WhatsApp-Image-2026-01-02-at-13.29.27
Walter Cortés encabezó una conferencia de prensa por primera vez con el Círculo Rojo del turismo como aliado.

Walter Cortés encabezó una conferencia de prensa por primera vez con el Círculo Rojo del turismo como aliado.

Allí, donde se anunció la preventa del pase diario de esquí a 160 mil pesos, también estuvo presente la gerente general de Capsa, Helga Salvatelli, que felicitó al jefe comunal por el empuje político que está dando al proyecto del holding Trappa. En este contexto, señaló a Letra P que no ve un futuro real en la comisión investigadora que propuso el peronismo.

"Me parece que hay una confusión" con respecto a las funciones que tendría la comisión, deslizó Salvatelli, y recordó que ya existe el Eamcec para fiscalizar las acciones de la empresa en la montaña.

"¿En qué te has convertido, Walter?"

El concejal del bloque Incluyendo Bariloche criticó la posibilidad del veto a la comisión investigadora al argumentar que el Eamcec se alejó de sus funciones y que Ejecutivo "es socio y promotor de los negociados inmobiliarios y vaciamiento del Cerro Catedral".

612106826_25798538629783909_5401222488523242457_n
El concejal Leandro Costa Brutten, crítico de la gestión Cortés.

El concejal Leandro Costa Brutten, crítico de la gestión Cortés.

Costa Brutten, que se caracteriza por sus declaraciones picantes contra el jefe comunal, indicó que el actual intendente, que estuvo 30 años al frente del Sindicato de Comercio, "hace cuatro años le cortaba la entrada al cerro como reclamo por los incumplimientos de esta misma empresa".

En la ordenanza de creación de la comisión investigadora, el edil precisó que el Catedral, junto con el lago Nahuel Huapi y otros activos, conforma una ventaja competitiva esencial para sostener la economía barilochense en un proceso de desarrollo sostenido, y a raíz de una serie de cuestionamientos puso en duda el cumplimiento de ese objetivo. Entre otros ejemplos, destacó que entre las temporadas 2023 y 2024 se percibió una disminución de 10 mil esquiadores, como consecuencia del fuerte aumento del valor de los pases.

Consultado por cuál será su posición si el Ejecutivo veta la comisión investigadora prefirió mantener la cautela y esperar a que se reúna el Consejo de Planeamiento Municipal, donde tendrá tratamiento el plan de inversiones de Catedral Alta Patagonia. Se prevé que esto suceda a principios de febrero.

Temas
Notas Relacionadas
El presidente del PRO en Río Negro, de vacaciones con familia y amigos en Villa la Angostura.
LA POLÍTICA EN OJOTAS

Juan Martín: "Río Negro tiene que dejar de ser la tierra de las oportunidades perdidas"

El titular del PRO busca generar alianzas para apuntalar el trabajo en la Legislatura. El peronismo y Villaverde, sus límites. La reunión con Macri en Cumelén.
 Cesar Domínguez con la diputada Lorena Villaverde
LA INTERNA LIBERTARIA

Río Negro: César Domínguez quiere ser el primer legislador de LLA y arde troya en la Legislatura

Ingresó por el espacio de Ariel Rivero, pero ahora busca armar un monobloque violeta. Su excompañera Mansilla advierte a Pesatti. Las razones de la pelea.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Javier Milei cancela la deuda del Banco Central con Scott Bessent, pero sumó un nuevo acreedor.
SALVAVIDAS DE PLOMO

Más deuda: con qué dólares el Banco Central le pagó a Bessent el rescate electoral

Por  Lorena Hak
Vaca Muerta quiere despegarse de Venezuela, pero el nuevo escenario impacta en las petroleras.
Crisis regional, impacto local

Vaca Muerta quiere despegarse de Venezuela, pero el nuevo escenario ya impacta en las empresas

Por  David Mottura
Alerta Venezuela; el mercado emite señales de un posible cisne negro para el modelo de Javier Milei.
MÁXIMA TENSIÓN EN LA REGIÓN

Venezuela, el petróleo y el fantasma de un cisne negro para Milei

Por  Marcelo Falak
Alfredo Cornejo y Rodrigo de Loredo refuerzan el eje colaborativo de la UCR con Javier Milei
Discusión 2027

De Loredo afianza su acuerdo con Cornejo con una silla en el Comité Nacional de la UCR

Por  Yanina Passero