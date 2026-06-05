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GIRA PRÓXIMO PASO

Pullaro le tendió la alfombra roja a Macri en Santa Fe: obras, sintonía y mesa chica en la Casa Gris

El gobernador recibió al expresidente con los brazos abiertos. Quiénes formaron parte de la reunión donde se habló de generar "una alternativa" a Milei.

Letra P | Agustín Vissio
Por Agustín Vissio
Mauricio Macri en Casa de Gobierno junto a Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, Leonel Chiarella, presidente de la UCR nacional y Fernando De Andreis&nbsp;

Mauricio Macri en Casa de Gobierno junto a Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, Leonel Chiarella, presidente de la UCR nacional y Fernando De Andreis 

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Letra P | Sebastián Iñurrieta
Sebastián Iñurrieta

La reunión de Mauricio Macri con Maximiliano Pullaro y la UCR

El gobernador santafesino recibió al expresidente con los brazos abiertos. Tras su breve paso por Paraná, donde almorzó con el gobernador Rogelio Frigerio, Macri tuvo su primera actividad con Pullaro: recorrieron obras de infraestructura para los Juegos Suramericanos que se realizarán en septiembre y de los que la capital es una de las sedes, junto a Rosario y Rafaela.

De allí, partieron a la Casa Gris, donde hubo una foto con parte del gabinete provincial, encuentro con intendentes amarillos, concejales, concejalas, funcionarios y funcionarias provinciales.

Hubo, según supro reconstruir Letra P, un encuentro más íntimo entre Macri y Pullaro, en el que sólo participaron un puñado de figuras: Scaglia, el ministro de Trabajo, Roald “Coco” Báscolo, y el secretario de Cooperación, Cristian Cunha, los dirigentes del PRO con mayor gravitación en el gabinete. Uno de los armadores de la visita del exmandatario, el secretario de Gobierno de la capital provincial Sebastián Mastropaolo, no pudo participar del encuentro por cuestiones personales.

Pullaro Macri
Maximiliano Pullaro, Gislea Scaglia y Mauricio Macri en la recorrida por obras.

Maximiliano Pullaro, Gislea Scaglia y Mauricio Macri en la recorrida por obras.

A la mesa también se sentaron los caciques de la UCR: el presidente del partido e intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, y el jefe boinablanca provincial, Felipe Michlig. La presencia de ambos se explica porque, según fuentes del PRO, Macri tenía intenciones de conversar con los altos mandos del radicalismo, tanto provincial como nacional.

Por lo que pudo recopilar este medio, Macri valoró la gestión de Pullaro e intercambiaron miradas respecto a la situación actual que atraviesa el país. Se habló de 2027, pero no de una candidatura sino de generar una “alternativa”: gobernadores y mucha territorialidad. “Creemos que es factible armar algo en conjunto que le pueda disputar poder a La Libertad Avanza”, le dijo a este medio una persona presente en el encuentro.

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Más tarde llegó a la Casa Gris el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Allí se generó otra charla en la que participaron el mandatario entrerriano, Pullaro, Macri y Fernando De Andreis, diputado nacional. Luego de ese pequeño encuentro, los PRO se trasladaron a la actividad que se hizo en la zona portuaria de la capital. El radical prefirió no meterse en terreno extrapartidario.

La foto del intendente de Santa Fe con Mauricio Macri

Juan Pablo Poletti, el intendente capitalino, también tuvo su foto con Macri. Estuvo en la recorrida por las obras en la ciudad y allí se encontró con el expresidente. Poletti tiene a una gran cantidad de integrantes del PRO en su municipio y esa fuerza fue una de las responsables que el outsider gane las elecciones.

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La escala santafesina dejó una imagen difícil de encontrar hoy en otras provincias: un gobernador radical, un expresidente del PRO y dirigentes de ambos partidos compartiendo mesa en medio de la discusión sobre cómo construir una alternativa a Javier Milei de cara a 2027.

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